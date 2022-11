Solo el Alcorcón aguanta el tirón del Córdoba CF

El liderato en solitario del Córdoba CF deja en la jornada 12 otras lecturas, como la distancia que los blanquiverdes están metiendo a sus perseguidores. Aquello de que hay otros candidatos al ascenso directo ya no cuela (salvo si se habla del Alcorcón) y el equipo de El Arcángel superó al segundo clasificado, el Linares Deportivo, en una segunda parte mágica con goles de Willy Ledesma y Antonio Casas, que hicieron inútil el tanto en el primer acto logrado por Hugo Díaz.

El Alcorcón logró su quinta victoria consecutiva al imponerse en Santo Domingo al Algeciras (2-0) con goles de Juanma Bravo y Chiqui, en un partido en el que los alfareros no necesitaron de un gran despliegue para superar a los algeciristas y mantenerse como el equipo más en forma en el último mes y medio. Tras él están el Córdoba CF y el Real Madrid Castilla, que logró un cómodo triunfo en el Alfredo Di Stéfano ante el San Fernando (2-0) con un doblete de Sergio Arribas, uno de ellos, candidato a gol de la jornada. El equipo de Raúl González lleva los mismos guarismos que los blanquiverdes en las últimas seis jornadas: cuatro victorias y dos empates.

El que ha entrado en una caída en barrena ha sido el Racing de Ferrol. Desde que el Córdoba CF empató en A Malata, los de Cristóbal Parralo han sumado tres derrotas consecutivas: en Fuenlabrada (1-0), ante Unionistas (0-1) y, la última, este domingo en su visita al Municipal de La Línea (2-1), ante la Balona, que anotó sus dos goles en sendos penaltis.

El que no supo aprovechar la mala racha ferrolana es el Deportivo de La Coruña, que no pasó del empate (2-2) en Riazor ante la Cultural Leonesa, que a punto estuvo, incluso, de llevarse los tres puntos del campo gallego. El Deportivo, por lo tanto, continúa a un punto de los puestos de play off de ascenso a Segunda y el cambio en el banquillo no termina de reactivar al conjunto gallego.

El Badajoz, que recibirá al líder, el Córdoba CF, la próxima semana en el Nuevo Vivero, coqueteaba con los puestos de descenso en esta jornada, pero tomó un balón de oxígeno al sumar una victoria, tan feliz como inesperada, en su visita a Matapiñonera, en donde ganó (1-3) al Sanse, que desperdició una gran ocasión para meterse en los puestos de play off de ascenso a Segunda. Los goles de David Soto, Adilson y el exblanquiverde Soto, hicieron inútil el tanto local, obra de Pedro Benito.

Por su parte, el Mérida continúa mostrándose consistente en su objetivo de lograr una permanencia tranquila y, además de ser de los equipos más en forma del último mes, se mantiene en mitad de la tabla tras su victoria en el Romano José Fouto sobre el Ceuta (2-0) –nuevo colista de la clasificación-, con goles de Cinta y Sandoval, este último en el tiempo de descuento.

Otra de las sorpresas de la jornada fue la primera victoria del curso del Talavera, que se impuso a domicilio al Unionistas (1-2) contra todo pronóstico. Los goles de Escudero y Álvaro Juan sirvieron a los toledanos para abandonar el farolillo rojo de la clasificación, que ahora es propiedad de Ceuta.

El Pontevedra se mantiene en puestos de descenso tras ser incapaz de hacerle un gol a un Fuenlabrada (0-0) que sigue sin reaccionar y que en el último mes y medio ha sumado nada menos que tres derrotas, por lo que se le va borrando el sello de candidato al play off y, por supuesto, se olvida de su supuesto favoritismo al ascenso.

Finalmente, en un partido sin mucha historia, el Celta B logró salir de puestos de descenso al imponerse al Rayo Majadahonda (3-1) con goles de Pablo Durán, Domínguez y Miguel para los locales y de Ofoli Quaye para los majareros, que caen a puestos fatídicos.