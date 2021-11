El Córdoba CF está empeñado en hacer historia esta temporada y no solo de una manera. El conjunto blanquiverde se impuso este miércoles a un difícil CD Ebro por un gol, anotado por Luismi Redondo en el minuto 76 de un encuentro que, posiblemente, haya sido de los más complicados -si no el que más- de los que lleva disputados esta temporada el equipo de Germán Crespo. Y fue difícil el encuentro a pesar de que el Córdoba CF fue superior a su rival y tuvo fases de buen juego.

Cuajó un buen primer tiempo el Córdoba CF. Rondó continuamente el área del CD Ebro, sobre todo en la primera media hora, aunque sin resultado para el marcador. Los zaragozanos planteaban una presión alta de la que no era fácil salir, pero los blanquiverdes no supieron meterse entre líneas. En las pocas ocasiones en las que Javi Flores o De las Cuevas recibían entre la zaga y la media arlequinada ocurría algo. Empezaron los de Germán Crespo con tres saques de esquina en los tres primeros minutos y un pase con el exterior de Omar Perdomo a la espalda de la defensa visitante que recibió Adrián Fuentes, que no supo aprovechar el regalo (min. 6).

Quizá el mayor debe para los cordobesistas fue no explotar al cien por cien su banda derecha, en donde Adrián Fuentes se mostraba muy superior a Nahuel González o, tras ser desbordado este, a Ayoze Placeres. Debió insistir aún más el Córdoba CF que, pese a ello, generó por aquella zona al menos cuatro llegadas claras. De allí partió la ocasión de Antonio Casas a la que respondió Rubén con una buena parada. Pero el CD Ebro respondió como mejor sabe: a balón parado. Un saque de esquina era cabeceado por Meseguer, cruzado, y el balón se estrellaba en el poste izquierdo de la meta defendida por Carlos Marín.

Insiste el Córdoba CF

Pero el Córdoba CF no desistió. Antonio Casas se topó con el lateral de la red de la portería de Rubén (min. 17) y Omar Perdomo, dos minutos después, obligaba al portero arlequinado a emplearse a fondo. Incluso Casas se topó con el palo, aunque sin ángulo y sin posibilidad de que el balón entrara en la puerta zaragozana. La respuesta del CD Ebro fue con un disparo de Altube, alto y con una incursión de Sola con remate final de Eder que se marchó fuera (min. 30). Por su parte, el Córdoba CF iba perdiendo fuelle paulatinamente. Ya se vio el aviso en una pérdida de Javi Flores que pudo costarle un disgusto a los locales, que se rehicieron minutos después con una nueva incursión de Adrián Fuentes con pase a Antonio Casas, que intentó devolvérsela para dejarle solo ante Rubén, pero Ayoze le adivinó la intención.

Tras un golpe franco lanzado por De las Cuevas que se marchó ligeramente alto, el primer tiempo terminó como no podía ser de otra manera. Adrián Fuentes iniciaba una jugada desde la derecha, se apoyaba en Antonio Casas y servía después a Javi Flores, pero el disparo del capitán del Córdoba CF resultó demasiado flojo, fácil para Rubén.

Fue diferente el segundo acto. Aunque el peso del partido continuó llevándolo el conjunto blanquiverde, las ocasiones no fueron tan claras ni las llegadas tan frecuentes. De hecho, daba la sensación de que el CD Ebro lograba acorazarse más conforme pasaban los minutos. La excepción fue la salida de vestuarios, con una nueva ocasión a cargo de Adrián Fuentes, que volvió a toparse con Rubén. Pero el partido había cambiado. El ritmo, lógico, no era el del primer acto. El Córdoba CF lo intentaba, sí, pero no llegaba con la misma claridad que en la primera media hora de partido y, además, asomaban más gestos de corazón, de voluntad, que de ideas. Comenzó el carrusel de cambios y Germán Crespo dio entrada a Willy Ledesma y Carlos Puga, aunque de manera algo sorprendente, uno de los que debió marcharse, poco después, fue Adrián Fuentes, que dejó su lugar a Luismi Redondo. Y, sin embargo, fue Luismi Redondo el encargado de abrir la lata y colocar al Córdoba CF en la final de la Copa RFEF, en la que recibirá en El Arcángel al Guijuelo. Esta temporada todo le sale al Córdoba CF.

Ficha técnica:

1-Córdoba CF: Carlos Marín, José Ruiz, Bernardo, José Cruz, Ekaitz Jiménez, Toni Arranz, Javi Flores, Adrián Fuentes, De las Cuevas, Omar Perdomo y Antonio Casas.

Entrenador: Germán Crespo.

Cambios: Willy Ledesma por Antonio Casas (60’), Carlos Puga por Omar Perdomo (60’), Luismi Redondo por Adrián Fuentes (68’), Julio Iglesias por De las Cuevas (89’), Christian Delgado por Javi Flores (89’).

0-Ebro: Rubén, Jorge Adán, Meseguer, Abel, Álex Altube, Eder, Nahuel González, Alonso, Ayoze Placeres, Iñaki y Sola.

Entrenador: Raúl Jardiel.

Cambios: Noel por Ayoze (46’), Miguel Díaz por Iñaki (56’), Carcanosa por Noel (63’), Nando por Eder (63’), Charlez por Sola (79’).

Gol: 1-0 (76’) Luismi Redondo.

Árbitro: Delfa Ramos (C. Extremeño).

Tarjetas: José Cruz (10’), Meseguer (80’), Javi Flores (85’), .

Campo: El Arcángel. Semifinal de la Copa RFEF. Unos 5.000 espectadores.