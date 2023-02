Sabemos que a India Martínez le encantan las redes sociales y, sobre todo, estar en contacto con sus seguidores a través de estas. A ellos, muchas veces les termina pidiendo opinión sobre cualquier asunto. Esta vez, puso un tuit pidiendo que les preguntaran de cualquier cosa, y esto terminó en una curiosa, pero divertida, conversación con el periodista deportivo Julio Maldonado, 'Maldini'.

Seguidores preguntan, India responde

Y es que, la semana pasada, la cantante cordobesa puso un tuit que decía: "Pregúntame lo que quieras, que te respondo". Inmediatamente, todo Twitter se llenó de preguntas para la artista, la cual respondió muchas de ellas. Muchas de esas cuestiones eran de fans acerca de su carrera como: "¿Más fechas para ver Lorca por Saura?", "¡Solo vamos a estar en Madrid! Hasta el 19 de marzo. Y el 13 de mayo en Córdoba", recordaba.

Mientras, otros seguidores veían en esto la oportunidad de conocer a una de sus referentes, con mensajes como: "¿Te tomarías una cerveza y unas tapitas conmigo? Sé que no pero yo pregunto y sugiero, no impongo", a lo que India Martínez contestaba: "¿Por qué no? Te ves una tía muy interesante".

Por qué no? Te ves una tía muy interesante 🙂 — India Martínez (@IndiaMartinez) February 22, 2023

También aparecieron dudas sobre sus gustos en temas como el carnaval...

Lo que más? La chirigota del @bizcoch0 “Los Mi Alma” 🙌🏽 — India Martínez (@IndiaMartinez) February 22, 2023

Y algún que otro asunto personal o de otro tipo de preocupaciones.

El 31 fijoooo!!! — India Martínez (@IndiaMartinez) February 22, 2023

Joder, el Málaga lo tiene chungo pero nada es imposible. Si vence en todos los partidos en La Rosaleda, ocho, y empata en cinco de los siete que le restan a domicilio. Tendría que sumar 29 puntos como mínimo. 🙈😂🙌🏽 — India Martínez (@IndiaMartinez) February 22, 2023

Lo cierto es que entre pregunta y respuesta, Twitter se revolucionó con la artista cordobesa, por lo que no tardaron en sumarse otros tuiteros o personajes famosos. Entre ellos, destaca la aparición del periodista deportivo, Maldini, famoso entre potras cosas por sus conocimientos del fútbol más desconocido y sobre ligas exóticas.

Julio Maldonado, en esta ocasión, le preguntó por la Copa Libertadores, el equivalente a la Champions League en Suramérica, y sobre el último resultado del equipo brasileño, Atlético Mineiro, "¿te sorprendió el empate de Carabobo anoche ante Atlético Mineiro? ¿Cómo ves la vuelta?".

Muchos no esperaban que India Martínez fuera a responder a esto pero, tal y como estaba haciendo con prácticamente todo el mundo, también lo hizo con el periodista y dejó una divertida respuesta pero plagada de lugares comunes que nos hacen pensar que, aunque le parezca extraño a Maldini, la artista no vio el encuentro. No obstante, dejó algún "detalle" en su mensaje, que parece indicar que se había informado antes de responder o que entiende del tema en cuestión: "Jajajajaja, Maldini. No soy muy fan de la Conmebol libertadores,, solo vi el primer tiempo. Ambos equipos tuvieron oportunidades para marcar, pero no supieron o pudieron definir de cara a portería. Pero bueno aún les queda la vuelta de la fase 2…" señaló.