Simo: "Lo importante es la constancia y tener a la afición con nosotros"

Tras el primer entrenamiento de la semana del Córdoba CF, Simo Bouzaidi pasó por la sala de prensa de El Arcángel para hablar de la situación de la plantilla y también del próximo rival, el Ceuta. Con más de 1.500 cordobesistas presentes en La Rosaleda, escenario del último encuentro de los blanquiverdes, Simo remarcó que "la afición para nosotros es muy importante. Agradecemos los 1.500 o 2.000 que fueron a La Rosaleda. Para nosotros es una motivación extra, tenemos el público detrás nuestra vayamos donde vayamos y eso para nosotros es muy importante", remarcó el jugador del Córdoba CF.

Primer gol en Liga

Simo fue el autor del tanto cordobesista que dio un punto en La Rosaleda al equipo de Iván Ania. El extremo blanquiverde aseguró estar "entrenando bien, cogiendo confianza y creo que esta es la línea" a seguir, aunque no tiene garantizada la titularidad, ya que su lucha con Adilson Mendes por el puesto es la más equilibrada de toda la plantilla y alterna un puesto en el once con el portugués. "Son cosas del míster. Nosotros nos dedicamos a entrenar, a intentar hacerlo lo mejor posible y, luego, es el míster el que decide quién juega o no", opinó el catalán sobre esa pelea. "Creo que Carracedo es un jugador, un extremo diferente a nuestro estilo de juego, el de Adilson y el mío. Nosotros somos extremos de pierna cambiada y de meternos para dentro y Carracedo lo hace hacia fuera y saca centros. Lo demás es cosa del míster", zanjó el extremo del Córdoba CF.

Sobre las oportunidades erradas en La Rosaleda, que impidieron el triunfo del Córdoba CF, Simo opinó que "lo importante es generar las situaciones. Que luego tengamos pegada o no, pues está bien trabajarlo, pero lo más importante es generar esas situaciones y luego, si tenemos la suerte de meterla, igual no sufriremos tanto", explicó Simo Bouzaidi.

Sobre el próximo rival del Córdoba CF, Simo valoró que "el Ceuta es un buen equipo, con gente veterana, le estoy viendo bastante bien, ha tenido un inicio de Liga muy bueno y nosotros también estamos en una dinámica positiva", por lo que opinaba que "va a ser un buen partido, aquí con nuestra gente, y trabajaremos esta semana para atacar sus puntos débiles".

Finalmente, Simo Bouzaidi también habló de la situación en la tabla del Córdoba CF, en décimo lugar y a dos puntos de los play off, algo que contrasta con lo vivido la pasada temporada, en la que el Córdoba CF era líder destacado. "Con tranquilidad y paciencia" vive la plantilla la actual situación, aseguraba Simo Bouzaidi. "Sabemos que esto es muy largo. Hay que ir partido tras partido y desde la tranquilidad, el trabajo y la humildad ir ganando los máximos puntos posibles. Y esperemos que con la ayuda del público podamos estar a final de año luchando por el play off", deseo el extremo blanquiverde. "Lo importante es llevar una constancia, que es lo difícil en el fútbol", avisó un Simo que recordó que "el año pasado era otra historia. Íbamos líderes sobrados y en la segunda vuelta pasó lo que pasó. Parece que este año tenemos más constancia, hay que luchar partido tras partido y esperemos que a final de Liga estemos luchando por ese ascenso".