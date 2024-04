Monterrubio, sobre el final de Liga del Córdoba CF: “Es una carrera de fondo, todavía hay tiempo”

Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado de la entidad blanquiverde, valoró la actualidad del Córdoba CF tras el acto de presentación de las camisetas solidarias, en El Arcángel, este martes. El sevillano opinó sobre la actualidad del equipo, las renovaciones futuras de varios jugadores cordobesistas, la afluencia a El Arcángel y el organigrama del club, sobre todo a futuro, después de la denuncia de David Ortega y Rafa Herrerías, adelantada por este periódico en su edición de ayer.

El equipo y el final de Liga

Sobre el empate en Mérida y la lógica decepción por el punto sumado cuando al descanso se tenían tres en el zurrón, Monterrubio reconoció que estaba «ahí, rumiando» el resultado. «Ya está pasada », continuó con una sonrisa, para opinar después que «evidentemente fue una decepción para todos, aficionados, jugadores, entrenador, y todos nosotros, porque esperábamos más todos». En todo caso, Monterrubio comentó que, a pesar de que «nos dejamos dos puntos en Mérida, somos conscientes», también opinaba que «esto es una carrera de fondo, no es una carrera de esprint, todavía hay tiempo para esprintar».

Monterrubio, en el palco de El Arcángel, antes de iniciarse un partido. / MANUEL MURILLO

Por ello, quiso mandar un mensaje a la afición para «que confíe, que nosotros seguimos manteniendo la misma idea, el mismo discurso, la misma mentalidad, de ambición, con la máxima humildad, como siempre decimos, intentando dejar esto claro, pero que se concentre con la misma ambición» de intentar llegar al ascenso directo a Segunda División A.

Como ejemplo, Monterrubio reiteró que «el mensaje que tenemos perfectamente asimilado todos los miembros del club, siempre, es que miramos hacia arriba y siempre queremos más, y en esa línea vamos a seguir», de ahí que reiterara a la afición el mismo mensaje: «Que confíe, que ayude, que apoye, que tengamos el mejor clima en el estadio posible, en cada uno de los partidos que hagan en casa, y agradecerle a los que se desplazan la paliza que se dan, que también ayudan muchísimo en este objetivo en el que todos estamos unidos».

También se le preguntó al consejero delegado del Córdoba CF por el capítulo de renovaciones. Por un lado, está la automática por partidos jugados, 25, por parte de Adrián Lapeña, que ya tenía en su contrato, pero hay otras en las que se está trabajando, negociando, como pueden ser los casos de Simo Bouzaidi o Yussi Diarra, entre otros. «No voy a hablar de las renovaciones, porque es un tema sensible, y más en el final de temporada», comentó Monterrubio. «Si hay algo que anunciar, y si creemos que hay algo que anunciar, a lo mejor lo hacemos o no lo anunciamos por otros motivos. No lo sé, tenemos que valorarlo en el momento, porque es un tema muy sensible», zanjó el dirigente blanquiverde sobre un asunto que lleva con máxima discreción, entre otros motivos, por la nefasta experiencia vivida y decisiones tomadas en la temporada 2022-23.

Asimismo, Monterrubio también valoró la denuncia interpuesta por David Ortega y Rafael Herrerías, adelantada por este periódico en su edición de ayer. «Evidentemente, tienen que denunciar y argumentar lo que vean conveniente, están en su derecho», comenzó valorando Monterrubio, que prosiguió afirmando que «evidentemente, el club tiene motivos suficientes, de peso, para haberlos despedido. Si hay un acuerdo por el camino, estupendo, y si no puede ser, estupendo. Seguimos trabajando».

En esa continuidad en el trabajo enmarcó también las posibles propuestas a futuro para seguir motivando la asistencia de público a El Arcángel en los cuatro encuentros de Liga que restan. «Esta mañana hemos tenido una reunión y es uno de los temas que hemos tratado dentro del club, porque tenemos que seguir trabajando en esa línea de crear iniciativas. Ya para el partido contra el Alcoyano vamos a reunirnos con las peñas, pero vamos a seguir trabajando y esperamos grandes partidos en el estadio y grandes entradas, un ambiente presionante» de cara al final de Liga, en el que el Córdoba CF tanto se juega.

El futuro organigrama

Finalmente, también se le preguntó a Monterrubio si el organigrama del club, a futuro, cambiará sea cual sea el resultado de final de Liga, sea con ascenso o no, especialmente en el apartado de cantera. «No, no. La cantera no está condicionada porque estemos en Segunda o en Primera División. No quiero cogerme los dedos. Si estuviésemos en el fútbol profesional tendríamos que hacer un pequeño retoque, pero no está condicionado», insistió Monterrubio.

Fernández Monterrubio y Juanito, en un acto del Córdoba CF en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Además, el dirigente aseguró que «en cuanto a cantera estamos satisfechos, con la implicación mucho más directa de la dirección y la secretaría técnica y con los coordinadores estamos asumiendo una nueva responsabilidad que quizás antes no se había definido o no se le habían entregado en condiciones». Por ello, Monterrubio se mostró «bastante satisfecho», avisando de que el club tiene «meses para tomar decisiones» sobre el organigrama. «Pero no está condicionado por estar en una división u otra». Además, volviendo a hablar de cantera, recordó Monterrubio que «hay datos importantes de jugadores del filial que han subido al primer equipo, contratos que hemos realizado en el equipo, contratos ya profesionales que por debajo de juvenil no podemos hacer, porque no deja la normativa. Sí tenemos ahí algunas ideas que tenemos en cuenta y vamos a hacer para la próxima temporada», zanjó el consejero delegado del Córdoba CF.

Suscríbete para seguir leyendo