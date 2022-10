Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz son la pareja del momento y no pierden la oportunidad de mostrarlo en público: los afectos entre ambos frente a las cámaras de televisión, las redes sociales o las alfombras rojas están a la hora del día. Pero también habla el uno del otro cuando su pareja no está presente.

En este caso, Muñoz inauguró al estreno del programa 'Joaquín, el novato', conducido por el futbolista Joaquín Sánchez, donde contó algunos secretos sobre su carrera y su relación. A lo largo de la entrevista, el cocinero que ya acumula tres Estrellas Michelín y que ha sido reconocido por segundo año consecutivo como el Mejor Cocinero del mundo, aclaró que no se arrepiente de los sacrificios que ha tenido que hacer para llegar hasta donde está: "No conozco ningún caso de éxito en el mundo en el que no hayan tenido que renunciar para llegar a la élite".

Dabiz Muñoz revela por qué no tiene hijos con Cristina Pedroche

Tras una disertación donde vinculó el éxito al sacrificio, Joaquín le preguntó directamente al cocinero si uno de ellos había sido tener hijos con Cristina Pedroche. La respuesta fue firme: "No tengo claro que haya renunciado", aunque reconoció la situación vital de ambos miembros de la pareja: "No he renunciado a ello, simplemente es que pienso que no es el momento".

La razón que dio al futbolista para justificar por qué todavía no se han decidido por esta opción vital, en efecto, sí estaba relacionada con el éxito y el trabajo: "Yo estoy a tope con mis cosas, ella tampoco para de currar. Tenemos claro que si algún día somos padres, será porque los dos podemos hacernos cargo".

En este sentido, Dabiz confesó que, ante todo, no quiere que tener hijos aparte a Pedroche de su carrera: "Es decir, si lo hacemos será porque podemos compaginarlo, que si yo tengo que renunciar a cosas, ella tenga que renunciar a cosas, ella tenga que renunciar a las suyas y así nos ayudemos". Luego, resaltó que la presentadora todavía "es muy joven".