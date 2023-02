Javi Flores y Diarra, pareja de éxito en el Córdoba CF

El Córdoba CF regresó a la senda del triunfo, el pasado domingo, en El Arcángel. La victoria ante la Cultural Leonesa cerraba una sangría en la que los blanquiverdes habían firmado cuatro derrotas consecutivas en casa y una serie de dos puntos sumados de los últimos 18 puestos en juego.

Al igual que la derrota, la victoria en el fútbol no se debe a un solo factor. Aunque sí que hubo dos que llamaron la atención. El primero, que Germán Crespo alineó un once ante los leoneses en el que no había ningún fichaje de invierno. Así, el técnico blanquiverde recurrió a la «vieja guardia» cordobesista para intentar retomar el aire del triunfo. Y lo logró. El segundo elemento que provocó la atención del aficionado medio fue el regreso a la columna vertebral del Córdoba CF de una pareja que dio grandes frutos a Germán Crespo en la primera parte de la temporada: Youssouf Diarra y Javi Flores. El técnico blanquiverde regresó a sus orígenes y apostó por el tándem que transmitió tan buenas sensaciones y buen juego en la primera parte de la temporada.

Pareja desde el inicio

De hecho, ambos ya estaban en el once inicial de la temporada, en la goleada del Córdoba CF al Unionistas de Salamanca, en El Arcángel (4-1), encuentro en el que ambos completaron los 90 minutos.

La fórmula del triunfo en el Córdoba CF estaba generada. De hecho, de aquellas cinco victorias en las primeras cinco jornadas, Youssouf Diarra y Javi Flores estuvieron en el once titular en cuatro de ellas: la referida ante Unionistas, ante Fuenlabrada, contra el Rayo Majadahonda y en León, ante la Cultural Leonesa. Solo en Vigo, ante el Celta B, Germán Crespo se decidió por la pareja conformada por el malí y Ramón Bueno, partido también saldado con victoria gracias, entre otras razones, a la gran actuación de Kike Márquez, que firmó un gol y una asistencia (1-2).

En la jornada 6, Javi Flores se quedó en el banquillo, ya que Crespo decidió conformar una tripleta en el centro del campo conformada por Diarra, De las Cuevas y Kike Márquez. El Córdoba CF sufrió su primera derrota, en casa, ante la UD Sanse (0-1). En la séptima jornada, Javi Fores regresó a la titularidad con Diarra y el Córdoba CF arrancó un valioso empate en Valdebebas, aunque el conjunto blanquiverde sufrió horrores en la segunda parte.

En las tres siguientes jornadas, continuó el tándem Diarra-Flores en la medular blanquiverde y el Córdoba CF logró dos victorias en casa (Algeciras, 3-1 y Talavera, 3-0) y un empate en Ferrol (1-1).

Ante el Mérida, solo 11 minutos

Tras esa serie, en la jornada 11, Javi Flores no estuvo disponible para el encuentro en Ceuta por molestias físicas, por lo que fue relevado en el once titular por Álex Bernal, que hizo de pareja de Diarra (1-2). Volvió en la jornada 13, con el triunfo blanquiverde en Badajoz (2-4), continuado con una nueva titularidad en Riazor una semana después (0-0). En la jornada 15 no estuvo en el once titular y la 16, en Alcorcón, se la perdió también por problemas físicos.

Regresó a la titularidad en la jornada 17, aunque en realidad no se le puede achacar aquella derrota en El Arcángel (1-2) ante el Mérida, ya que el de Fátima se fue del terreno de juego en el minuto 11 a causa de su lesión. Además, precisamente en ese momento, el Córdoba CF ganaba 1-0 a los romanos. En cualquier caso, aquel encuentro no se puede contabilizar como jugado a los efectos de computar triunfos o derrotas, ya que apenas estuvo diez minutos sobre el terreno de juego.

Tras cuatro jornadas de ausencia, Javi Flores regresó a la titularidad en la 21, aún sin ritmo de competición y ante un rival excesivamente dinámico para sus características. El capitán blanquiverde volvió a formar dupla con Diarra en la visita que giró el Celta de Vigo B a El Arcángel (1-2) y dos jornadas después volvió a ser titular, también en casa, y ante un rival igual o más dinámico que el filial celeste: el Real Madrid-Castilla. Además, en aquel encuentro su pareja de baile fue Antonio Caballero, en el único encuentro en el que no ha tenido como guardaespaldas desde el inicio a Youssouf Diarra. El resultado, ya conocido, fue de 1-2 para los blancos, con un naufragio blanquiverde en todas las líneas.

Regreso un mes después

Finalmente, el encuentro de pasado domingo, en el que Germán Crespo recuperaba un mes después desde la última ocasión a la dupla conformada por Diarra y Javi Flores. El partido se saldó con triunfo (2-0) y los mejores minutos, esa primera media hora de encuentro, tenían protagonismo de la dupla de mediocentros que tan buenos momentos ha ofrecido esta temporada.

No solo buen juego. De los 14 partidos en los que de inicio alineaba Germán Crespo a Diarra y Javi Flores en el Córdoba CF, nueve finalizaron con victoria, tres empate, uno en derrota y otro, el referido ante el Mérida (1-2), apenas duró 11 minutos sobre el terreno de juego.

Esa victoria de pasado domingo ante la Cultural Leonesa obliga a prolongar al máximo el tándem formado por el capitán blanquiverde y el jugador de Mali. La regularidad del africano está fuera de toda duda, bien demostrada en la primera mitad de Liga. Sin embargo, el estado físico del de Fátima genera preocupación, sobre todo teniendo en cuenta que los partidos se van acumulando en las piernas y ya ha pasado por una lesión importante. De la pareja Diarra-Javi Flores dependerá buena parte del buen jugado y resultados del Córdoba CF de aquí a final de temporada.

En cualquier caso, no había apenas dudas, pero el domingo ante la Cultural Leonesa se demostró una vez más que la pareja Youssouf Diarra-Javi Flores es garantía de éxito en el Córdoba CF.