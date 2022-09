El Córdoba CF y un partido en León para entrar en la historia

Queda mucha Liga por delante, pero el encuentro que afronta este domingo el Córdoba CF en el Reino de León es, en cierta medida, una final. No por los tres puntos que se disputan en tierras leonesas, cuando quedarían después del choque 99 aún en disputa. Por lo tanto, nada trascendentes para el objetivo de unos y otros. Tampoco, por mucho que se haya intentado calentar el ambiente recordando tiempos pasados, por aquella salvación «milagrosa» del Córdoba CF que condenó al equipo culturalista, entonces entrenado por Rubén de la Barrera, a Segunda División B.

Nada de eso reviste un interés especial. Ni tan siquiera mantener el liderato para un Córdoba CF que es consciente de estar inmerso en un maratón y no en una carrera de velocidad. Nada de eso está en juego. Lo que sí se pone sobre la mesa este domingo en el Reino de León (18.00 horas, InSports.TV) es hacer histórico a este Córdoba CF de Germán Crespo. Ningún conjunto blanquiverde en los 68 años de historia del club de El Arcángel inició una competición liguera con cinco victorias consecutivas. Ni en Primera División, ni en Segunda, ni en Tercera, ni en Segunda División B, ni en Segunda RFEF... Ahora, en Primera RFEF, en el año de su debut en la categoría, el Córdoba CF de la 2022-23 puede inscribir con letras de oro su nombre en la historia cordobesista. Ni tan siquiera la pasada campaña, en el cuarto escalón del fútbol nacional, fue posible, por lo que la ocasión es perfecta. Un triunfo ante el conjunto culturalista metería en el libro de honor al equipo, le mantendría líder del Grupo 1 de Primera Federación cuando ya se ha traspasado el primer mes de competición y, probablemente, metería distancia con sus perseguidores. Por no hablar del refuerzo psicológico que significaría esa victoria ante uno de los candidatos a pelear los puestos de honor para un equipo, el cordobesista, que no parece necesitar ya demasiados refuerzos, la verdad sea dicha. Entre quien entre en el once titular consigue mantener el ritmo del propio equipo, al menos en este primer mes de Liga, de ahí que se espere de nuevo un carrusel de cambios por parte de Germán Crespo. Hombres como Simo Bouzaidi o Kike Márquez, que en teoría no debieron de salir del equipo titular la pasada semana, regresarían de inicio, así como otros que también mantuvieron un nivel más que aceptable.

Una baja en cada equipo

Enfrente tendrá el Córdoba CF a una Cultural y Deportiva Leonesa cuyo principal objetivo, ya declarado, es el de quitarle el balón a los blanquiverdes. Si lo consiguen tendrán otro problema añadido: evitar los vertiginosos contragolpes del equipo cordobés. Tanto Crespo como Docampo solo tienen una baja cada uno, ambas por lesión: Ekaitz Jiménez por parte blanquiverde e Íñigo Muñoz por parte blanca. No llega al encuentro en mal momento la Cultural. Comenzó cayendo en el Reino de León ante el Badajoz, aunque se rehízo posteriormente: se impuso al Ceuta (2-0), ganó en Algeciras (0-1) y perdió, el pasado domingo, en Ferrol (3-2), en un encuentro vertiginoso en el que bien pudo arrancar un punto.

En cualquier caso, en León se contempla la actual como una temporada de cierta transición tras los dos fiascos consecutivos de las dos últimas temporadas, en las que el equipo nunca dio la talla ni se acercó, siquiera, a sus objetivos de ascenso con una mínima consistencia. De ahí que se tire de prudencia, a pesar de que se ha rebasado la cifra de los 5.000 abonados y se mire ese quinto puesto de la tabla de reojo. Mientras, el Córdoba CF acude al Reino de León no solo a por los tres puntos, sino también con ganas de hacer historia.

Alineaciones probables:

Cultural Leonesa: Salvi, Saúl, Cristian, Amelibia, Joel López, Jesús Álvarez, Tarsi, Solís, Néstor, Alarcón, Obolskii.

Córdoba: Carlos Marín, José Ruiz, Jorge Moreno, Gudelj, Calderón, Ramón Bueno, Diarra, Carracedo, Kike Márquez, Simo, Antonio Casas.

Árbitro: Pardeiro Puente (C. Cántabro).

Campo: Reino de León.

Hora: 18.00 h. (Insports.TV)