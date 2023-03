El Córdoba CF afronta ante el Racing de Ferrol un examen en El Arcángel

Olvídense de la estética, de las filosofías de juego y de los recursos retóricos para aplicar a un partido, el que afrontará el Córdoba CF ante el Racing de Ferrol, que se presenta con trazo grueso y argumentos básicos. El equipo local tiene que ganar para seguir siendo alguien reconocible en la pelea por el ascenso, objetivo que se automarcó al principio de la temporada después de su ascenso-resurrección desde la Segunda RFEF y que alentó, seguramente de modo excesivo, tras un arranque de competición formidable: cinco victorias seguidas, un liderato prolongado y una facilidad pasmosa para marcar. De aquellas rentas sigue viviendo en un 2023 de duro contraste.

Solamente han vencido dos veces con el cambio de calendario -en San Fernando por 1-3 y ante la Cultural Leonesa por 2-0- los de Germán Crespo, un entrenador en entredicho. El granadino, un héroe hace unos meses, anda ahora casi como un fugitivo. Ante los periodistas, en una sala de prensa que ahora es un lugar tenebroso, confesó que ha capado los comentarios en sus redes sociales para no tener que torturarse con los mensajes que recibe. Se podría decir que esto es el fútbol, pero no lo es en absoluto.

Ganar, no hay más

«Hay que ganar, ganar y ganar», subrayó con un exceso directamente proporcional a la necesidad, el consejero delegado, Javier González Calvo, en el acto de presentación de una camiseta conmemorativa que rinde homenaje a la afición. «13.000 gargantas rugen en el Reino para ver a su Córdoba volver», reza el eslógan oficial de un encuentro cargado de dramatismo. Por más que algunos lo califiquen como «uno más», lo cierto es que el aire de plebiscito que flota en el ambiente se puede cortar. Germán Crespo se juega su porvenir, al igual que todo el equipo. González Calvo ya señaló a «los jugadores» como corresponsables de lo que está sucediendo, por lo que el examen será global.

Para aprobarlo, lo primero y principal es amarrar los tres puntos para sostener la candidatura: los blanquiverdes se pondrían a dos del Racing -con el golaverage ganado-, mantendrían a raya a los que le persiguen -básicamente el Linares- y homologarían ante su gente su carácter y compromiso. Ese escenario idílico habrá que pelearlo. Es una buena razón para dejarse el alma. «A las nueve de la tarde estoy seguro de que estaremos en play off», dijo Germán Crespo, que hará modificaciones en el once porque no tiene más remedio y porque las circunstancias le obligan.

La entrada de Armando Shashoua como titular en lugar de Javi Flores, después del buen papel del inglés en Algeciras, no será la única presencia de componentes de la brigada de refuerzos invernales. Alberto Jiménez acompañará a Gudelj en el centro de la defensa y no se descarta que Canario pueda ocupar una de las bandas, sea de inicio o durante el choque. Para la punta, el ingreso de Juan Villar puede dar una nueva dimensión a un Córdoba que persigue su victoria más importante en los últimos tiempos. No es definitiva, porque después quedará mucho más. Pero del marcador dependen los protagonistas de ese futuro.