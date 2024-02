El cambio climático está provocando situaciones realmente inusuales en nuestro país que afectan al día a día de las personas y a la economía en general del país: con temperaturas muy por encima de lo habitual para el mes de febrero y una inquietante ausencia de precipitaciones, entramos en la recta final del invierno sin apenas seguridades sobre qué va a ocurrir con la sequía.

Un anticiclón sería el responsable de lo que está pasando estos días en España: las altas temperaturas y la falta de lluvias, dos situaciones diametralmente opuestas a las que serían de esperar para estas fechas.

Aviso de Roberto Brasero para España

Uno de los meteorólogos de cabecera del país, Roberto Brasero, ha dado la voz de alarma en su espacio en Antena 3 sobre lo que va a ocurrir a partir de esta semana con el tiempo. Por un lado, el titular de los informativos más vistos ha dado una noticia que ha aliviado en buena medida las preocupaciones que se cernían sobre el campo y es que a partir de esta semana volverán las lluvias a España con cierta intensidad.

Según la interpretación de los modelos que ha realizado Brasero, a partir de esta semana podríamos estar dando la bienvenida a las primera lluvias del mes de febrero. La buena noticia que este profesional ha tenido para los espectadores es que no solo se adscribirán al norte de país, sino que se extenderan por buena parte de la Península: "Es como si la lluvia fuese como alguien que esperando detrás de la puerta cerrada y, al abrirla de golpe, entrar a trompicones", ha relatado el presentador.

Tal y como ha previsto, el anticiclón que mantiene las temperaturas por encima de lo habitual podría comenzar a remitir a partir del jueves 8 de febrero de tal forma que dejaría paso a un frente que irrumpiría a partir del viernes 9 y que 'regaría' con las esperadas precipitaciones buena parte del territorio durante todo el fin de semana.

"En principio esos frentes barrerían la Península de oeste a este y con ellos bajarán las temperaturas por lo que podríamos ver nevar en zonas altas de montaña, sobre todo las del norte. A día de hoy, parece que el frente llegaría muy activo y podría alcanzar el levante y el archipiélago balear con sus lluvias aunque no sería la zona donde más llovería", ha explicado.

Ampliando lo dicho en el informativo del tiempo, Brasero también utilizado sus redes sociales para ampliar información y explicar a la ciudadanía que es lo que podemos esperar en términos climáticos durante los próximos días: "el cambio de tiempo va a ser brusco a partir de este jueves con la llegada de la borrasca Karlotta. No solo llegan lluvias sino que serán lluvias abundante (en el oeste y zona centro, no tanto en el Mediterráneo). Y no solo llega lluvia sino también fuerte viento".