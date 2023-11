Córdoba CF - AD Ceuta FC : el partido en cinco claves

Ha enderezado el rumbo y no parece dispuesto a salirse del carril. Ahora, no. El Córdoba CF de Iván Ania ha logrado enmendar un arranque tenebroso y ahora está a tiro de la zona de play off de ascenso en el grupo 2 de la Primera Federación. Le separan dos puntos y tiene un aplazado -el del día 22 de noviembre, si no hay cambios, en Sanlúcar de Barrameda-, por lo que el duelo de este domingo contra el Ceuta en El Arcángel cobra un carácter crucial. El cuadro caballa es, además, uno de los llamados a estar golpeando las puertas del piso alto en la clasificación. El partido del domingo (12.00 horas, FEF TV) trae como aderezo una campaña de entradas bonificadas para dar color al graderío. Una corriente de positividad recorre la ribera del Guadalquivir.