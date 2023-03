Canario y Carracedo, opciones para un Córdoba CF en busca de alternativas en el costado izquierdo

En una situación delicada y de nuevo a vueltas con el perfil izquierdo. El margen es escaso, el espacio para maniobrar aún más reducido, pero lo que está claro es que al Córdoba CF ahora solo le vale ganar, de aquí en adelante. Esa ha sido una de las principales premisas hiladas a lo largo de la semana de trabajo previa al recibimiento al Racing de Ferrol en El Arcángel (sábado, 19.00 horas, InSports TV) por parte de los de Germán Crespo, que continúan intentando mantener el equilibrio en mitad de un torbellino de emociones en la parcela deportiva -y en torno al banquillo, en entredicho-. El choque ante los coruñeses, de esta forma, tendrá una importante carga reivindicativa inscrita en cada línea, con tres puntos valiosos en liza ante un presumible rival directo, la opción de cerrar el mal trago de un portazo, aunque también con un claro inconveniente para el esquema: se mantiene el agujero del costado izquierdo, pero ahora extrapolado a la vertiente de ataque.

Canario y Carracedo asumen galones

Dada la no disponibilidad de Simo Bouzaidi por sanción, tras recibir la quinta amarilla de su cuenta personal durante el pasado choque ante el Algeciras, junto a la baja del lesionado Marco Camus -dolencia en el isquiotibial derecho de grado moderado-, el escenario resultante complica el once. Una vez más, así, las aplicaciones para paliar alguna ausencia en la banda izquierda tendrá cabida de nuevo tanto en la lista como en el inminente choque frente a los ferrolanos, para el que la no participación del hispano-marroquí ni el santanderino abre la veda en busca de candidatos para asumir responsabilidad. En ese sentido, a tenor de las opciones más naturales, dos nombres saltan a la palestra: Canario y Christian Carracedo, alternativas al uso -si bien no naturales- que pueden desenvolverse con soltura también en el perfil zurdo, además de los dos potenciales encargados de hacerse con los extremos del ataque blanquiverde en el choque el próximo sábado.

“Puedo jugar en las tres posiciones de arriba, también en la mediapunta”, fueron algunas de las primeras palabras como blanquiverde de Alberto Castaño, alías “Canario”, que destacó su polivalencia para actuar en cualquier perfil de la zona de ataque durante su presentación oficial con el equipo. Dos meses más tarde, el palentino ha contado con un papel de reducido protagonismo en los planteamientos de Germán Crespo, a los que ingresó de forma fulgurante tras su fichaje -estrenando titularidad en el duelo frente al Celta B-, para quedar relegado a la faceta de revulsivo durante las últimas semanas. El nuevo contexto, así, abre un abanico de oportunidades en el que el ex del Atlético Baleares podría buscar reivindicarse.

Distinto es el escenario de Christian Carracedo, que apunta a ser un fijo en el esquema casi independientemente de la demarcación. El catalán, ciertamente, ha sido una de las gratas noticias de la presente temporada en el Córdoba CF, con el que se ha asentado como uno de los pilares de referencia tanto en el plantel como en el once titular. Claro reflejo, en esa línea, es que el ex de Linares Deportivo llega a este tramo de la temporada situado como el cuarto futbolista con más minutos disputados -2.143 en Liga-, dos goles como saldo -fue el autor del histórico primer tanto blanquiverde en Primera RFEF- y un total de 27 encuentros disputados, fruto de la confianza de la dirección en su verticalidad y dedicación defensiva.

Partiendo desde la vertiente derecha, no obstante, el de L’ Hospitalet ha firmado sus mejores fases de juego precisamente haciendo las veces de extremo derecho, aunque esporádicamente intercalando su posición en banda para buscar alternativas durante determinados encuentros. Una faceta no ajena que ya desempeñaba asiduamente durante su etapa en las filas linarenses -aunque mucho más anclado al costado zurdo, habitualmente-, que ahora podría replicarse en busca de un bálsamo de garantías para paliar las necesidades en el carril zurdo.

Ekaitz Jiménez libera a Calderón

El regreso del lateral vasco, por otro lado, pese a la evidente falta de ritmo de competición, aliviará en buena medida la carga sobre José Calderón, otra alternativa apetecible para ocupar la banda izquierda en ataque -como ya ha confirmado el propio futbolista durante diversas fases del curso, destacando su predilección por dicha posición- para un hipotético contexto de mayor necesidad. Y es que el zaguero de San Sebastián ha retornado con fuerza a las dinámicas de trabajo del equipo tras su estancia de dos semanas en la enfermería, entonado, participativo y pidiendo un sitio de nuevo en las listas de Germán Crespo. Sujeta al contexto y el desarrollo del partido, no obstante, quedará su hipotética participación frente al combinado ferrolano, para el que parte inalienable para paliar ligeramente la tensión en todo el perfil izquierdo del equipo.

En la recámara, además, también se encuentra la figura de Manuel Ortiz, ya un clásico en la rutina de entrenamientos de la primera plantilla, de nuevo a tono y en forma una vez dejada atrás su dolencia de menisco. El lateral lucentino, de este modo, también aporta una baza de confianza de cara a las necesidades de la retaguardia califal en los costados, que poco a poco recuperan su forma.