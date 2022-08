Germán Crespo: “Creo que el equipo hoy ha tenido más concentración atrás”

La cuarta prueba de la pretemporada para el Córdoba CF, ante el Villarreal B en El Arcángel (1-1), dejó muchas conclusiones, aunque una en particular: el equipo sabe a lo que juega. Una primera mitad dubitativa pero un segundo acto al borde del sobresaliente fueron suficiente para demostrarlo, algo que su técnico, Germán Crespo, suscribió tras el partido. “Lo típico en pretemporada. Ratos mejores, ratos peores... En este caso ha sido una segunda parte mucho mejor que la primera. Cuando más cansados parecía que estábamos al final hemos hecho 15 minutos muy buenos. Era un rival que empieza la Liga en poco tiempo, con dos semanas más de trabajo... Después del gol de ellos hemos reaccionado bien, quizás faltaba algo más de profundidad”, reafirmó tras el encuentro.

Fue durante la primera parte en la que se vieron algunos de los mecanismos que todavía faltan por pulir al equipo en esta puesta a punto, pagando, sobre todo, los despistes en los balones a la espalda, en los que el filial amarillo consiguió sacar rédito. “Me voy satisfecho. Es verdad que ellos han tenido un par de contras, como la del gol suyo, que me ha pillado en línea y era fuera de juego claro. Luego nos han llegado poco. Era lo que íbamos buscando, que si encajábamos fuera por mérito del rival y no demérito nuestro. Creo que el equipo ha mantenido más la concentración atrás y creo que por eso el Villarreal B en la segunda parte no nos ha generado prácticamente”, subrayó posteriormente.

Para el técnico, otra de las claves del buen arreón final del partido ha sido el aire insuflado durante el descanso y la entrada de la segunda mitad, unida a los talentos del filial. “Había que seguir. Los jugadores de la primera mitad sabían que iban a tener un cuarto de hora más con un rival que te exige. De la primera a la segunda mitad ha habido una diferencia muy grande, eso pasa en las pretemporadas. En Liga los jugadores tendrán más ritmo y más rodaje”, manifestó.

La nota negativa del encuentro se encontró, por otro lado, en la aparente lesión de Carracedo durante los últimos compases, algo a lo que el técnico se mostró positivo tras una breve valoración. “Se ha doblado el tobillo con una parte del césped que estaba levantada. Le ha pillado andando hacia atrás y le ha pegado, aunque recalco e imagino que no tendrá mayor importancia”, concluyó tranquilizador.