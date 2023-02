José Alonso, un regate al destino

El Córdoba CF tiene este domingo, en El Arcángel (12.00 horas, InSports.TV), uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos, ya que el duelo ante la Cultural Leonesa se plantea como una auténtica final (una más) para intentar revertir su situación. El conjunto blanquiverde, inmerso en una profunda crisis, ha sumado solo ocho puntos en las diez últimas jornadas, por lo que se ha convertido en el peor equipo del Grupo 1 de Primera Federación en los dos últimos meses.

Además, el equipo de Germán Crespo presenta en esos dos últimos meses la cuarta peor defensa del Grupo 1 tras encajar 13 goles, solo por detrás del Linares Deportivo (21), y el San Fernando y la UD Sanse, ambos con 14 goles recibidos. El problema es que mientras que los linarenses han anotado 18, el San Fernando, nueve y la UD Sanse, siete, el Córdoba CF marcó solo seis tantos en esas diez jornadas de Liga.

Pero en el aspecto defensivo es obvio que este Córdoba CF tiene también un problema, ya que en esos diez encuentros solo consiguió dejar su portería a cero en tres: en El Arcángel, ante el Pontevedra (1-0), y en los empates logrados fuera de casas, en Salamanca (0-0) y en San Sebastián de los Reyes (0-0).

El domingo, por lo tanto, será vital dejar la portería a cero para sumar los tres puntos, algo que no consigue desde aquel épico encuentro ante el Pontevedra del pasado 7 de diciembre, logrado además en inferioridad numérica tras ser expulsado en el minuto 11 Dragisa Gudelj.

Precisamente, el serbio-neerlandés no podrá estar el próximo domingo a disposición de Germán Crespo tras ver el pasado domingo la quinta cartulina amarilla, por lo que será sancionado por el Juez Único de Competición. En su lugar, todo apunta a que el técnico blanquiverde deberá tirar de José Alonso, ya que Alberto Jiménez no estará disponible hasta el encuentro entre el Córdoba CF y el Ceuta, probablemente.

Así, el central de Punta Umbría podrá tener una nueva oportunidad no solo para entrar en la competición real por un puesto en el eje de la defensa, sino también para hacer cambiar de opinión a Germán Crespo y de resarcirse, paralelamente, de sus últimas actuaciones con la elástica blanquiverde.

En Segunda RFEF fue fijo

José Alonso ha disputado esta temporada 316 minutos de competición entre Liga y Copa del Rey. Se estrenó en esta campaña en la sexta jornada, con la derrota en El Arcángel ante la UD Sanse (0-1), que fue el primer aviso al Córdoba CF de que las cosas no irían tan fluidos como sí fueron en Segunda RFEF, la pasada campaña, en la que José Alonso fue fijo en el centro de la defensa haciendo pareja con José Cruz, hoy ya jugador del UCAM Murcia.

Un mes después, José Alonso formó pareja con Gudelj en la victoria en El Arcángel ante el Talavera (3-0), en la que vio la amarilla en el minuto 50, partido en el que estuvo en el banquillo Jorge Moreno. Hasta ahí, las dos actuaciones del onubense, si no fueron brillantes, al menos sí que cumplió con el expediente. Todo empezaría a torcerse dos semanas después, en la goleada encajada en Copa del Rey, en Cáceres. Ahí, Germán Crespo dispuso un cambio de sistema con tres centrales: Jorge Moreno por la derecha, José Cruz por el centro y José Alonso perfilado por la izquierda, con Carlos Puga y Cedric Teguia como carrileros. Germán Crespo reconoció que planteó el cambio de esquema para dar descanso a José Manuel Calderón, pero no consiguió que el equipo funcionara con esa variante. Ya al descanso el conjunto blanquiverde perdía por 2-0 y lo cierto es que José Alonso no estuvo bien en el primer gol local, obra de Iván Fernández y fue sustituido al descanso.

Tras aquel encuentro José Alonso pasó aún más al ostracismo y más de un mes después Germán Crespo volvió a disponer de él para el encuentro en El Arcángel contra el Mérida para hacer una pareja en el eje de la zaga que podría repetirse el próximo domingo, ante la Cultural. El onubense formó tándem con Jorge Moreno y lo cierto es que el partido de ambos fue deficiente. Se adelantó el Córdoba CF con un golazo de Simo (min. 3), pero en la segunda parte, el equipo romano dio la vuelta al marcador. Primero erró Jorge Moreno ante Busi, que anotó el gol del empate (min. 54). El Mérida logró el gol del triunfo por medio de Viñuela (min. 78) tras aprovechar un mal despeje de José Alonso que, además, no se entendió con Calderón.

Aquella derrota hizo mella en el Córdoba CF y el central onubense no volvió a aparecer en el once ni tampoco dispuso minutos en ningún encuentro desde entonces. Más de dos meses después, José Alonso podría tener una nueva oportunidad el domingo, ante la Cultural Leonesa. Ahí tendrá el onubense su ocasión para regatear a su destino en el banquillo.