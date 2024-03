Monterrubio y la apuesta por el sello 'Córdoba CF': "En las próximas semanas habrá nuevas camisetas"

En el seno blanquiverde se han alineado diversos elementos para dar lugar a un momento excelso, tanto en lo deportivo, en la parcela de las sensaciones, como incluso a nivel institucional. Todo marcha viento en popa en el club de El Arcángel, al que las semanas le están mejorando sucesivamente la cara. De la mano de Iván Ania, el Córdoba CF ha conseguido encontrar su versión más aplicada -y acertada- en este crucial tramo de curso dentro del Grupo 2 de Primera Federación, una realidad que desde las esferas más elevadas de la entidad también se antoja innegable, ahora con otro estímulo como acompañamiento: la entrada de nuevas indumentarias. «Hemos hablado con muchas marcas, concretamente con ocho. Cuando llegue el momento haremos una comunicación pública. En las próximas semanas habrá nuevas camisetas que también pondremos en público», expresó Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado, avanzando las negociaciones para encontrar un nuevo sponsor técnico de cara al próximo curso -sucesor de Givova-, al igual que la puesta en marcha de nuevas líneas de «camisetas» próximamente.

Con todo, y emplazando el anuncio de más detalles de dichas vestimentas a las primeras fechas posteriores a la Semana Santa, el CEO también resituó el foco en la siguiente prueba de la agenda competitiva: este sábado, en casa, ante el San Fernando (16.00 horas, FEF TV): «Es normal que haya euforia, dentro del equipo hubo mucha euforia tras el partido en Castellón, pero el domingo se acabó. El lunes y el martes ya no nos acordábamos… Fuera está bien, es positivo. Que haya, más que euforia, ilusión. Dentro se ha acabado, seguimos intentando mantener esa alta velocidad de crucero, estamos centrados en el próximo partido», manifestó durante su participación en el acto Business Club CCF alojado por el concesionario San Rafael Motor BMW durante la matinal de este jueves.

El Arcángel y su afición

Nada sacó al directivo sevillano, por otra parte, del particular mantra que se ha instaurado en la plantilla y entidad a lo largo de esta fase de la competición, en la que no se concibe ningún paso ni pensamiento más allá del más inmediato. La clave: partido a partido y apoyarse en el cordobesismo. «Es importantísimo que el aficionado esté enganchado, esté ilusionado. Hay que dar las gracias a todos los que vinieron a Castellón, a todos los que han venido a otro sitio. Llevamos creo que 2.200 entradas vendidas para el San Fernando. Ahora necesitamos, también, de esos 2.500, 3.000 abonados, que de media no están asistiendo. Es necesario que creemos ese ambiente y esa presión en el estadio. Necesitamos a nuestra gente, que estamos seguros que va a responder y que vamos a hacer una gran entrada.», recalcó con vistas a la cita del sábado.

Antonio Fernández Monterrubio, a la derecha en el centro de la imagen, durante su participación en el acto. / CCF

El propio Estadio El Arcángel, aledaños y sus instalaciones -deficientes en multitud de ámbitos-, además, también viene siendo un tema recurrente a lo largo de las últimas fechas, así como la elaboración de un informe técnico por parte de la entidad para recopilar todos y cada uno de los desperfectos que se aprecian en lo relativo al recinto, propiedad del Ayuntamiento: «Vamos a participar en un concurso para la concesión administrativa del estadio y tiene que haber un documento que diga en qué condiciones lo recibimos. Simplemente se trata de eso. Los daños son algunos evidentes, muchos de ellos los sufren nuestros aficionados cada semana que vienen. Cuando eso esté relacionado, tendremos que priorizar en función de la importancia de esos daños y del coste económico que tengan», indicó.

Posibles renovaciones

La buena racha de resultados, casi sintomática debido al gran estado de forma que atraviesan varios de los integrantes de la plantilla, por otra parte, también ha repuesto sobre la mesa cuestiones como el avance de las renovaciones. El estado de la negociación para la continuidad de ciertas piezas, según se reconoció meses atrás por parte del propio club, continúa siendo una incógnita, aunque marcha en buen camino. «En este momento hay que tener mucha más delicadeza. Estamos hablando, seguimos hablando. Tenemos algunos compromisos, si esos compromisos se convierten en firma, los anunciaremos. Es un tema delicado. Los jugadores implicados en esta situación saben lo que queremos, nosotros también lo que quieren ellos. Hay una buena predisposición y un diálogo constante. Lo llevamos con la máxima discreción, sobre todo por el momento en el que nos encontramos», zanjó.