El Córdoba CF salva un punto y el Castilla alarga la depresión

El Córdoba CF restañó solo en parte el golpe recibido la pasada semana con su primera derrota liguera, al menos, en lo que a resultado se refiere, aunque no en las sensaciones, ya que si bien sumó un punto en su visita al Alfredo Di Stéfano, ante el Real Madrid Castilla, lo cierto es que nunca controló el encuentro. El equipo blanquiverde estuvo a merced del filial blanco prácticamente durante todo el choque, especialmente en el segundo acto, a pesar de que se adelantó con una genialidad de Antonio Casas, mediada la primera mitad. Tras el descanso, el equipo de Raúl González dominó al Córdoba CF, empató el encuentro por medio de Dotor, que pudo anotar el segundo a tres del final pero se encontró con la madera de la portería de un Carlos Marín que tuvo varias intervenciones sobresalientes. Así, el Castilla prolonga la depresión cordobesista tras la derrota ante el conjunto sansero, por lo que acumula un solo punto de los últimos seis disputados.

Germán Crespo, escaldado por lo ocurrido ante el Sanse, tiró del once que todo el cordobesismo tenía en la cabeza para enfrentarse a los chavales de Raúl González. Un rival de nivel requería el mejor equipo posible de inicio, entendió el granadino, que se guardó la calculadora y el reloj y dispuso sobre el césped del Alfredo Di Stéfano el grupo que, al menos en este inicio de temporada, mejores sensaciones individuales ha transmitido.

En cualquier caso, el primer tiempo dejó en evidencia varios axiomas. Uno, el de la peligrosidad del Castilla a partir de la línea de tres cuartos. En el primer cuarto de hora, el filial blanco tuvo tres acercamientos, resueltos con disparos desde la frontal a los que respondió muy bien Carlos Marín, sobre todo el tercero, en el minuto 11, a cargo de Dotor. El otro enunciado es que la derrota ante el Sanse sí pareció afectar a los blanquiverdes, que salieron algo timoratos en la primera media hora. A Carracedo, pese a mostrar el buen nivel con el que llegó al Córdoba CF el pasado verano, se le veía algo falto de confianza, como si hubiera entrado en un camino de cierta duda. Se mostraba, aparecía, sí, pero no era el extremo incisivo de anteriores compromisos, aquel que llegaba hasta el fondo, el que intentaba siempre dar el último pase.

Aunque equilibraba el choque, al conjunto blanquiverde no se le veía al nivel de otros encuentros y pareció despertarle ligeramente Javi Flores. En el minuto 15, Diarra cortaba la salida de balón del rival y pasaba a la frontal, en donde el de Fátima se sacaba un disparo con el exterior al que respondió De Luis con un paradón. Siete minutos después era Kike Márquez el que montaba una jugada apoyándose en Simo que obligaba a De Luis a aparecer, de nuevo, saliendo a los pies del sanluqueño para forzar un saque de esquina.

Golazo de Casas

Tres minutos después de esta acción se adelantaría el Córdoba CF por una enorme acción individual de Antonio Casas. Simo subía la banda y centraba a nadie, ya que no había ningún compañero en el área blanca, pero el rechace de cabeza de Edgar era enganchado por el delantero de La Rambla que, de volea, hacía inútil la estirada del portero merengue y adelantaba a los suyos en el marcador.

El gol dio un punto de tranquilidad al equipo de Germán Crespo, que manejó el balón con cierta comodidad, pero el Castilla comenzó a empujar en los últimos minutos de primer acto con tres llegadas, una de ellas a balón parado, pero sobre todo con un disparo raso y cruzado de Dotor (min. 42) desde dentro del área al que respondió Carlos Marín lanzándose abajo y, a una mano, anulando el gol que se cantaba ya en la grada del Alfredo Di Stéfano.

Pérez Peraza decretaba el final de un primer acto en el que lo mejor para el Córdoba CF era el resultado, fruto de una enorme acción individual de Antonio Casas, que parecía dar algo de confianza al conjunto blanquiverde ante un rival que mostró todas sus virtudes: velocidad, llegada, oportunidades y peligro. Pero el Córdoba CF demostró también las suyas: manejo de balón, presión, buen juego por banda y, sobre todo, pegada.

Mala segunda mitad

En todo caso, el panorama no solo no cambió en el segundo acto, sino que empeoró aún más para los blanquiverdes. Se jugó siempre más a lo que pretendía el Castilla que a lo que podía aspirar el Córdoba CF. De hecho, Vinicius Tobias se instaló como extremo derecho, no abandonó la zona de ataque y generó media docena de llegadas solo en el primer cuarto de hora. El Córdoba CF solo le puso remedio cuando restaban quince minutos. La banda izquierda blanquiverde fue un agujero negro y gran parte de su sufrimiento llegó por ahí.

Otro problema para los cordobesistas se encontraba por dentro, por donde nunca lograron controlar el choque. Ni siquiera la entrada de Álex Bernal por Javi Flores, mediado el segundo acto, puso remedio, de ahí que el equipo de Germán Crespo estuviera siempre a merced del filial blanco. En la última recta del encuentro le salvaba la falta de veneno del equipo de Raúl González en los últimos metros. Sin embargo, el Córdoba CF sí tuvo en su mano cerrar el partido con un balón largo al que corrió Antonio Casas. El rambleño, solo ante el portero blanco, disparó al muñeco. En la siguiente jugada, un saque de esquina a favor del Castilla finalizaba con un cabezazo de Dotor -faltó contundencia- ante el que nada pudo hacer Carlos Marín.

Intenta arreglar la zurda

Metió Germán Crespo a Willy y a Puga, a este para desplazar a Carracedo a la izquierda para echar una mano a Calderón, una banda izquierda que paulatinamente se estabilizó hasta el punto que en los últimos minutos Calderón volvió a incorporarse al ataque en varias ocasiones. Justo en los últimos minutos parecía tomar el control del choque el Córdoba CF y conseguía capear el temporal que representaba la línea de mediocampo y ataque blancos.

Sin embargo, fue un espejismo, ya que el Castilla pudo llevarse el encuentro a tres minutos del final, cuando Dotor volvía a cabecear dentro del área, a centro de Arribas, un balón que se estrelló en el poste derecho de la portería de Carlos Marín. Era evidente que el Córdoba CF daba por bueno el punto y que el filial blanco buscaba la victoria, que no llegó porque el cansancio de ambos rivales era evidente en esa recta final del choque.

Un punto que ayuda a restañar la herida abierta por la derrota ante el UD Sanse, aunque deja en el aire algo más que dudas sobre el juego de un Córdoba CF que claramente salvó un punto ante un rival que le dominó gran parte del choque y que dispuso de más y mejores ocasiones que los blanquiverdes.