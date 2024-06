Este es el pueblo de Córdoba que tiene enamorados a los británicos.

No solo en la Costa del Sol, en los pueblos blancos de la montaña de Málaga o en las localidades en torno a Río Tinto, en Huelva, se asientan las colonias de británicos en Andalucía. Hay, de hecho, un pueblo del sur de la provincia de Córdoba que, sin hacer tanto ruido, tiene una de las comunidades de ciudadanos de las islas británicas más relevantes en la región.

Carteles en los dos idiomas, el castellano y el inglés. Coches con el volante a la derecha. Pubs con pintas de cerveza y mucho sabor a Londres. Fish and chips junto con las puntillitas y la ensaladilla rusa en los locales de restauración. Y conversaciones, muchas conversaciones con idioma o acento inglés en la plaza, el mercado y las tiendas. Es la estampa que es ya habitual entre los vecinos, pero que sigue sorprendiendo a los visitantes que acuden allí a pasar el día o el fin de semana, en plan escapada rural, y acaban buscando en el móvil el traductor web para charlar con sus habitantes.

Más del 10% de la población

No es que la mayoría de los ciudadanos de Iznájar sean británicos, pero la comunidad que allí habita no es pequeña. En concreto, cerca de 400 habitantes empadronados con nacimiento en las islas británicas para un censo total que no llega a los 4.000. Es decir, más de uno de cada diez iznajeños. El crisol cultural de Iznájar abarca a otras nacionalidades (rumanos, marroquíes y holandeses, entre otros) para hacer de este lugar la perla multicultural de la Subbética Cordobesa.

El Patio de las Comedias, uno de los lugares emblemáticos de Iznájar. / CÓRDOBA

Obviamente, la naturaleza acompaña. Allí se sitúa el embalse del mismo nombre, que supera los 950 millones de metros cúbicos de capacidad y permite disfrutar de sus aguas a los habitantes de la comarca. Además, obviamente, de los usos agrícolas y de otro tipo que permite esta infraestructura hidráulica. El pantano de Iznájar es un punto de atracción en verano, cuando el termómetro, como en estas fechas, se acerca peligrosamente a los 40 grados y la cerveza inglesa combina genial con el solecito y los pies en remojo en la playa interior de Valdearenas.

Playa en el pantano de Iznájar. / Manuel Murillo

Pero no solo de pan, de cerveza y del agua vive y disfruta el hombre. En Iznájar, la comunidad británica que allí se arremolina desde hace ya varias décadas también disfruta de una gastronomía de calidad y de las vistas del castillo de Iznájar Hisn-Ashar, elevado sobre el río Genil y con más de 1.000 años de historia.

Los atractivos para los británicos

Las rutas senderistas por la Subbética tienen en Iznájar un punto clave y es este cruce de caminos y su cercanía a la sierra de Granada y Málaga, donde viven miles de descendientes británicos, lo que puede ayudar a explicar esta curiosa presencia de ingleses, escoceses y galeses entre sus calles.

Algunos de los británicos que viven en Iznájar. / Archivo / CÓRDOBA

Convertida en la particular Babilonia de la Subbética y del conjunto de la provincia de Córdoba, en Iznájar tienen muy claro que el inglés y el español conviven con gran armonía y felicidad. Varias familias iznajeñas son buena muestra de que es posible.