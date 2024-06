La cesión de El Arcángel “quedará resuelta este mes”, asegura Bellido

El Ayuntamiento de Córdoba y el Córdoba CF viven la mejor relación desde hace más de una década. La llegada de Infinity y la resolución por parte municipal de la maraña legal, principalmente, en la que se había convertido El Arcángel ha logrado un encaje en el que los intereses han ido resolviéndose paso a paso. Al punto que el alcalde de la ciudad, José María Bellido, confirmó este lunes que "lo normal es que en el mes de junio es quede resuelto" el proceso legal para que El Arcángel sea cedido al Córdoba CF.

Plan de usos de El Arcángel

En una comparecencia en Ser Deportivos, de Radio Córdoba, Bellido explicó el proceso vivido con El Arcángel. "Sacamos a contrato una licitación para una concesión. Se presentó el Córdoba CF, que ha pasado la fase de control administrativo, digámoslo así, y la semana pasada se abrió el sobre de la oferta técnica. Lo están evaluando y a más tardar la semana que viene quedará la propuesta de adjudicación. Desde que se le haga llegar, en el club tienen 10 días para presentar la documentación administrativa", por lo que "lo normal es que en el mes de junio se quede resuelto".

Monterrubio y Bellido, la pasada semana, en el Ayuntamiento. / MANUEL MURILLO

Bellido insistió en que "si todo va bien y sale como queremos, que salga la temporada y suba el club, quiere decir que en Segunda, ya en el fútbol profesional, quedaría resuelto este tema y daría más garantía que -el Córdoba CF- fuera concesionario y no que está allí porque se le permita".

El primer edil dibujó el panorama a futuro con el estadio municipal y sus usos. "Son dos fases: primera, con un plazo de 4 años que es una concesión muy sencilla. El estadio pasa a ser de titularidad del Córdoba CF y podría disfrutar de todos los usos deportivos más los complementarios que tiene el plan con las actuales dimensiones, sin tocar nada". Bellido explicó que "en esos 4 años el Córdoba CF nos enseñó un boceto de un proyecto futuro que es mucho más ambicioso, que no se sale de la parcela del campo, pero sí ocupa toda la parcela y ellos ahí ya si plantean otros usos. Usos educativos, de formación, algún uso comercial… El uso hotelero estaba previsto que se podría hacer. ¿Qué requiere? Es una operación urbanística y patrimonial, por lo que el Córdoba CF tendrá que presentar con toda su documentación la propuesta y la estudaríamos. A nosotros nos gusta, lo que nos han enseñado es muy bueno, pero debe tener un encaje en Urbanismo que no se hace como con este contrato de cesión, sino que es un trabajo más largo. Eso dependerá de lo que el Córdoba CF y sus accionistas quieran. Es una iniciativa de ellos, habría que estudiarla en Urbanismo y ver cómo encaja en el Plan para llevarla a cabo", detalló un Bellido que reiteró la buena disposición que hay en el Ayuntamiento para con el proyecto que presentaría el Córdoba CF.

Hoy por hoy, en El Arcángel, "si quieren hacer conciertos, se puede. Tendrán que sacar su licencia, pero a priori con el contrato que se puede firmar, ya podrían hacerlo. ¿Qué quieren tener un uso comercial compatible? Igual", comentó Bellido sobre el contrato de cesión que se firmará, según él mismo valoró, antes de que finalice el actual mes.

Mejoras del exterior de El Arcángel

Asimismo, también se le planteó al alcalde la mala imagen que ofrece El Arcángel en su fachada exterior en preferencia, la grada que da a la A-4. Bellido anunció que desea primero "que acabe el proceso de licitación y que todo acabe bien", para después "plantear -al concesionario, es decir, al Córdoba CF- hacer algún tipo de actuación temporal, que no perjudicara, que a futuro se pudiera terminar aquella zona de oficinas y que tuviera su aprovechamiento, pero sí un cerramiento temporal para que estéticamente mejore. Cerrar los muros, por dentro seguiría baldío, pero exteriormente cambiaría. Cuando acabe el actual proceso nos sentaríamos con el concesionario, el Córdoba CF, que cuesta un dinero, pero no es especialmente caro, una actuación sencillita y que aquello quede bien". También reiteró su propuesta de "hacer unos caminos para evitar lo peor en los días de lluvia. Vamos a hacer unos caminos muy sencillitos para que la gente pueda entrar sin pisar el barro".

Vista exterior de El Arcángel en la zona de preferencia. / A.J. GONZÁLEZ

Sobre la Ciudad Deportiva del Córdoba CF, José María Bellido se mostró "dispuesto a colaborar con el Córdoba CF en los límites que nos marca la reglamentación y prefiero que hable primero el Córdoba CF, que creo que ellos pueden estar avanzando alguna cuestión y nosotros arrimaremos el hombro. Pero tiene que avanzarlo el club. Porque lo que no podemos nosotros es hacer una ciudad deportiva para que luego sólo lo aproveche un club de fútbol. No se puede, aunque sea nuestro club de fútbol. Creo que una ciudad deportiva implica llevarte todos tus equipos, hacer un complemento con una residencia y requiere una utilización exclusiva, por lo que no creo que el Córdoba CF estuviera dispuesto a compartir, ni creo que fuera una buena idea". Finalmente, Bellido se reafirmó en que "las relaciones son muy buenas, muy bien con Antonio Fernández Monterrubio, así como con los inversores. Igual que hemos encarrilado el estadio, creo que encarrilaremos el resto de temas en los próximos meses", auguró el alcalde.

Más pantallas

José María Bellido, asimismo, confirmó en declaraciones a Canal Sur que el Ayuntamiento repetirá la instalación de la pantalla gigante en Vista Alegre de cara a la siguiente eliminatoria, siempre y cuando el Córdoba CF pase a la final. Bellido, asistió al pabellón de Ciudad Jardín junto a otros miembros del gobierno municipal para presenciar el encuentro de El Toralín e indicó que la respuesta de los cordobeses fue "buena, y además con un gran ambiente".

"Si pasamos la eliminatoria, repetiremos porque ya hay que mantener la tradición y no romperla", declaró Bellido, que advirtió que para la final la respuesta de los cordobeses será aún mejor. "En la siguiente eliminatoria, si pasamos, nos tocaría un desplazamiento largo, que sería Barcelona o Ibiza. En ese caso, no va a ir toda la afición como es lógico, ni por plazas disponibles ni por distancia, así que intentaremos repetir esta experiencia para que, el que quiera, pueda venir aquí a ver el partido". El alcalde de Córdoba auguró que "habrá incluso más gente, porque ya nos estaremos jugando el ascenso directamente".