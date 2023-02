El Córdoba CF busca una vía de escape a su crisis ante la Leonesa

Tras otra semana de retórica trufada de tópicos, de autocrítica -mucha o poca, va en gustos-, de propósitos de enmienda y de arengas impostadas llega la hora de ajustar cuentas para el Córdoba CF. Después de las palabras tocan los hechos: hay 90 minutos en El Arcángel para encontrar la vía de salida a lo que está siendo una pesadilla en toda regla. Ahora mismo todo está en cuestión, pese a los mensajes que en los últimos días transmitieron los jefes de todo esto. Desde el presidente y consejero delegado, Javier González Calvo, hasta el director deportivo, Juanito, pasando por el icónico capitán Javi Flores y, finalmente, el entrenador, Germán Crespo, que se manifestó en las vísperas del encuentro ante la Cultural y Deportiva Leonesa con un discurso calcado al de las últimas semanas.

La petición de apoyo

Piden todos apoyo y unión, lo clásico cuando vienen mal dadas. Flores, que es futbolista en activo que más veces ha defendido la blanquiverde, añadió, además, otra petición: la comprensión. «Soy de aquí y sé cómo va esto», deslizó, con su talante habitual, ante los periodistas en la sala de prensa. De apariencia serena pero con el fuego por dentro. Sabe lo que puede esperarle al Córdoba en un partido de este calibre, con muchas preguntas en el aire y el temor, que lo hay, por verse fuera de un territorio de play off que han ocupado desde que se inició el curso 22-23.

El Córdoba se siente amenazado y se espera de él que reaccione del modo en que se supone que debe hacerlo alguien a quien le arrebatan lo que siente suyo. Ganar a la Cultural Leonesa va más allá de la clasificación, aunque esto sea lo más importante a día de hoy. Se trata de sostener la candidatura de aspirante al ascenso y lanzar al resto de adversarios, que ya le acosan sin miramientos, un mensaje y una advertencia: el Córdoba CF sigue vivo. Aunque en las últimas semanas no lo haya parecido -en Fuenlabrada, la semana pasada, fue un espectro frente a un rival endeble-, el equipo de Germán Crespo está obligado a dar un paso adelante.

«No podemos olvidarnos de lo que nos han hecho disfrutar estos jugadores·», dijo el granadino en su última comparecencia. La cuestión es que el grupo ya no es el mismo, ni en fondo ni en forma. Se fueron algunos y vinieron otros en el mercado de invierno, cuya aportación está aún por ver. Y bastantes de los que siguen no parecen los mismos. El bajonazo es evidente. ¿Se puede volver a reactivar el equipo? En ello está Crespo, consciente de estar abordando la mayor prueba de madurez de su carrera como entrenador en estos precisos momentos.

Habrá cambios en el once

En el once ante la Leonesa -que anda renqueante, con 2 puntos de los últimos 15 y 384 minutos sin marcar- habrá modificaciones. Para empezar no está Gudelj, sancionado con un partido, lo que obliga a modificar el eje de la defensa con la entrada, salvo sorpresa mayúscula, de José Alonso al lado de Jorge Moreno. A Diarra no parece que se le vaya a mover ya salvo causa de fuerza mayor y Javi Flores apunta a ser su acompañante en el pivote, con Carracedo y Simo en los extremos. Arriba, la opción de una doble punta emerge con fuerza ante la necesidad de fortalecer la ofensiva. Ahí estaría Juan Villar y, a su lado, Casas o Willy Ledesma. El de Torremejía, que lleva más de un mes sin competir, dio el susto el viernes tras un golpe en el tobillo. Sigue siendo el máximo goleador en un equipo que solo ha hecho un tanto desde que él salió. Una razón de peso para volver.