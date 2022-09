El Córdoba CF conquista León, se reafirma como líder y hace historia

El Córdoba CF va sin freno, sin cadena y, aunque aún resta un mundo en Liga, lo cierto es que las credenciales presentadas por el equipo blanquiverde en Primera Federación son claras: mete miedo a sus rivales. Sí, los pies siguen en el suelo. El Villarreal B, sin ir más lejos, hizo un arranque la pasada temporada con ocho victorias y un empate en las primeras nueve jornadas y, finalmente, tuvo que ascender vía eliminatorias de ascenso y no como campeón. Pero, en todo caso, el equipo de Germán Crespo hizo historia al sumar su quinta victoria en sus primeros cinco partidos de Liga, algo que nunca había ocurrido en la existencia cordobesista. Ha habido buenos equipos en ese devenir cordobesista: el que logró el ascenso a Primera, de Roque Olsen, aquel de los primeros años en los 70, de Vavá, el de Eizaguirre, que también dejó un récord para la historia cordobesista en Primera División con aquella campaña espectacular en El Arcángel, el de mediados de los 90, que fue campeón de Segunda B o, más recientemente, el de Paco Jémez, que metió al equipo en sus primeras eliminatorias de ascenso a Primera División o, cómo no, el que consiguió el hito de regresar a la máxima categoría, en el 2014, comandado por Chapi Ferrer. A pesar de que la memoria en blanco y verde pueda recitar algunos de esos y más, ninguno hizo lo que el actual: sumar cinco victorias en las primeras cinco jornadas de Liga y, lo que es más importante, posiblemente, es que lo hace con una superioridad apabullante y tres de esos triunfos los sumó con goleadas.

Un nivel enorme de plantilla

La última, en León. El nivel de la plantilla blanquiverde da de sobra para los cambios continuos de su entrenador. Tanto, que un hombre como Sergio Benito, que en las cuatro primeras jornadas de Liga apenas había tenido unos minutos residuales, salió como titular en el Reino de León y anotó el primer tanto blanquiverde. No solo es una cuestión de plantilla, del nivel de esta con respecto a los demás. En el fútbol son muy importantes las dinámicas, que no solo aportan confianza, sino también la claridad mental como para intentar lo que antes no se prueba. Y el Córdoba CF lleva una dinámica espectacular en el último año y medio. Esta se vio reflejada en el segundo gol blanquiverde en tierras leonesas. El tanto de Javi Flores, tocando lo justo de cabeza a un centro-asistencia cruzado de Calderón, era el mejor ejemplo del estado mental en el que se encuentra el conjunto blanquiverde. Cuando todo sale hay que intentar hasta lo inimaginable a lo largo de una larga carrera, como la del capitán blanquiverde.

Y antes de esos dos tantos, pocos podían creer que eso iba a ocurrir, porque la Cultural Leonesa salió seria y ordenada. Parecían saber los blancos cómo jugarle al conjunto blanquiverde, porque en los primeros 15 minutos tuvieron tres llegadas, dos de ellas bastante claras, a cargo de Obolskii. Falló la Cultural en lo mismo que otros rivales del Córdoba CF, en lo que no fallan los cordobesistas, en el área. Pero en ese casi primer cuarto de partido, los locales transmitían la sensación de poder competirle a los blanquiverdes. Pero fue un espejismo, porque en la primera imprecisión, un despeje en el área fallido de Cristian, el balón le llegó a Sergio Benito que, pese a su inactividad, no desaprovechó el regalo y cruzó el esférico a Salvi. La Cultural se deshizo como un azucarillo en agua. Javi Flores firmó su gol de bella factura y pasada la media hora, Kike Márquez certificaba la goleada cuando apenas se llevaba un tercio de partido. En el último cuarto de hora, antes del descanso, los visitantes pudieron hacerles una manita a los blancos y no lo hicieron porque fallaron en esos últimos metros Carracedo, en una ocasión, y Adrián Fuentes, en otra.

En cualquier caso, el Córdoba CF se marchaba al descanso con otra meta alcanzada: ganar en el Reino de León cuando nunca lo había hecho antes, ni siquiera cuando más le hizo falta, como en aquella Liga 2017-18 que tanto escoció en tierras leonesas, un dolor más que comprensible con aquel descenso a Segunda División B.

Una segunda parte de trámite

Tras el descanso, y para evitar problemas, Germán Crespo hizo entrar en el campo a la parte derecha de su defensa, Carlos Puga y Jorge Moreno, que relevaron a los amonestados José Ruiz y José Cruz, pero la segunda parte fue un mero trámite, tal y como ya se adivinaba al final del primer tiempo. La Cultural y Deportiva Leonesa aceptaba su sino y la superioridad del Córdoba CF, por lo que solo buscaba que el daño no fuera aún mayor para que su propio público no se le echara encima.

Por su parte, Germán Crespo añadió más cambios con los que repartir minutos y el conjunto blanquiverde bajó el pistón. Un par de llegadas locales que resolvió bien Carlos Marín y una clara de Simo, nada más entrar al campo, fue el balance de los primeros 20 minutos de ese segundo acto. Carlos Puga dio el susto, más allá del minuto 70, tras hacerle la cama un rival culturalista y, en su caída, hacerse daño en el hombro. Por suerte quedó solo en eso, porque ya el Córdoba CF buscaba que el partido muriera tranquilamente y reservar fuerzas y efectivos para las próximas semanas.

Y así ocurrió. El final del choque certificaba el mejor arranque histórico del Córdoba CF y un liderato que será difícil arrebatar a los de Germán Crespo si mantienen la dinámica sostenida en el último año y medio. Por lo pronto, la candidatura seria al ascenso a Segunda División ya la ha presentado en el primer mes largo de competición.