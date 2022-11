El Cacereño, testigo de lo mejor y lo peor en un año

El encuentro de Copa del Rey del pasado sábado, en el que el Córdoba CF caía goleado en primera ronda ante el Cacereño (3-0) dejaba muchas lecturas para el futuro, tanto en lo que a plantilla se refiere como para las decisiones institucionales. No hay que olvidar la importancia que en El Arcángel se le daba a la competición desde el aspecto económico, no en vano, la eliminatoria de hace un año, en casa ante el Sevilla de Lopetegui, supuso una buena inyección monetaria para los actuales rectores de la entidad blanquiverde. Esta temporada, con un presupuesto mayor para acompasarlo a la categoría y a las aspiraciones deportivas se hacía aún más importante avanzar a siguientes rondas que depararan un adversario de Primera División.

Justo un año

Pero no podrá ser. Una lectura curiosa es lo ocurrido, concretamente, ante el Cacereño. El conjunto verde visitaba El Arcángel el 14 de noviembre del 2021, hace exactamente un año, y el Córdoba CF, bajo la dirección de Germán Crespo, le endosaba una manita: un 5-0 que suponía la mayor victoria del técnico blanquiverde desde que se hizo cargo de la primera plantilla cordobesista (junto al 0-5 en La Línea, en la campaña anterior) y que no solo disparaba en la clasificación el liderato blanquiverde, rumbo a Primera Federación, sino que suponía igualar la mejor racha como invicto del Córdoba CF en sus 67 años de historia. Un doblete de Willy Ledesma, sumado a los goles de Antonio Casas, Adrián Fuentes y Luismi Redondo certificaban el estado de felicidad permanente del conjunto blanquiverde y su parroquia, con un Cacereño que solo podía actuar como testigo de la alegría cordobesista y entrar en la historia del club de El Arcángel, tanto por la racha triunfal como por ese liderato. Racha triunfal que se rompió, precisamente, en la siguiente jornada, cuando el equipo de Germán Crespo visitaba el Municipal de Villanueva de La Serena y caía ante el Villanovense por 1-0 con gol de Álvaro Clausí que, precisamente, también estaba en el campo el sábado, saltando en el once inicial del Cacereño.

Justo un año después, el Cacereño volvía a cruzarse con el Córdoba CF, en esta ocasión, en Copa del Rey, e infligía al conjunto blanquiverde su mayor derrota en la etapa de Germán Crespo como jefe del banquillo cordobesista. Un 3-0 en contra que no veían los seguidores cordobesistas en partido oficial desde la aciaga temporada del descenso a Segunda División B. Por lo tanto, el Cacereño ha sido testigo de lo mejor y lo peor del Córdoba CF de Germán Crespo en solo 365 días.