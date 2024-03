El rival del Córdoba CF: un Antequera lanzado e inquietante

Es costumbre, pero no baladí. La próxima prueba en la agenda del Grupo 2 de Primera Federación para el Córdoba CF revestirá un grado de complejidad especial, tanto por el contexto, el sustancioso premio en juego, como por los dos contendientes que se alinean dispuestos a protagonizar un auténtico choque de trenes. En el otro lado estará un Antequera decidido a hacerse fuerte en El Maulí (20.00 horas, FEF TV) para mantener su persecución de la zona noble en este tramo de la temporada, en paralelo con un bloque que, bajo la batuta de Iván Ania, quiere dar otro golpe sobre la mesa en la categoría y afianzarse -casi definitivamente- dentro del quinteto a la cabeza de la sección sur, con billete directo a la posterior fase de playoff a Segunda División al término de la campaña regular.

Un rival pujante

La contraparte del domingo, así, será un Antequera que ha reconducido su dinámica tras semanas de irregularidad. Dos jornadas consecutivas con victoria son su carta de presentación, con la que han conseguido acoplarse de nuevo a la cabeza del elenco de perseguidores de los puestos de privilegio, hasta el punto de instalarse como sextos clasificados, con 38 puntos, y a otros cinco de distancia de la quinta plaza.

También ha logrado fortalecerse en su feudo, en el que permanece imbatido durante los tres últimos meses, después de su derrota frente al Algeciras en la primera cita de diciembre (0-1). Tampoco pudo inicialmente con el Real Madrid Castilla (1-2) ni con el Málaga (0-2), aunque sí frenó a combinados de la talla del Castellón (1-1), el Intercity (1-1) o el Ceuta (0-0), a los que privó de los tres puntos. En El Maulí, además, ha conseguido reinventarse progresivamente para ahora partir como el duodécimo cuadro casero más fiable -con números al alza-, junto al cartel de séptimo equipo más anotador frente a su público (18), al que ya regaló una victoria durante su exigente pasada ponencia en casa frente al San Fernando (2-1).

Luismi Redondo conduce el esférico durante el pasado Recreativo Granada - Antequera. / ANTEQUERA CF

Siguiendo la estadística, el gran nombre propio de la escuadra dirigida por Javi Medina es también el ex cordobesista Luismi Redondo, una de las revelaciones de la temporada en la categoría de bronce. El de Plasencia suma once tantos esta temporada, actuando como estandarte, precursor y mejor arma de la ofensiva antequerana hasta el momento, para la que ha encontrado un caladero de goles -también marcó el pasado fin de semana en la victoria ante el Recreativo Granada-. En ella, del mismo modo, igualmente se alinea otro futbolista con pasado reseñable en El Arcángel como Ale Marín, habitual en el once verdiblanco -arrastra dos jornadas sin participar-, capital en su ascenso desde Segunda Federación de la pasada temporada, además de autor de tres dianas y tres asistencias entre todas las competiciones en lo que va de curso.

Álex Marcelo, que también participó con el filial cordobés durante dos cursos, por otra parte, incluso intercalando dinámica del primer equipo, será una baja sensible en el entramado local de cara a la cita, tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior durante el pasado diciembre.

Los antecedentes

Marcan la línea los antecedentes más recientes entre ambos conjuntos. El dulce cruce de la primera vuelta entre cordobeses y antequeranos se saldó con múltiples lecturas para los de Iván Ania, que encontraron un punto de inflexión en su rendimiento frente al cuadro malagueño, aplicaron un severo correctivo a un rival directo que llegaba al alza a El Arcángel (3-0) y, de paso, resolvieron el segundo trámite en una semana y media de tres encuentros que acabó saldada con pleno de puntos, tras imponerse también en la anterior visita al Atlético Sanluqueño y la posterior al Melilla.

Por entonces, el bloque verdiblanco llegaba a tierras cordobesas presumiendo de una racha de cuatro pleitos consecutivos con triunfo -una en Copa-, como contraste de los siete envites de imbatibilidad que contabilizan los blanquiverdes y los dos, también con victorias, que encadena el conjunto local estas semanas, después de caer en su desplazamiento al Estadio Balear del Atlético Baleares (2-1) hace tres jornadas.

Más lejano queda, por otra parte, el último envite oficial entre ambos protagonistas en el Estadio El Maulí, correspondiente al curso 2021-2022 en el Grupo 4 de Segunda Federación, que acabó cerrándose con el fulgurante ascenso del Córdoba CF a la actual Primera Federación. Aquel choque acabó zanjado sobre la bocina por 0-1 para los de Germán Crespo, coincidiendo con una verdadera fiesta del fútbol y ambiente en clave cordobesa, que dejó un importante desplazamiento. Distinto se antoja el derbi andaluz de la ocasión, no obstante, ahora agriado por las pretensiones locales a la hora de comercializar las entradas para un encuentro que apunta a contar con una cuota de cordobesistas algo menor de la inicialmente esperada. Y en esos márgenes se moverá la cita.