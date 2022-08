Pablo Picón: "En cuanto supe del interés me decidí a venir al Córdoba CF"

La última incorporación. El broche a la plantilla. El remate final. Ese es Pablo Picón (Valencia, 2000), la pieza definitiva del puzle en este nuevo Córdoba CF, al que llegó en una situación incierta -tras la marcha de Jaylan Hankins-, pero con el que ya da sus primeras carreras portando siempre una sonrisa en la cara y una ambición tremenda. “Estoy encantado de estar aquí en Córdoba, es una ciudad y un club espectaculares. Llevo poco tiempo pero la acogida ha sido increíble”, confirmó el futbolista durante su presentación oficial como blanquiverde, tras otra matinal de trabajo con el punto de mira puesto en el estreno liguero del sábado ante el Unionistas de Salamanca en El Arcángel (21.30 horas, InStat TV).

La llegada del meta, según confirma, se produjo en unas fechas avanzadas del mercado de fichajes, en el que sopesaba otras opciones, como la del DUX, aunque en la que pesó por encima de todas la posibilidad de recalar en El Arcángel. “Estaba esperando a ver si encontraba algo en Primera RFEF. Salieron varias opciones, que al final no se dieron por un motivo u otro. Un día vi por redes sociales que el tercer portero de aquí se había ido y mi mánager también me lo comentó. Me dije que era una buena opción, hablé con mis representantes para que hablaran con el Córdoba CF y ellos estaban encantados, por lo que nosotros también, y todo fue muy rápido. En cuestión de 24 horas se produjo el interés, la oferta y el venirme para Córdoba. Lo tenía claro, en cuanto supe del interés me decidí a venir al Córdoba CF”, señaló acto seguido.

El valenciano también destacó su ilusión una vez ya vistiendo la blanquiverde, confirmando que llega con la idea de “pelear” por el puesto. “Soy el tercer portero en llegar, aunque no me considero el tercer portero. Ahora mismo sí lo soy, estoy por detrás porque ellos llevan un mes y medio entrenando y yo llevo una semana y media, pero no es mi plan estar todo el año siendo tercer portero. Mi plan es pelear por ser titular, aunque luego el entrenador es evidentemente el que decide”, indicó. “La idea es darlo todo por el club, intentarlo devolver a donde se merece, que es el fútbol profesional. Es verdad que las primeras semanas parto con desventaja, pero ahora mi rol es aportar en los entrenamientos, trabajar y estar preparado para el día que me toque tener la oportunidad para demostrar lo que tengo. A partir de ahí a pelear por un puesto”, apuntó.

El nivel de la plantilla, por otra parte, también fue una de las claves de Pablo Picón una vez iniciado el rodaje con sus nuevos compañeros, con los que se siente integrado y con los que comparten la misma ambición para este curso. “Tienen muchísimo nivel. Me han acogido muy bien. Los entrenamientos dan gusto, la seriedad acompaña al buen ambiente. Los entrenamientos individuales dan sus frutos, llevo una semana y media y en ese tiempo he notado que el ritmo con el que llegué y el que tengo ahora es muy distinto. Lo que tenemos trabajado por ahora me gusta. Es un estilo que va de la mano con el mío. De donde vengo también teníamos una filosofía bastante parecida, entonces a mí se me hizo mucho más fácil firmar aquí cuando me dijeron que el entrenador pedía eso”, reafirmó.

Juanito: "Creo que ganamos con el cambio"

Para el director deportivo blanquiverde, Juan Gutiérrez “Juanito”, el baile de sub-23 en la portería tras la salida de Jaylan y la llegada de Picón supone a su vez una mejora, al ganar un guardameta con algo más de experiencia tras su paso por la Segunda RFEF. “Con Pablo tuvimos la fortuna de que estaba libre, que yo ya lo conocía personalmente, de haber seguido antes al Levante Atlético, que fue su anterior club. Es un portero ya con experiencia. Creo que ganamos con el cambio, en el sentido de que Jaylan había estado en el segundo equipo el año pasado, alternó con Lluís Tarrés la portería, pero no tenía la experiencia de haber jugado en la extinta Segunda B, que evidentemente ahora es lo más cercano y lo más parecido a la Primera RFEF”, reconoció tajante.

El deseo de la propia dirección por incorporar a otra pieza de garantías para el marco blanquiverde, que no de “relleno”, también fue suscrito con el desembarco del valenciano, que llega con hambre y prestaciones que lo sitúan como una alternativa de total valor dentro de las tres con las que contará Germán Crespo bajo palos durante el curso. “Pensábamos que con la llegada de Pablo tendríamos un jugador para competir de tú a tú con ambos porteros, sin embargo, él parte un poco con la desventaja de que llega sin poder haber entrenado mucho con el equipo, sin poder haber disputado los encuentros de pretemporada, pero sabemos que debido a su juventud, sus ganas, evidentemente se pondrá a tono en un tiempo récord. Cada vez se encuentra muchísimo mejor y viene con la ilusión y las ganas de competir ese puesto”, apostilló.