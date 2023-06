Un Córdoba CF con "exigencia, compromiso y seriedad"

El nuevo consejero delegado de Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, ofreció este jueves su primera rueda de prensa como nuevo máximo dirigente blanquiverde tras unos «días frenéticos», en los que quería tener «un pulso más real y efectivo de la situación del club», expuso el sevillano. Monterrubio explicó que estuvo «conociendo empleados, personas del entorno del club, personas relevantes de la ciudad en todos los ámbitos, institucional, proveedores, patrocinadores», aunque también reconoció que debía hacerse «una idea, porque todavía estoy en proceso de asimilación de la información que recibo. A veces la información es contradictoria según las fuentes, por lo que debo hacerme mi propio criterio e idea».

Tranquilidad e ilusión

Tras agradecer a todos su comprensión, Monterrubio quiso «transmitir a los aficionados un mensaje de absoluta tranquilidad, de ilusión», tras llegar a un club «que no es de Primera Federación, vengo a un proyecto de fútbol profesional que actualmente está en Primera Federación que me ilusiona y me apasiona, con el objetivo de ayudarlo a llevar este proyecto al fútbol profesional. Ese es el objetivo y a eso he venido», reiteró.

Tras dar las gracias a la propiedad por su confianza, el nuevo consejero delegado del Córdoba CF aseveró que el club blanquiverde «es de Segunda División medio alto en muchas cosas, como la ciudad, su afición o su estadio» y que «la idea de la propiedad es llevar a este club al fútbol profesional».

Una de las primeras incógnitas que debía despejar el nuevo consejero delegado era qué ocurría con Juanito y Raúl Cámara, director deportivo y secretario técnico blanquiverdes. «Tengo que decir que Juanito tiene dos años de contrato, al igual que Raúl Cámara», recordó Monterrubio, por lo que «van a continuar en el proyecto». Eso sí, el consejero delegado prosiguió explicando que «yo no concibo en un club las decisiones en una persona, creo más en equipos de trabajo. Creo más en las áreas, y como área estratégica y prioritaria vamos a dotarla de mayores recursos y herramientas y vamos a trabajar en equipo». Así, Monterrubio creará «una comisión deportiva que presidiré yo y ahí tomaremos las decisiones deportivas. Ese es mi modelo de trabajo, lo ha sido antes de llegar aquí y como me ha resultado exitoso y me ha ido bien, tengo que adaptarlo a la realidad del Córdoba CF, a la realildad de la división en la que nos encontramos. Creo que vamos a conseguir trabajos exitosos. Creo firmemente en el trabajo en equipo y no sólo hablo de la parte deportiva, sino también en el resto del club. Departamentos estancos que sólo van con orejeras y una sola cosa en el club… Yo tengo otra visión sobre eso». Por lo tanto, está clara la situación en este nuevo Córdoba CF: la renovación efectuada el pasado octubre del cuerpo técnico y la dirección deportiva ha pesado en la decisión de Infinity, que aún sigue pagando los casi 500.000 euros que supusieron la rescisión de Germán Crespo y su cuerpo técnico y no parecía dispuesta a pasar por el mismo camino con la dirección deportiva. Como solución, Monterrubio ha creado una comisión deportiva en la que, obviamente, su opinión tendrá un peso notable a la hora de contratar jugadores y, por supuesto, el entrenador.

