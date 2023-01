Así vuelven los rivales del Córdoba CF por el ascenso en Primera Federación

El nivel para calibrar el grado de competencia en la Primera Federación lo refleja la pelea en la zona alta, tan encarnizada como se podía esperar. Con los números en la mano, está siendo un temporadón. El Córdoba CF, un recién ascendido con galones desempolvados, es el equipo que más veces ha ocupado la única posición que garantiza el regreso al fútbol profesional: el liderato. Solo estuvo fuera durante tres semanas para que lo luciera el Racing de Ferrol, que ahora anda en el quinto lugar.

La pelea es feroz, sin piedad. El conjunto de Germán Crespo terminó el año cediendo dos partidos consecutivos, en lo que supone su peor registro desde que el granadino se hizo cargo del primer equipo en abril de 2021, y el Alcorcón, en su mejor racha con su técnico Fran Fernández, le ha dado alcance y comparte la cúspide con 36 puntos. Real Madrid Castilla (35), Deportivo de La Coruña (32) y Racing Club Ferrol (30) completan los puestos que conducirían a las eliminatorias de play off. Faltan dos partidos para la conclusión de la primera vuelta, que determinará al campeón de invierno del Grupo 1 de la Primera Federación. ¿Cómo entran en 2023 los rivales del Córdoba CF por el ascenso?

Alcorcón, una roca atrás y un seguro en Santo Domingo

El hecho de ser un recién descendido de Segunda, donde permaneció una década, le confería el rol de candidato a volver. En apenas unas semanas se calentó y en el último mes y medio fue una máquina a todo ritmo. Presenta un balance calcado al del líder Córdoba (11 victorias, 3 empates, 3 derrotas) y solo el coeficiente de goles general (+15 por +17 del Córdoba) le coloca en segundo lugar. Un inciso: en el campo alfarero, los de Fran Fernández se impusieron por un rotundo 3-0 que les concede una bala en el cargador a la hora de un hipotético desempate.

Desde el 8 de octubre solamente perdió un partido, 2-1 ante el Unionistas, en la jornada previa a recibir al Córdoba. Su balance casero, con seis victorias y dos empates, sin conocer la derrota, le dota de un rango temible. Únicamente recibió cuatro goles en Santo Domingo y terminó el año en plena forma, pese a su eliminación en la Copa del Rey por penaltis ante el Cartagena. Su meta Chus Ruiz está siendo un pilar, al que se unen una espina dorsal de veteranos como los zagueros Babin y Morillas y los medios Mosquera y Javi Lara, con Álvaro Bustos (6) y Chiki (5) como mejores anotadores.

Real Madrid Castilla, la regularidad de un filial talentoso

Con Raúl González, una leyenda del Real Madrid, al frente del equipo, el cuadro blanco está describiendo una trayectoria inusual en una formación tan peculiar como pueda ser un filial. Entra en el 2023 en una forma envidiable, con una tarjeta de resultados que pregona su regularidad. No han perdido un partido desde el primer domingo de octubre, cuando fueron goleados por el Alcorcón (4-1). Desde entonces, siete victorias y cuatro empates les han colocado en una posición que colma sus expectativas.

El Castilla es tercero, un punto por detrás de Córdoba y Alcorcón, después de despachar actuaciones más que convincentes con triunfos frente al Deportivo (1-0), Linares (0-2) o Fuenlabrada (1-2), que no han hecho sino demostrar que el plan de ascenso a Segunda División tiene sólido fundamento. Con 21 años como tope de edad para su jugador más veterano, cuenta con el talento de Sergio Arribas (8 goles, en la órbita de equipos de Primera), Álvaro Rodríguez o Carlos Dotor. Le faltan dos partidos accesibles para el final de la primera vuelta: Algeciras y Ceuta.

Dépor, con el liderazgo de Lucas Pérez, el "hijo pródigo"

Que está dispuesto a hacer todo y más para salir de Primera Federación es algo que fácilmente comprobable con los impactantes movimientos del Deportivo de La Coruña. Ya agotó el primer comodín del cambio de entrenador -Óscar Cano suplió a Borja Jiménez en la jornada octava- y en el mercado invernal ha causado sensación. Lucas Pérez, canterano de Riazor, ha vuelto a casa a los 34 años para ayudar a su equipo a salir del atolladero. Y no ha sido de cualquier manera.

El delantero, un puntal fijo en el Cádiz CF, en Primera División, decidió bajar dos categorías y ¡pagar medio millón de su bolsillo! para resolver su rescisión en el club amarillo y enrolarse en el blanquiazul. "No os penséis que porque venga yo o Messi vamos a ascender", dijo en su presentación. Puede que sí o puede que no. Lo que sí es cierto es que el deportivismo cree ahora mucho más en su equipo, dispuesto a que no se le tuerza el camino como sucedió el pasado curso en su propia casa, cediendo en la final del play off en la prórroga contra el Albacete.

El Dépor, que despidió a Gorka Santamaría -que lo tuvo hecho con el Córdoba el pasado verano, por cierto-, hará algún movimiento más en el mercado. Con el exblanquiverde Alberto Quiles (7) como principal goleador, espera que la llegada de Lucas le catapulte en el capítulo realizador, su principal lastre (22, diez menos que el Córdoba). Este fin de semana recibe al Unionistas de Salamanca y el próximo rendirá visita al inexpugnable recinto del Alcorcón.

Racing de Ferrol, una trayectoria torcida en el tramo final

Había ganado siete de sus ocho primeros partidos -con un empate- en el momento en que recibió en A Malata al Córdoba CF. Los gallegos eran líderes entonces y lo siguieron siendo al final de los 90 minutos (1-1), pero apenas unos días después el camino se les nubló por completo. Perdieron ante el Fuenlabrada y después, sin freno, contra el Unionistas y la Balompédica Linense. Desde el mes de octubre solamense han ganado dos veces -al Pontevedra (0-2) y al Linares (2-0)- y cerraron el año perdiendo ante dos rivales directos: el Dépor (2-0) y el Alcorcón (1-2).

Con 30 puntos, aventajan en dos al Linares y en tres al Mérida, y tienen por delante al Celta B y al Sanse antes de terminar la primera vuelta. El equipo del prieguense Cristóbal Parralo, que jugó las eliminatorias de ascenso el curso pasado, está exprimiendo la experiencia de Bernal, Heber Pena y Álex López, con una punta de ataque de muchos quilates con Manu Justo y el emergente Carlos Vicente.