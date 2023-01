Germán Crespo: "El equipo no se descompuso con el gol inicial"

El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, valoraba tras el encuentro ante el San Fernando que este transcurrió como lo esperaba, "con un rival motivado, con un rival contundente, porque sabíamos que al final ha habido un cambio de entrenador y todo el mundo se quiere ganar su puesto y entrar en el once del nuevo entrenador". El técnico blanquiverde reconocía que faltó "algo de contundencia en los primeros minutos" a sus jugadores, ya que "el primer gol viene de un balón dividido en banda en donde no hemos tenido la contundencia que se necesita y hemos encajado el gol muy pronto". A pesar de ello, Germán Crespo alababa la reacción de su equipo, cuya mejor virtud es "que no se ha descompuesto pese a ese gol y ha llegado el empate rápido en una acción a balón parado", destacó.

El Córdoba CF recupera pegada y estrena el 2023 ganando en San Fernando Posteriormente, "en la segunda parte sabíamos que íbamos a tener alguna ocasión", aseguró el granadino, que se quejó de la roja a Christian Delgado, ya que en su opinión "limitó un poco" al Córdoba CF "en esas contras, pero el equipo ha estado serio atrás, el San Fernando ha tenido sus oportunidades, pero no las ha metido, lo que ha hecho que el marcador sea más amplio de lo que se esperaba", reconoció. El camino al ascenso Se le preguntó al técnico blanquiverde sobre la situación en la tabla del Córdoba CF, que recupera el coliderato tras las dos derrotas a finales del 2022. "Lo hemos comentado durante la primera vuelta", recordaba Germán Crespo, "cada vez es más complicado ganar fuera de casa, porque todos los rivales se van a jugar mucho". El granadino señalaba que "es verdad que fuera de casa estamos sumando muchos puntos, salvo en Alcorcón, y eso es importante", reiteró, ya que en caso de mantener la línea de puntos sumados antes de finales del año pasado "dará mucho para ese posible ascenso". En todo caso, Germán Crespo recordó que "quedan muchos partidos, mucho por jugarse, y estamos viendo que en cada partido le va la vida a todo el mundo", de ahí que valorara que "siempre es positivo sumar fuera después de las dos derrotas y del parón que hemos tenido".