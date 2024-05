Play off de ascenso a Segunda División: fechas, equipos y sistema de competición

A sólo una semana de que finalice la temporada regular en Primera RFEF, la lucha por el lugar en el play off de ascenso a LaLiga Hypermotion (Segunda División) está más abierta que nunca. En el Grupo 2, en donde compite el Córdoba CF, el Castellón acaba de ascender como primero de grupo, directamente, al fútbol profesional. Pero alguna de las tres de las cuatro plazas de honor aún no tiene un equipo asignado, después de que el conjunto blanquiverde asegurara en Ibiza el sub campeonato.

Tras su empate en Ibiza, el Córdoba CF, tiene asegurada su participación en las eliminatorias de ascenso en la segunda posición. Y no es un dato menor, puesto que ese segundo puesto garantiza el factor campo a favor en las dos eliminatorias (cuatro partidos) por el ascenso. Ahora, el Ibiza (tercero) peleará por la tercera en la última jornada de Liga. Además, el Ceuta también aseguró la quinta plaza de la Liga, por lo que el Málaga y el equipo pitiuso se jugarán el tercer lugar de la clasificación.

En esta situación, el Córdoba CF jugará un mero trámite ante el Algeciras en la última jornada (sábado 25de mayo, 19.00 horas, El Arcángel). Si no hay cambio de fecha y hora (ninguno se juega nada), el partido se presenta ideal para que Iván Ania alinee un once de circunstancias, con los menos habituales.

Aficionados del Córdoba CF en Can Misses. / LOF

Al otro lado, en el grupo I, el Deportivo de la Coruña ya es equipo de Segunda División A desde que ganó la semana pasada al Barcelona B en Riazor con gol de Lucas Pérez, hombre fundamental para los gallegos. La pelea en las tres últimas plazas del play off en el otro grupo es brutal: Barcelona Atlétic, Gimnástic y Celta B se encuentran separados por tan sólo dos puntos, con una Ponferradina que parece abocada a la quinta posición si no hay ninguna sorpresa en la última jornada de Liga.

¿Cuál es el formado del play off de ascenso?

La RFEF repite la misma fórmula de la pasada temporada para los emparejamientos del play off de ascenso a Segunda División.

Iván Rodríguez, autor del gol del empate del Córdoba CF en Ibiza, se deshace de un rival, durante el encuentro en Can Misses. / LOF

Semifinales Playoff

2º Grupo 1 vs 5º Grupo 2: Ganador 1

3º Grupo 1 vs 4º Grupo 2: Ganador 2

2º Grupo 2 vs 5º Grupo 1: Ganador 3

3º Grupo 2 vs 4º Grupo 1: Ganador 4

Final Playoff

Ganador 1 vs Ganador 4

Ganador 2 vs Ganador 3

¿Cuáles son las fechas del play off de ascenso?

Se disputará el play-off de ascenso en 4 fines de semana consecutivos y arrancará el fin de semana siguiente a la finalización de la Liga regular.

Primera eliminatoria (ida): sábado 1 y domingo 2 de junio de 2024.

Primera eliminatoria (vuelta): sábado 8 y domingo 9 de junio de 2024.

Segunda eliminatoria (ida): sábado 15 y domingo 16 de junio de 2024.

Segunda eliminatoria (vuelta): sábado 22 y domingo 23 de junio de 2024.

Dónde ver Primera RFEF online en directo: TV en España en 2024

FEF TV, plataforma española diseñada por ATM Broadcast, llevará a cabo la emisión en directo de todos los encuentros de la temporada de Primera Federación. También algunas televisiones autonómicas emitirán partidos de los clubes de su zona.

Los resultados y clasificación, al día

Todo lo que ocurra en la última jornada del Grupo 2 de Primera Federación lo puedes seguir en Diario Córdoba , con información de la actualidad del Córdoba CF. Aquí puedes comprobar los resultados de cada partido del Córdoba CF y del resto de rivales con los que compite. Y aquí la clasificación actualizada de cada jornada.