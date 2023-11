Un duelo de los que se marcan en la agenda al inicio de la temporada. Cruce entre históricos en horas bajas con aspiraciones similares y ahora un escenario a la altura para medir sus niveles en uno de los encuentros más atractivos que la Primera Federación al completo puede ofrecer hoy en día. El Córdoba CF dirigido por Iván Ania visita este domingo al Málaga en el Estadio La Rosaleda (20.00 horas, FEF TV), lugar para el que el técnico blanquiverde no esconde su intención: salir con los tres puntos. «Va a ser un partido, desde el punto de vista táctico, de ajedrez. Intentaremos anularnos los dos equipos y luego, en ataque, tener la finura para poder generar peligro al rival», señaló tras la penúltima sesión de entrenamiento del equipo en esta semana.

Un Málaga «sólido» en casa

El combinado malaguista, recién descendido desde Segunda División y de nuevo fuera del fútbol profesional tras 25 años intercalando la élite con la categoría de plata, maneja unos guarismos nada desdeñables en este arranque liguero, que le han servido para colocarse como el tercero del Grupo 2 y con una de las disposiciones caseras más temibles de la sección sur de Primera RFEF: «Es un partido de otra categoría, pero la realidad es que estamos los dos en Primera Federación. Seguramente, el campo estará lleno o casi lleno. Habrá aficionados nuestros, para nosotros es un aliciente. Tenemos que competir bien, tener claro dónde son fuertes y también tenemos que pensar en atacar sus debilidades o donde consideramos que las tienen», avisó Ania.

Los blanquiazules, además, mantienen intacta la condición de fortín de La Rosaleda, tras cinco encuentros disputados entre los que tan solo se han escapado dos de los 15 puntos disponibles, hasta situarlos como el segundo mejor cuadro casero, justo detrás del Castellón, que lleva pleno en casa. «Es un equipo muy sólido como local, nunca empezó perdiendo. Pude ver un par de partidos en directo. Son un equipo vertical y con pegada, tenemos que estar atentos a todas esas situaciones», continuó.

También tendrá previsibles bajas el rival del domingo, todavía pendiente de la situación de futbolistas puntales en el esquema tutelado por Sergio Pellicer, como Nelson o Juanpe, entre otros: «Cuando tienes bajas, te debilitas, pero eso no quiere decir que no puedan sacar una alineación y cambios de nivel, competitivos. En el partido del miércoles, en Barakaldo, hay una sustitución de Nelson, que no sé si llegará. Estaremos a la expectativa, pero no podemos pensar que el rival tiene bajas, sino que el Málaga tiene muy buen equipo, que es un favorito para el ascenso. Pensarlo puede hacer relajarte. Vamos a ir sabiendo que son muy buen equipo, pero al que le podemos competir, como le hacemos a todo el mundo», afirmó tajante acto seguido.

El cordobesismo, clave en la racha

En las últimas horas, además, el propio Córdoba CF ha confirmado la venta íntegra de las 1.200 entradas disponibles para el duelo del domingo, por lo que el ambiente parece garantizado en La Rosaleda, donde el ovetense espera salir dando un golpe sobre la mesa: «Una victoria en Málaga nos colocaría en una posición alta de la clasificación. No es lo mismo ganar en ciertos campos que ganar en Málaga, en Murcia o en el del Depor. Es totalmente distinto, por lo que significa, la repercusión que tiene y la moral que te da. Estamos viendo que cuando somos capaces de dejar la portería a cero tenemos muchas más posibilidades de ganar el partido, no como al principio de Liga, que cuando encajábamos necesitábamos dos o tres goles para poder ganar. Somos dos equipos que nos conocemos muy bien, que nos respetaremos, seguramente», manifestó.

Para dicha tarea, del mismo modo, los pupilos de Iván Ania concurrirán arrastrando uno de sus mejores momentos de forma de la temporada, con cuatro victorias en los últimos cinco encuentros como balance y ya colocados como uno de los equipos en mejor dinámica dentro del grueso del Grupo 2 de la Primera Federación. «En los últimos cinco partidos llegamos a cuatro victorias, los resultados son mejores que al inicio de Liga. En cuanto al juego, al principio, pese a los resultados, no era muy distinto a lo de ahora, aunque ya somos capaces de dejar la portería a cero o al rival con pocas opciones de hacernos gol. Al principio nos marcaban con facilidad», indicó. «Está claro que ahora tenemos más alternativas, al principio de Liga había jugadores que acababan de llegar, en un momento de forma no óptimo para competir los 90 minutos, ahora todos están a un nivel alto, para competir a máximo nivel”, apuntó más tarde.

«Lo importante es tener opciones, alternativas. Juegue quien juegue el equipo no se va a resentir, va a tener un nivel similar o incluso mejor. La competencia entre los jugadores va en beneficio del equipo. Ahí va el beneficio del equipo, el crecimiento. Tener alternativas para una alineación es muy positivo», apostilló.