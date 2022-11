La batalla que pareció ganar el Deportivo al Córdoba CF

El pasado verano, el Córdoba CF y el Deportivo de La Coruña protagonizaron el culebrón del verano. Más bien los culebrones. Con un presupuesto deportivo parecido, en torno a los tres millones los gallegos (según sus cuentas anuales que se someten a votación próximamente) y alrededor de 2,8 millones los blanquiverdes (según informó Javier González Calvo hace unas semanas), ambos clubs se enzarzaron en una pelea por hacerse con el centrocampista Isi Gómez y el delantero Gorka Santamaría, ambos en el Badajoz, que ante la llegada de Luis Oliver y su cohorte al club pacense, decidieron no renovar sus compromisos en el Nuevo Vivero.

De hecho, Isi Gómez llegó a firmar un contrato con el club de El Arcángel, aunque con fecha límite, mientras que con Gorka Santamaría se tuvieron conversaciones muy avanzadas. Sin embargo, el Deportivo de La Coruña, que finalizó su eliminatoria final por el ascenso ante el Albacete casi a mediados de junio, llegó tarde al mercado de verano y entró en él como un elefante en una cacharrería. Así, logró convencer a Gorka Santamaría para vestir de blanquiazul, según el consejero delegado del Córdoba CF al ofrecer «el doble» de ficha de lo que ofrecía el club blanquiverde, pasando algo parecido con Isi Gómez.

Diarra y Sergio Benito

Ante la marcha del centrocampista y el delantero a Riazor, el Córdoba CF activó el plan B y aunque Juanito declaró en un primer momento que Kike Márquez llegaba «como delantero» y que si llega a tener atado al de Sanlúcar nunca hubiera ido a por Gorka Santamaría, es evidente que el delantero llegado a El Arcángel en sustitución del punta vasco era Sergio Benito. Como segunda alternativa a la de Isi Gómez, el director deportivo blanquiverde activó la opción de Youssouf Diarra, un hombre que además podía actuar en más demarcaciones o poseía más matices que Isi Gómez.

Tanto Gorka Santamaría como Isi Gómez recalaban no solo en un club que les ofrecía mejores condiciones económicas, sino que además estaba -no ha cambiado su condición- llamado a ocupar la primera plaza o llegar a Segunda División a través de los play off. Lo cierto es que la Liga está dejando alguna sorpresa y una de ellas es que al Deportivo de La Coruña le está costando, en este primer tercio de competición, aguantar el ritmo de los favoritos y, de hecho, ha debido realizar un gran esfuerzo para llegar a este partido en puestos de play off.

No solo eso. Además de que su equipo está a siete puntos del líder y que éste es el Córdoba CF, Isi Gómez y Gorka Santamaría no están gozando de protagonismo en el conjunto gallego, ni con Borja Jiménez ni con Óscar Cano, los dos técnicos que ha tenido hasta ahora.

Aunque ha tenido algún problema físico, Isi Gómez ha intervenido tan solo en seis encuentros, ha sido titular en dos de ellos y ha sumado tan solo 192 minutos. Por su parte, Gorka Santamaría ha actuado en nueve encuentros, aunque solo en dos como titular para acumular 270 minutos de competición. Hay que recordar que Sergio Benito, en el Córdoba CF ha jugado en cinco encuentros, tres de ellos como titular, para un total de 214 minutos (anotó un gol), 22 más que Isi Gómez y apenas 56 menos que Gorka Santamaría. Por su parte, Youssouf Diarra es titular indiscutible y acumula 943 minutos tras jugar en 12 encuentros, diez de ellos como titular y hasta se ha estrenado como goleador.

¿Renovación de Puga?

A pesar de los pocos minutos jugados por Sergio Benito, así como algún otro compañero como Cedric Teguia, Javier González Calvo declaró este martes que «ningún jugador ha pedido salir» en el mercado invernal de fichajes y que «el Atlético no ha dicho nada» sobre los pocos minutos competidos por Cedric Teguia. «Alguno está ya renovado, pero no hemos dicho nada todavía, habrá que decirlo más adelante», añadió el consejero delegado del Córdoba CF, posiblemente en referencia a Carlos Puga, que recientemente manifestó en estas mismas páginas su intención de seguir vistiendo de blanquiverde.

Pero en el caso de esa posición en el centro del campo y en la delantera por la que pelearon el Deportivo de La Coruña y el Córdoba CF, el éxito le llegó al conjunto blanquiverde sobrevenido: los hoy blanquiazules no están teniendo protagonismo y sus alternativas en el Córdoba CF están cumpliendo las expectativas.