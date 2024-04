La camiseta del Córdoba CF como lugar de encuentro solidario

El Córdoba CF presentó este martes una acción solidaria en colaboración con tres asociaciones cordobesas con el fin de apoyar y colaborar en la investigación de enfermedades como la ELA, el azlheimer y el autismo, para lo cual lanzará al mercado tres camisetas distintivas (una por cada colectivo) al precio de 40 euros que se pondrán a la venta tanto en la tienda online como físicas, así como en las asociaciones que colaboran con la entidad blanquiverde: Autismo Córdoba, Alzheimer San Rafael y Saca la Lengua a la ELA.

Camisetas exclusivas

Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado del Córdoba CF, presentó el acto en el que se anunciaba la acción solidaria del club de El Arcángel, realizada "con la máxima ilusión y de la mano de estas tres asociaciones que si me permitís, no puedo más que agradeceros la grandísima labor que realizáis y que nosotros de alguna manera queríamos poner de relieve". El dirigente del Córdoba CF avisó que "hay otras muchas asociaciones y oenegés que en esta temporada no hemos podido colaborar con ellos de esta forma", aunque sí recordó que se ha colaborado con ellas de otra manera. "Hoy reivindicamos el carácter solidario de nuestro club y nos ofrecemos públicamente a ayudar en esta labor social que queremos contribuir para devolver algo a la sociedad de lo que recibimos desde nuestra posición privilegiada que nos permite pues quizás ser un altavoz más potente", anunció Fernández Monterrubio, que aseguró que "merecen muchísimo más que esto". El dirigente blanquiverde comentó que "no son camisetas con las que vayamos a jugar partidos oficiales, pero sí son camisetas con las que vamos a salir en los partidos".

Suárez y Monterrubio, junto a Mati Barboza, con la camiseta de apoyo contra el autismo. / VÍCTOR CASTRO

Así, Fernández Monterrubio recordó que "ya se ha estrenado una nueva camiseta en Castellón", por lo que posteriormente anunció que el Córdoba CF "va a tener un nuevo estreno contra el Málaga en nuestro estadio y una nueva camiseta". Es decir, que la primera vestimenta del Córdoba CF, la blanquiverde, tendrá una nueva cara en el encuentro contra el Málaga, desde la marca CCF, y abandonando el patrocinador hasta este año, Givova, con el que ha tenido sonoros desencuentros. De hecho, Monterrubio ya advirtió que esa nueva camiseta blanquiverde será la habitual hasta el final de la actual temporada.

Estreno de blanquiverde ante el Málaga

Volviendo a las camisetas solidarias, Monterrubio anunció también que "este domingo contra el Real Madrid Castilla saldremos con la camiseta del autismo al campo. El próximo partido ante el Alcoyano saldremos con la camiseta de la ELA y contra el Intercity saldremos con la camiseta del alzheimer".

Aguilar y Monterrubio, junto a Álex Sala, con la camiseta de la lucha contra la ELA. / VÍCTOR CASTRO

Además de en la tienda online del Córdoba CF, así como en las tiendas físicas (Cruz Conde y El Arcángel), las camisetas solidarias también se pondrán a la venta en las sedes de sus respectivas asociaciones al precio de 40 euros cada una.

Visibilización de las asociaciones

La presidenta de Autismo Córdoba, Paqui Suárez, quiso "agradecer al Córdoba CF" su disposición para colaborar y ayudar tanto a su asociación como a las demás, dando "difusión, visibilización, así como el aporte económico que resulte de la venta de estas camisetas, lo agradecemos de corazón".

Blasco y Monterrubio, junto a Adilson Mendes, con la camiseta para colaborar en la lucha contra el alzheimer. / VÍCTOR CASTRO

Asímismo, Jesús Aguilar, representante de Saca la Lengua a la ELA, también agradeció al Córdoba CF su disposición para ayudar económicamente a las tres asociaciones y deseó que "esta camiseta sirva para seguir ayudando a enfermos a investigar", finalizando con un mensaje claro: "Seguimos peleando".

Finalmente, Francisco Manuel Blasco, presidente de la asociación Alzheimer San Rafael, puso en valor la residencia que tiene la asociación, en la que trabajan 60 personas y remarcó que "tenemos una sociedad muy concienciada, pero no la mayoría conoce las dificultades que tenemos a la hora de ver estas enfermedades, que quien realmente las conoce son las familias que las sufren".

Suscríbete para seguir leyendo