La calculadora de Germán Crespo en el Córdoba CF

Mucho se habla de las rotaciones del Córdoba CF de Germán Crespo. No es fácil acertar un once del granadino, algo que en cierta manera también ocurría hace un año, en Segunda RFEF. Esta temporada, los cambios son aún más sorprendentes, sobre todo porque en el centro del campo tiene un hombre tan versátil como Youssouf Diarra, y en la defensa el nivel de unos y otros no difiere tanto, al menos en los primeros compases de la temporada. En la mediapunta reparte prácticamente por igual los minutos entre Kike Márquez y Miguel de las Cuevas y en el ataque dio la titularidad el pasado domingo al único hombre de los tres que no la había disfrutado y que apenas había disputado 12 minutos de Liga.

