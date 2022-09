Germán Crespo: "Ha sido un partido muy completo del equipo"

Germán Crespo, entrenador del Córdoba CF, se felicitaba por la victoria conseguida este domingo ante el Celta de Vigo B en el campo municipal de Barreiro y alababa a sus jugadores, ya que declaraba que, "nuevamente, un partido muy completo del equipo". El granadino relataba que el Córdoba CF salió "bien al partido, tanto en la primera parte como en la segunda", un duelo "dominado por completo" por el conjunto blanquiverde. "En cuanto a posesión, a generar ocasiones, creo que el resultado por ocasiones debía haber sido más amplio", valoró el técnico blanquiverde, que comentaba que "el fútbol sabemos cómo es, que puedes pagarlo, pero no ha sido así, porque teníamos un resultado amplio, salvo en los últimos minutos que hemos encajado ese gol". Para Germán Crespo, el tanto de Lautaro "es evitable, porque al final en las transiciones, en las marcas individuales, lo habíamos hablado, llega el gol de ellos", aunque también recordaba que el Córdoba CF "ha generado en la segunda parte como para haber matado el partido mucho antes y cuando no es así tienes el riesgo de que se te vaya algún punto en los últimos minutos".

También valoró Germán Crespo los cambios realizados, que no afectaron al rendimiento del conjunto blanquiverde. "Cuando se pone el marcador 0-2 todo el que sale del banquillo lo que quiere es hacer su gol o generar sus ocasiones y eso a veces te lleva a equivocarte", opinó, pero también puso en valor que "Adrián Fuentes ha tenido un balón al palo, Antonio Casas iba a rematar solo y el defensor le ha metido la puntera y De las Cuevas ha tenido otra". Germán Crespo aseguró en sala de prensa que con los cambios buscaba "esa frescura que hace que en los partidos tengamos los resultados que estamos teniendo", aunque no se le iba al granadino el tanto encajado en el último minuto del partido: "El gol de ellos es evitable y el autor ha estado mucho tiempo libre de marca y no podemos dar esa posibilidad. Si el marcador hubiera sido más justo hubiera podido costar algún punto", avisó.

El planteamiento del Celta B

Se le preguntó al preparador cordobesista si le había sorprendido el planteamiento del Celta B. "Sabíamos que había posibilidad de un dibujo táctico diferente. El otro día también jugaron con tres centrales y dos carrileros y los últimos 20 minutos con línea de cuatro", aseguró, aunque explicó que él y su cuerpo técnico trabajaron durante la semana "con esos posibles sistemas. Pero reciben al líder, un equipo que en las dos primeras jornadas había hecho siete goles y sabiendo los jugadores que tenemos en banda, verticales, pues quizás han pretendido taparnos ofensivamente". En cualquier caso, Germán Crespo comentaba que "a los filiales, y más con un equipo que ha tenido tantos cambios, hay que darles su tiempo. Es un equipo que propone, que sale de atrás con el balón jugado y seguir con la propuesta, una vez asimilen lo que quiere el míster, este equipo tiene margen de mejora", opinó.

Además, el Celta B tenía enfrente a un Córdoba CF que no permitió "que el rival consiguiera ocasiones, pero hemos leído muy bien el partido. El otro día con el Fuenlabrada nos pasó igual, pero no dominamos tanto el partido ni tuvimos tanto peligro". Ante el Celta B, valoró, el conjunto blanquiverde estuvo "bien en las transiciones, físicamente ha aguantado bien el equipo y eso quiere decir mucho de estos jugadores, por los conceptos defensivos y los ofensivos que trabajamos". Finalmente, a Germán Crespo se le preguntó por la importancia de Kike Márquez en este Córdoba CF: "Es un jugador que ahí está, los ascensos que lleva en su trayectoria y a nosotros, cuando se nos puso a tiro, pues no nos lo pensamos. Al final creo que por su trayectoria tendría que haber jugado más temporadas en Segunda División".