De las Cuevas, ante el Dépor-Córdoba CF: "La presión la van a tener ellos"

Miguel de las Cuevas, uno de los capitanes del Córdoba CF y mediapunta del conjunto blanquiverde recordaba este miércoles que "la última vez" que jugó en Riazor "fue en Primera con el Sporting. El año de Segunda que estuve aquí no fui convocado porque estaba lesionado", y recordó que el Deportivo de La Coruña, próximo rival de los blanquiverdes (sábado, 19.00 horas, InSports.TV/TVG) "es un club histórico", que juega "en un campo bonito y con un ambiente espectacular". El alicantino quizo enfatizar que el sábado "va a haber más gente en un partido de Primera Federación que en Primera División", por lo que el encuentro será "bonito, de los que te sientes futbolista". De las Cuevas señaló como clave para sacar algo positivo de Riazor, el sábado, "tener calma con balón, la cabeza fría, porque en esos partidos te lleva mucho la emoción y nosotros tenemos el gusto de estar arriba", de ahí que asegurara que "la presión la van a tener ellos", un Deportivo que "juega como local, y nosotros vamos a intentar ganar, a hacer un buen partido, disfrutar y traernos la victoria".

"Para ellos, no perder es bueno"

Miguel de las Cuevas explicó que "al final" llega a Riazor "el líder", por lo que para el Deportivo de La Coruña "no perder sería un buen resultado". Sin embargo, "con una afición así tienen la exigencia de ganar", de ahí que el Dépor tenga "un plus más, pero nosotros vamos con la idea de abrir brecha, porque si le sacas 10 ptos al Dépor , aunque queda mucha temporada, eso que te llevas". En cualquier caso, el mediapunta blanquiverde alabó a un Déportivo de La Coruña que "va a esta arriba, por historia, por plantilla y ahora, en el mercado de enero puede reforzarse", aunque el futbolista blanquiverde recordó que "los puntos que tenemos ya no nos los van a quitar y todo lo que podamos sumar, mucho mejor".

De las Cuevas señaló, también, la fuerza de este líder, un Córdoba CF con "mucha variedad de plantilla. Venimos diciéndolo, tenemos una plantilla compensada, el equipo en las segundas partes da un plus con la gente que sale de refresco y, si empezamos ganando, el equipo sabe guardar el resultado", mientras que "si empieza perdiendo, sabe darle la vuelta. Tenemos mucha pólvora", remarcó el alicantino, que recordó que "el equipo crea muchas ocasiones y tarde o temprano te va a generar y si estamos acertados, como en Badajoz, lo normal es que ganemos". Además, el capitán del Córdoba CF recordó "la dificultad que hay, que cada vez va a ser más complicado, que lo que hacemos no es fácil, no todo el mundo lo puede hacer", pero también remarcó que el Córdoba CF "tiene mucha hambre. Vamos primeros, pero cada jugador piensa en no ir más allá y en sumar de tres en tres".

Volviendo al encuentro del sábado, De las Cuevas quiso hablar del Deportivo, cuyos puntos débiles "prefiero no decirlos para que no los corrijan", señaló con una sonrisa. "Sabemos que en casa aprietan mucho, llevan el peso del partido e intentaremos quitarles el balón", aseguró el alicantino, que opinó que el conjunto gallego "sin balón sufre", de ahí que el Córdoba CF vaya con la intención de "meterle intensidad y ritmo al partido, para jugar un poco con las ganas y la presión que puedan tener ellos". En todo caso, De las Cuevas comentó que "dentro de un partido pasan muchas circunstancias, sabemos que tienen gente con mucho gol arriba, que no hay que dejarles pensar muy rápido y va a ser un partido entre dos equipos que ojalá estemos pronto en Segunda", deseó el jugador blanquiverde.

"Un ambiente espectacular"

En todo caso, para De las Cuevas, el encuentro del sábado "va a ser bonito, en un campo histórico y entre dos equipos que por circunstancias están en esta categoría, pero son de otra categoría superior". El mediapunta blanquiverde auguró "un ambiente espectacular, con dos equipos que jugarán de tú a tú", uno de ellos "con la racha de estar líderes", como es el Córdoba CF, ante un Deportivo que "también viene de una buena dinámica. El cambio de entrenador les ha afectado para bien y va a ser un paritdo muy disputado, un partido de los que les gusta jugar a todos los futbolistas, con un campo lleno seguramente y entre dos rivales que vamos a estar arriba hasta el final".

Finalmente, se le preguntó a Miguel de las Cuevas sobre esa renovación anunciada por Javier González Calvo. "Los más veteranos decimos que nos tienen que dar las gracias porque los ponemos en forma", comentó el alicantino en tono jocoso. "Ojalá vengan unas renovaciones más, porque uno de los secretos de este grupo es mantener la base, gente con ilusión y que está rindiendo en el campo. Ojalá vengan más de estas", deseó el capitán del Córdoba CF.