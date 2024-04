Antonio Casas y un escenario ideal para regresar

El Córdoba CF se quedó sin margen de error, el pasado sábado, en el Romano José Fouto tras empatar a dos goles ante el conjunto emeritense después de desperdiciar una ventaja de 0-2 al descanso. Ese empate alejó al líder, Castellón, a cinco puntos de distancia, por lo que una nueva victoria de los orelluts con un empate o una derrota de los blanquiverdes en el Alfredo Di Stéfano dejaría la plaza de ascenso directo prácticamente inabordable, a siete u ocho puntos a falta de disputarse 21.

Victoria obligatoria

Por lo tanto, es imperiosa la victoria en la visita del Córdoba CF al Real Madrid Castilla, algo que nunca ha conseguido el conjunto blanquiverde, aunque en alguna que otra ocasión ha estado cerca. Sin ir más lejos, en su última visita al filial blanco, la pasada temporada 2022-23.

Antonio Casas y Rafa Marín, durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Castilla, la pasada temporada, en Valdebebas. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Y si entonces estuvo cerca, nada impide pensar que en esta ocasión no se puede conseguir. Además, el Córdoba CF tendrá un elemento añadido para pensar con optimismo: el regreso a la convocatoria de Antonio Casas. El delantero rambleño se ha perdido las dos últimas jornadas por un pequeño problema muscular que le impidió jugar ante el San Fernando, en El Arcángel, y la pasada jornada, en el Romano José Fouto.

Hombre clave

En otro momento de la temporada, posiblemente Iván Ania hubiera arriesgado con el máximo goleador cordobesista (13 goles) en esta temporada, pero cuando apenas restan dos meses de competición y menos de una docena de encuentros, el técnico blanquiverde prefirió reservar a su pichichi y no poner en riesgo su participación en la recta final de la Liga. De hecho, Antonio Casas ya estaba disponible para el encuentro ante el Mérida, pero la prudencia de Iván Ania se impuso, dándole unos días más «de seguridad» a Antonio Casas, que entrará en la convocatoria para el encuentro del próximo domingo (16.00 horas, FEF TV) contra el filial blanco, dirigido por Raúl González Blanco.

Antonio Casas dispara durante el encuentro del Córdoba CF en Valdebebas, la pasada campaña. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Será fundamental para el Córdoba CF, no sólo por esos 13 goles anotados hasta la fecha, sino porque el último gol blanquiverde en Valdebebas llevaba la firma del delantero rambleño. Un tanto de bella factura, desde la frontal del área, que sorprendió al entonces portero blanco, Mario de Luis y al propio equipo blanco. Y no era aquel filial un equipo de perfil bajo, precisamente. El central con el que tuvo que lidiar Antonio Casas, Rafa Marín, milita ahora en el Alavés, cedido por el Real Madrid, y otros hombres como Dotor o Arribas también juegan ahora en la máxima categoría del fútbol español, en el Celta y el Almería, respectivamente. Se jugaba la séptima jornada de Liga de la temporada 2022-23, y a pesar de que el Córdoba CF había tenido un arranque fulgurante, con cinco victorias consecutivas en las primeras cinco jornadas, ya en aquel encuentro se le vio afectado por la primera derrota en Liga, cosechada una semana antes en El Arcángel ante la UD Sanse. Pero este Córdoba CF, el que regresa el domingo a Valdebebas, lo hace con un perfil muy diferente a entonces, a pesar de que puede repetir hasta a siete jugadores en el once titular: Carlos Marín, Calderón, Diarra, Kike Márquez, Carracedo, Simo y el propio Antonio Casas.

Se fue entonces al descanso el Córdoba CF con ventaja en el marcador gracias a aquel golazo del rambleño, pero Dotor igualó la contienda mediada la segunda mitad y a punto estuvo de volar ese punto que consiguió retener el entonces equipo de Germán Crespo.

Ahora, el Córdoba CF regresa al Alfredo Di Stéfano y lo hará con Antonio Casas completamente recuperado y descansado, presto a repetir fiesta goleadora ante el filial blanco. El objetivo será un triunfo que logre acercar de nuevo al Córdoba CF a la plaza que da el billete directo a Segunda División A.

