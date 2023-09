El Córdoba CF y la rémora económica del pasado

"Seguimos confiando cien por cien en este proyecto», afirmó categóricamente el consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, cuando tuvo que opinar en sala de prensa sobre el arranque del conjunto blanquiverde en la Liga 2023-24, dentro del Grupo 2 de Primera Federación, en el que ha sumado sólo tres puntos de los primeros 12 en juego, situándose en la parte baja de la tabla y tras no haber puntuado en El Arcángel en los dos primeros compromisos de competición, lo que le sitúa como uno de los peores equipos del Córdoba CF en sus casi 70 años de historia.

La carga del pasado

Posiblemente, uno de los inconvenientes que ha tenido este Córdoba CF, a la hora de confeccionar su plantilla, ha sido el presupuestario, a pesar de que Monterrubio cumplió su promesa, nada más llegar, de aumentar el porcentaje del total del presupuesto del club dedicado a la primera plantilla, «en torno al 32%» a su llegada, tal y como él mismo informó en sala de prensa, aumentado en esta campaña «en diez puntos», según informó también el propio consejero delegado hace escasas semanas, tras concluir el mercado estival de fichajes.

Sin embargo, las cuentas no cuadraban en las cabezas del cordobesismo. Según informó este periódico, el coste bruto de la plantilla blanquiverde de la pasada temporada rozaba los tres millones de euros, mientras que la cifra neta se quedaba alrededor de los dos millones de euros. Estos dos últimos parámetros también son cifras dadas en su momento por fuentes del club a este periódico. Las cuentas no encajaban para muchos aficionados porque, además de que el número de fichas es menor en la actual plantilla, la diferencia que se puede adivinar en cuanto a coste entre jugadores que se fueron (Javi Flores, De las Cuevas o Willy Ledesma, entre otros) con respecto a varios de los llegados en la actual campaña no encajaba con ese aumento de diez puntos del coste de plantilla sobre el de la pasada campaña.

Entre 600.000 y 700.000 euros

«Todo lo que se gastó el año pasado, ya sea en contratación o rescisión está incluido en el presupuesto», informó Monterrubio este lunes en sala de prensa y detalló que «la rescisión del cuerpo técnico se carga en el presupuesto de la pasada temporada. El que sea un pago diferido por acuerdo es una forma de pago. Pero el gasto» estaba incluido en su totalidad en las cuentas para afrontar también esta temporada. La rémora, por lo tanto, es más que evidente.

Tal y como informó este periódico, el coste de la rescisión del cuerpo técnico capitaneado por Germán Crespo supuso un desembolso para el Córdoba CF cercano a los 500.000 euros. A pesar de que algún dirigente intentó relativizar (e incluso aminorar) ese coste en los días posteriores al despido del granadino, la cifra publicada ya había sido confirmada por fuentes del club. Pero no es el único gasto de plantilla que debió afrontar el Córdoba CF y que, de alguna manera, repercute a la hora de configurar el plantel de la 2023-24. Tanto la rescisión de Canario como la de Ramón Bueno también están incluidas como coste deportivo en la carga económica de la pasada temporada que, directamente, repercute en la configuración del plantel para esta. Según fuentes consultadas por este periódico, el coste de ambas rondan los 150.000 euros, por lo que la cifra adicional se va a cerca de los 700.000 euros. Una cifra que «se come» esos diez puntos de subida porcentual sobre el presupuesto global del club que se dedicaban, en principio, al plantel de la actual temporada.

Por un lado está el análisis económico de la influencia de dichas rescisiones en el presupuesto a destinar a la plantilla de la 2023-24 y, por otra parte, se encuentra el análisis deportivo. Más allá de lo cobrado la pasada temporada, esos 150.000 euros «extras» abonados por el Córdoba CF se hizo a jugadores que disputaron 142 minutos (Ramón Bueno) y 299 minutos (Canario) la camiseta blanquiverde la pasada campaña, en la que entre ambos sumaron tres titularidades.

Por lo tanto, ese aumento económico para la primera plantilla fue real, aunque prácticamente todo se destinó a satisfacer las rescisiones de cuerpo técnico y jugadores de la pasada campaña. De hecho, esos cerca de 700.000 euros representan en torno a la cuarta parte del presupuesto que sí se destina a la plantilla, un peaje que ha sufrido el Córdoba CF a la hora de la configuración de un plantel que tiene ahora el objetivo de meterse entre los cinco primeros de la tabla: exactamente el mismo que el de la pasada campaña.

Valoración del inicio

Por ello era obligado preguntar a Monterrubio sobre el inicio deportivo de la campaña 2023-24 de este Córdoba CF, que tiene «lógicamente», admitió el sevillano, «cosas más positivas que otras. La palabra inicio es importante subrayarla, subrayada y en negrita», comentó sonriendo, «porque sólo acabamos de empezar», recordó.

Monterrubio remarcó como muy positiva «la respuesta de todo el cordobesismo, con casi 12.700 abonados. El número lo dice todo y no necesita más explicación», asegurando que en el club sí se sienten «presionados», pero «porque hay casi 13.000 personas que han confiado en este proyecto».

«No esperábamos algunos de los resultados que se han producido por razones obvias», reconoció Monterrubio, que aseguró que en el club no hay preocupación. «Estamos ocupados en analizar y solucionar los problemas detectados. Estoy convencido de que tanto el cuerpo técnico como todos los futbolistas están haciendo ese análisis convencidos, y me consta porque estoy encima de esos análisis, evidentemente, como no podría ser de otra forma», prosiguió Monterrubio.

Pese a convertirse este Córdoba CF de Iván Ania en uno de los peores de la historia del club, sobre todo en Segunda B o Primera Federación, el consejero delegado blanquiverde declaró que seguía «confiando al cien por cien en este proyecto, en nuestra plantilla y en nuestro cuerpo técnico». «Simplemente no se han dado los resultados que esperábamos de inicio», manifestó.

Para finalizar, Antonio Fernández Monterrubio recordó que «esto es una maratón, no es una carrera de velocidad y quedan muchísimos partidos por delante, unos nos irán mejor y otros nos irán peor, pero estoy convencido de que al final el resultado será positivo». Asimismo, se mostró comprensivo con la afición y con que exista «un cierto desencanto, porque a todos nos gusta ganar, nosotros no venimos con una sonrisa todas las mañanas de oreja a oreja con estos resultados, pero esto no quiere decir que no sigamos convencidos de lo que tenemos entre manos», aseveró.