Los costaleros ven poco sentido a hacer test covid previos a las salidas procesionales

Varios capataces de otras tantas hermandades de Córdoba que realizan estación de penitencia en Semana Santa han hablado sobre las medidas anunciadas por la Junta de Andalucía para los días de pasión. Medidas, indican, que solo son recomendaciones, ya que no existe ninguna normativa al respecto, más allá de ponerse la mascarilla.

Luis Miguel Carrión Huertas Curro, uno de los capataces más prolíficos de la Semana Santa cordobesa (dirige 11 cuadrillas) habla sobre la recomendación que hace Salud de realizarse un test de antígenos 24 horas antes de salir. Recuerda que este tipo de pruebas "no te asegura al 100% que no estés contagiado", por lo que entiende que lo que más primará será la responsabilidad de los costaleros, algo que ya ocurre durante los ensayos.

"La gente ha sido muy responsable, si tenían síntomas o habían tenido algún contacto estrecho han avisado y no han venido a los ensayos", ha explicado el capataz, que ha incidido en que en sus cuadrillas no ha habido brotes durante estas semanas de ensayos. "Por mucho que nos duela, si alguien tiene covid, no va a salir", ha manifestado Curro, que ha hecho un llamamiento a esa responsabilidad.

Carrión ha recordado además que en la mayoría de cuadrillas de las hermandades, cuando se empezaron a hacer las igualás, no se admitía a quien no estuviera vacunado, y debajo del paso se ha llevado en todo momento la mascarilla.

En la misma línea se pronuncia Jesús Ortigosa, capataz del palio de la Hermandad del Prendimiento. Afirma, directamente, que el test de antígenos "no va a servir de nada" si alguien se ha contagiado y no presenta síntomas, aunque también reconoce que todas las recomendaciones que se establezcan por parte de Salud son bien acogidas.

Como Carrión, Ortigosa asegura que en los ensayos siempre ha habido muchas ausencias, precisamente, por tener covid o solo por presentar síntomas que pudieran ser compatibles con la enfermedad, incluso aunque se diera negativo en las pruebas. "La responsabilidad ha primado", ha destacado Ortigosa, que recuerda además lo duro de estar debajo de un paso, un espacio muy cerrado y, además, con mascarilla.

Todos los capataces consultados resaltan, por tanto, esa responsabilidad personal de cada costalero, la misma que se ha tenido y se está teniendo estas semanas previas. Lo cuenta también Vicente Mengual, capataz general de la Hermandad de la Paz, que afirma que "tenemos que adaptarnos a las circunstancias" y que apunta que en la cofradía de Capuchinos tampoco se ha admitido a nadie que no estuviera vacunado para formar parte de las cuadrillas.

Mengual alude también a una forma de hacer las cosas que ha dado frutos, y detalla que aquí tampoco ha habido problemas de brotes ni contagios, a pesar de ser un espacio cerrado que puede dar lugar a que el virus se expanda más fácilmente.