El entrenador

Sobre el técnico, Monterrubio mandó un mensaje de tranquilidad. «Hemos hablado y mantenido reuniones de trabajo con muchos entrenadores. Algunos he visto publicados sus nombres y de otros no. Estamos buscando un entrenador con perfil para el Córdoba CF, lo mismo que buscamos jugadores para el Córdoba CF. Puede haber jugadores y entrenadores que lo hagan muy bien, pero igual no tenemos tan claro que sean de nuestro perfil». Eso sí, el consejero delegado blanquiverde quiso dejar claro que «no ha habido ninguna negociación formal con entrenadores. Ha habido pulsaciones de mercado sobre situaciones de dónde se podrían mover económicamente algunos entrenadores porque necesitamos saber cómo está el mercado». A partir de ahora, Monterrubio declaró: «¿Tenemos prisa ? No. ¿Dilataremos su llegada? No. Entiendo la situación de la otra parte, la puedo entender, pero los tiempos los va a marcar el Córdoba CF. Cuando tengamos claro y un consenso sobre una persona que reúna las características, vamos a ir directamente, sin perder tiempo, pero debemos estar convencidos de que es la persona idónea y ahora nos encontramos en ese proceso de estudio». Finalmente, el dirigente blanquiverde quiso dejar claro que «no tenemos negociación abierta» con ningún técnico, pero sí apuntó que su deseo es que el Córdoba CF sea «un equipo que compita cada duelo, que presione arriba en bloque alto, un equipo que proponga, que sea dominador, con un entrenador de perfil exigente. una palabra que se repite en mis charlas con entrenadores, como quiero en todo el club, un alto nivel de exigencia». Además, según Monterrubio, ese entrenador «debe saber manejar la presión a la que se va a ver sometido este proyecto. El objetivo deportivo lo voy a nombrar por única vez: es el ascenso. Ya lo sabemos, todos en el club lo saben, los que vengan lo van a saber, se lo explicaré yo, cuál es el objetivo de este club, pero no vamos a estar todo el año repitiéndolo porque creo que eso perjudica. Ya sabemos cuál es el objetivo, porque lo repitamos todos los días no va a estar más cerca. Ese objetivo se consigue en el mes de junio o no. Necesitamos el apoyo de todos, porque aquí lo conseguimos todos o no lo conseguimos todos».

El 50% de la plantilla, cerrada

Sobre la plantilla, Monterrubio valoró que «ni es buena estrategia tener el equipo cerrado ya, porque el mercado produce oportunidades, ni tampoco es bueno dejar los deberes para la última semana». Así, explicó que en su opinión «hay jugadores que ahora tienen otra expectativa, en el extranjero, en Segunda, y a lo mejor en otro momento pueden ser objetivo del Córdoba CF». El consejero delegado del Córdoba CF informó de que «tenemos alrededor del 50% de la plantilla cerrada, confeccionada. Hay temas puntuales que tendremos que escuchar la opinión del míster y estamos trabajando en el mercado. El Córdoba cF va a traer buenos jugadores y vamos a seguir trabajando en paralelo», aseguró el sevillano, que comentó que «para posiciones concretas escucharemos la opinión concreta del míster».

Campaña de abonados y cantera

Sobre la campaña de abonados de esta temporada, Monterrubio informó de que se iniciará el próximo 3 de julio. «No teníamos prisa por iniciarla por la situación deportiva, que no ayudaba. Creemos que, condicionada por esa situación deportiva, quizá la campaña irá más despacio, más lenta que el año anterior, pero estamos confiados y esperanzados en que la respuesta de los cordobesistas va a ser brutal, como ha sido siempre. En cualquier caso, Monterrubio se agarró a ser una persona de hechos, más que de palabras, por lo que «si alguien necesita que digamos más, no se trata de que lo diga yo aquí en una rueda de prensa o lo diga una campaña de abonados, sino que vean -los aficionados- que eso que estamos diciendo, con nuestro entrenador, nuestros jugadores, nuestra forma de trabajo, lo cumplimos y lo hacemos. Esperamos que la respuesta sea muy buena», deseó el dirigente.

También habló Monterrubio sobre la cantera. "Estamos definiendo todo eso. Va a a ser un pilar importante en el proyecto y debemos mejorar en cuanto a captación y tecnificación, además de abrir canales de llegada al primer equipo. Un chico del filial tiene que ver que hay opciones reales de llegar al primer equipo», avisó el consejero delegado del Córdoba CF, que señaló que el primer equipo debe tener jugadores del filial. «Yo empezaría con dos jugadores que puedan estar en el primer equipo».

Tras aseverar que «yo no he venido aquí a hacerme fotos» para autodefinirse como un hombre más de trabajo que de exposición o relaciones públicas, Monterrubio finalizó esta primera parte dedicada a lo deportivo y al aficionado con unas palabras sobre Infinity y su hombre en la entidad blanquiverde, Alsharif Faisal Bin Jamil, que fue quien que le propuso en Sevilla incorporarse al Córdoba CF como consejero delegado. «Hablo con él no sé cuántas veces al día», comentó el dirigente, que informó de que «para nada está parado el club, en absoluto, lo que pasa es que no podemos radiar todo lo que hacemos, porque perjudica lo que estamos haciendo. ¿Que os lo tenéis que creer porque lo digo yo? Pues sí, la verdad», explicó el sevillano con una sonrisa, «pero estamos trabajando, la gente está muy comprometida. Exigencia, seriedad y compromiso van unidas. Y cuando digo que las queremos en el club tenemos que proyectarlas en el campo, con jugadores comprometidos».