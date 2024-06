La constructora desiste de hacer los carriles bici de las avenidas de Manolete y de Medina Azahara

La empresa Hormacesa Hormigones Asfálticos Andaluces SA ha desistido de construir, como estaba previsto, los carriles bici de la travesía A-431 (avenida de Medina Azahara) y el de la avenida de Manolete y se resuelve de mutuo acuerdo el contrato que firmó con el Ayuntamiento de Córdoba para ello. Se trataba de dos lotes dentro de un expediente para la construcción de varios carriles bici en la ciudad que incluye también la instalación de un carril bici en el Puente de San Rafael y otro en el acceso al Puente del Arenal. El contrato se adjudicó en diciembre del 2022 y estaba financiado con fondos Edusi.

Motivos para la resolución

La resolución por mutuo acuerdo de un contrato administrativo solo puede tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. En este caso, según la documentación a la que ha tenido acceso CÓRDOBA, ha habido retraso por cuestiones ajenas a ambas partes, ya que no fue posible la firma del acta de comprobación de replanteo en fecha, y con posterioridad, tampoco pudo ser firmada de forma positiva. Dado que la fecha obligada del fin de la actuación era el 31 de diciembre de 2023 no ha sido posible la ejecución del contrato. Además, recuerda la asesoría jurídica que se trataba de una obra financiada con fondos EDUSI y que, por tanto, debería haber estado finalizada como máximo el 31 de diciembre de 2023, por lo que no al Consistorio no le ha quedado más alternativa que acceder a la petición de resolución por mutuo acuerdo que había formulado el adjudicatario del contrato.

Actuaciones clave para las bicis

La primera actuación, el carril bici de la travesía A43, avenida de Medina Azahara, se adjudicó por la cantidad de 438.879,27 euros. La empresa incluyó las siguientes mejoras en su oferta: la instalación de cuatro marquesinas para bicicletas; el suministro de 40 semáforos bici y la ampliación del plazo de garantía a 4 años. La construcción del carril bici está asociada a un cambio de imagen de la avenida, que tras las obras perderá un carril de tráfico de los cuatro que tiene, ganará un carril bici y mejorará su travesía peatonal.

Imagen actual de la avenida de Medina Azahara. / A.J. GONZÁLEZ

La segunda actuación de la que también se ha desistido es la construcción del carril bici de la avenida de Manolete, que se adjudicó por 177.934,34 euros con las siguientes mejoras incluidas en su oferta: instalación de 2 marquesinas para bicicletas, suministro de 20 semáforos bici y la ampliación del plazo de garantía a 4 años.

Puente de San Rafael y Puente del Arenal

El carril bici en el Puente San Rafael se adjudicó a la empresa Obra Civil Cordobesa, S.L, por un importe de 115.554,73 euros, con las siguientes mejoras incluidas en su oferta: instalación de 2 marquesinas para bicicletas, suministro de 20 semáforos bici y ampliación del plazo de garantía a 4 años. El acceso al Puente del Arenal, por su parte, debe hacerlo la empresa JICAR, S.A., por un importe de 186.666,70 euros, con las siguientes mejoras incluidas en su oferta: instalación de 2 marquesinas para bicicletas, suministro de 20 semáforos bici y ampliación del plazo de garantía a 4 años.