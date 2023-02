Córdoba CF y Germán Crespo: confianza ciega

Angustia. Si hay una palabra que describe el estado general del Córdoba CF, hoy por hoy, es la de angustia. No está elegida por el que escribe, sino por uno de los protagonistas que día a día trabaja bajo las órdenes de Germán Crespo. La teoría que se mantiene en el grupo es la del problema mental, que la crisis en la que está inmerso el conjunto blanquiverde viene derivada de un problema psicológico más que físico o táctico, sin ocultar que, avanzada la competición, los rivales -incluido el Córdoba CF- se conocen cada vez más y que los cordobesistas llegaban desde la Segunda RFEF, por lo que eran uno de los desconocidos en el inicio liguero.

La fe en Germán Crespo, sobre todo por parte de la dirección deportiva blanquiverde, es absoluta, nada impostada. Lo que declaró Juanito públicamente en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Córdoba era tal cual. Tanto él como Raúl Cámara están convencidos de que el granadino es el técnico ideal y de que es capaz de revertir la situación.

Sin embargo, en el vestuario había preocupación por la postura de la propiedad y también del consejero delegado, Javier González Calvo. Las palabras del gaditano, este martes, generaron un punto de tranquilidad tras 48 horas de vértigo.

Atados por contrato

Además, contractualmente no será nada fácil la operación para rescindir a Germán Crespo, debido a la fe que Juanito tiene en el técnico, demostrada contractualmente. El Córdoba CF anunció a finales de octubre pasado la renovación del entrenador hasta el 30 de junio del 2026. Algunos rumores señalaban que el motivo de que el Córdoba CF no haya decidido rescindir al granadino tiene que ver con una supuesta cláusula por la que la indemnización sería más alta en caso de que la rescisión llegara con el equipo clasificado entre los cinco primeros. Sin embargo, según pudo constatar este periódico, esa cláusula no existe. No al menos en la actual temporada.

Germán Crespo, con una ficha equivalente a la de otros entrenadores de la parte alta de Primera Federación, percibiría los tres años de contrato en caso de ser despedido en la presente campaña. Si la rescisión llegara la próxima campaña, por ejemplo, sí que existen cláusulas que gravan o reducen la indemnización en base a la situación deportiva del equipo. Pero el club no incluyó dichas cláusulas en el contrato de la actual campaña. El Córdoba CF se encontraba en la segunda posición cuando se firmó el contrato, a tres puntos del líder, Racing de Ferrol y había firmado un inicio de campaña espectacular, ganando los primeros cinco encuentros de Liga.

Sin cláusulas esta temporada

Así, la entidad blanquiverde no valoró incluir ningún tipo de cláusula para la actual campaña y sí en las próximas, sobre todo porque Germán Crespo venía de ascender al conjunto blanquiverde y de firmar ese arranque liguero meteórico. Por lo tanto, el hipotético despido de Germán Crespo en el Córdoba CF, en la actual temporada, le costaría lo mismo al club de El Arcángel estando el conjunto cordobesista en el cuarto lugar que en el octavo: tres temporadas de contrato.

Si a la firma del contrato de renovación el Córdoba CF era segundo, a tres puntos del líder, desde que ambas partes sellaron su unión para las tres próximas campañas, el Córdoba CF ha pasado a ser el octavo equipo de la tabla en las 15 jornadas disputadas desde entonces. El conjunto blanquiverde ha sumado desde la firma del contrato de Germán Crespo 21 puntos, los mismos que el sexto, el Badajoz, a un punto del play off y a 12 puntos del líder, el Real Madrid Castilla, que ha logrado 33 puntos desde aquel 27 de octubre.

Por lo tanto, la confianza del Córdoba CF en Crespo es casi ciega y la ausencia de cláusulas en esta primera campaña de contrato obliga a la entidad blanquiverde a indemnizarle con las tres en caso de que el Córdoba CF decida rescindir antes de tiempo el compromiso.