Al Córdoba CF le cuesta activar el mercado invernal

La segunda reforma de la plantilla del Córdoba CF llevará su tiempo. El conjunto blanquiverde logró por fin un triunfo el pasado domingo, ante la Cultural Leonesa, después de seis jornadas consecutivas sin cantar victoria, con lo que la crisis, al menos de resultados, logró pararla momentáneamente el grupo que comanda Germán Crespo.

Además, el técnico blanquiverde lo tuvo claro para llegar de nuevo al camino hacia el éxito: confiar en la «vieja guardia», por lo que no había ningún fichaje invernal en el once inicial que alineó el domingo en El Arcángel. Con dos de ellos lo tenía imposible: Juan Villar se lesionó en el último entrenamiento previo al enfrentamiento contra los culturalistas y estará ausente de los terrenos de juego, al menos, durante un mes, mientras que Alberto Jiménez no estaba disponible y sí lo estará a partir de esta semana después de que el central de La Oliva tuviera que ponerse a punto físicamente. Por lo tanto, Caballero, Canario, Marco Camus y Armando Shashoua tuvieron que esperar su oportunidad en el banquillo y, de hecho, dos de ellos ni siquiera llegaron a jugar: Marco Camus y Armando Shashoua terminaron el partido sentados junto a Germán Crespo y deberán esperar una nueva oportunidad en Talavera, el próximo domingo (12.00 horas, InSports.TV).

Nuevo intento a partir de ahora

Germán Crespo parece haber dado un manotazo al tablero para colocar de nuevo las piezas desde el inicio para plantear una nueva partida. Así, los futbolistas llegados en enero no han encajado en el primer intento del granadino, que tiró de las nuevas caras nada más llegar estas a El Arcángel, y todo indica que su incorporación y adaptación al equipo y a sus ideas deberán ir poco a poco, más pausadamente.

Quizá el dato más llamativo sea el de Antonio Caballero, el primer fichaje invernal del Córdoba CF. El de Martos tiene un muy buen balance de participación, ya que a priori podía participar en siete encuentros (630 minutos) y ha jugado 437, por lo que ha jugado el 69,36% del tiempo del que disponía desde su llegada al Córdoba CF. Es el único fichaje invernal que ha tenido protagonismo desde que fue fichado, a pesar de que no ha convencido excesivamente en sus actuaciones, sobre todo en las últimas.

El segundo jugador que más ha intevenido es Juan Villar. El onubense ha podido participar desde su llegada hasta en cuatro jornadas, 360 minutos, de los que ha ocupado 177 (tres partidos), lo que supone el 49,16% del tiempo disponible, una cifra nada floja si se tiene en cuenta su corto período de adaptación, aunque tenía la ventaja de no tener la competencia de Willy Ledesma, aún convaleciente de su lesión. El problema para Germán Crespo es que tendrá que olvidarse de él durante el próximo mes.

Cuatro, entre poco y nada

A partir de estos dos jugadores, la aportación del mercado invernal del Córdoba CF cae en picado. Canario ha estado disponible para Germán Crespo en cinco jornadas de Liga, 450 minutos, pero tan solo ha disfrutado de 107 minutos, el 23,77% y hay que recordar que la mitad de esos 107 minutos los consumió nada más llegar, aprovechando el técnico blanquiverde la sanción a Simo para darle la titularidad ante el Celta de Vigo B y con apenas dos entrenamientos en su nuevo equipo. Aparte de aquel debut, al palentino le está costando entrar en la rueda de cambios del entrenador granadino.

Algo parecido le está pasando a Marco Camus, que ha jugado 116 minutos de los potenciales 360 que podía haber disputado, lo que significa el 32,22% del tiempo disponible. El joven cántabro sí que apunta cualidades para disputarle el puesto a Simo Bouzaidi y, de hecho, sorprendió que el domingo no fuera el relevo de el de Olot durante el choque ante la Cultural Leonesa.

El que peor lo está llevando, hasta ahora, es Armando Shashoua. El centrocampista inglés solo ha jugado 66 de los 450 minutos que ha estado disponible, por lo que solo ha competido el 14,66% del tiempo que podía haber estado en competición. Una cifra pobre y a buen seguro inesperada para él cuando llegó a El Arcángel hace poco más de un mes.

Y, finalmente, Alberto Jiménez, que lógicamente no ha competido ni un minuto porque aún no ha podido entrar en una convocatoria. El de La Oliva parece acercarse a un mínimo de estado de forma como para poder ser incluido en una lista, quizá para Talavera, de ahí que su marcador siga a cero.

Por lo tanto, las cifras dicen que los fichajes invernales del Córdoba CF han competido un total de 903 minutos de los 2.430 que han estado disponibles, por lo que solo han aportado el 37,16% del tiempo de competición que podían haber jugado. Además, hay que recordar que prácticamente la mitad (437 de esos 903) los ha aportado un solo jugador, Antonio Caballero. Sacando al jugador de Martos de la ecuación, los otros cinco fichajes invernales del conjunto blanquiverde han jugado solo el 25,88% del tiempo que han estado disponibles para Germán Crespo. Por lo tanto, la segunda reconversión de la plantilla del Córdoba CF con seis fichajes (la primera fue en verano, con nueve) aún no está dando los resultados esperados tras haber llegado, de media, hace un mes y medio a El Arcángel. Una tarea nada fácil para Germán Crespo, que deberá hacer entrar a los nuevos en la rueda de cambios y rotaciones y, paralelamente, deberá seguir compitiendo para mantenerse, como mínimo, en puestos de play off de ascenso.