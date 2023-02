Javi Flores: "Debemos subir nuestro nivel individual"

Javi Flores compareció en sala de prensa este jueves para hablar de la situación del Córdoba CF, tanto deportivamente como de la posición institucional de la entidad blanquiverde, que debe «transmitir tranquilidad». El capitán blanquiverde explicó que «todos tenemos claro que no pasamos por un buen momento, pero el club nos ha mostrado su confianza tanto a nosotros como al cuerpo técnico», pero también mandó un mensaje de comprensión, ya que aseguró «entender perfectamente que la afición esté preocupada por los resultados» del conjunto blanquiverde.

El jugador de Fátima reconoció que «ha habido un cambio muy drástico de ganar a no ganar y entiendo su preocupación», en referencia a los aficionados, por lo que admitió que es el equipo el que debe «dar un pasito adelante y volver a recuperar a nuestra gente y volver a sumar de tres en tres». «Desde la tranquilidad que nos transmite el club es más fácil afrontar los partidos», reconoció el centrocampista, que volvió a mostrarse conciliador al aseverar que «todas las partes son entendibles y ahora está en nuestra mano volver a ganar partidos».

Sobre González Calvo

Javi Flores también valoró las palabras de Javier González Calvo, el miércoles, cuando primero declaro que "el que no quiera venir al campo, que no venga» el próximo domingo y posteriormente afirmó que «si a lo que va a venir -el aficionado- es a que sea pesimista, pues no lo quiero en el campo. Lo digo así de claro». El capitán del Córdoba CF se mostró comprensivo. «Realmente cuando las cosas van mal, evidentemente, hay que ponerse en la piel del aficionado y mantener la calma es complicado, yo lo entiendo», declaró el capitán, que recordó que «lo que mejor viene al jugador ahora mismo es apoyo, al menos durante el partido».

Luego, Javi Flores intentó explicar lo que declaró González Calvo. «Al final, el presidente, lo que viene a decir es que durante el partido que se venga a apoyar y que al final, si no ha salido, pues cada cual muestre su malestar». Asimismo, Javi Flores deseó que «todos los que vengan lo hagan para apoyar», porque «saben que pasamos por un momento malo y aunque sea un tópico es verdad que nosotros les necesitamos», recordó. El centrocampista del Córdoba CF reconoció que él y sus compañeros no están «con la confianza de hace dos meses y, aunque parezca una tontería, cuando la confianza no está al cien por cien la cabeza no rinde igual y hay que recuperar esas sensaciones» de la primera parte de la temporada. «Llevo muchos años aquí, conozco a nuestra gente y sé que en los momentos malos han estado ahí y no tengo duda de que van a estar de nuevo con nosotros el domingo», zanjó el capitán blanquiverde.

Competitividad

Sobre los motivos de la crisis del Córdoba CF, Javi Flores explicó que «cuando no se consiguen resultados no tiene solo una explicación. Hay factores que influyen y cada partido tendrá su matiz y sus detalles». «Es verdad que debemos subir nuestro nivel individual cada jugador, volver al nivel que mostramos en la primera vuelta, volver a ese nivel de competitividad que nos ha traído hasta aquí», reconoció el futbolista, que manifestó que «soy de los que piensan que es mejor no hablar mucho y ganar. Lo que realmente importa a la gente y lo que vale es ganar y para ganar hay que ser competitivos. Hay que cuidar cada detalle, cada saque de banda, cada córner, cada todo. Cada jugada es importante, cada repligue es importante y que hay que ir recuperar la confianza entre nosotros», argumentó el capitán del Córdoba CF.

Sobre su situación personal, Javi Flores comentó que «estuve un mes y medio parado con el tema de la lesión y volver a coger ritmo me está costando un poco. Entiendo que el míster vaya probando cosas. Es verdad que en los dos partidos que he jugado en casa pues al final los resultados no han sido muy buenos», recordó el de Fátima, que explicó que «cuando me toque la oportunidad de jugar, pues demostrar que tengo que jugar y tengo que hacer las cosas bien para ayudar al equipo. Pensar otra cosa sería una tontería», reconoció.

Tras explicar que esta semana ha sido una más, pese a la situación y al rival que llega a El Arcángel, Javi Flores insistió en que, más que mirar al rival, «lo importante es mirarnos a nosotros, volver a competir, volver a tener buenas sensaciones y creo que eso es lo más importante»

Finalmente, también habló Javi Flores sobre las renovaciones que acometerá el club en las próximas semanas, tal y como anunció en su día el propio director deportivo, Juanito, en estas mismas páginas, en enero, y este miércoles confirmó Javier González Calvo. «A día de hoy no hemos hablado», explicó el capitán. «Saben mi caso, saben que soy un hombre de la casa. Estoy dispuesto y abierto para todo y saben perfectamente casi que no me tienen que llamar, saben que estoy para lo que ellos necesiten. Ojalá pudiese renovar, seguir jugando, aportando dentro del campo y siempre lo he dicho. Para eso hay que jugar, jugar bien y cuando uno juega está más cerca de cumplir esos objetivos. Lo que queda por mi parte es trabajar para jugar, y así darles motivos para poder renovar y seguir ayudando a mi equipo», zanjó el capitán del Córdoba CF.