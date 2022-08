El Córdoba CF va tomando cuerpo y progresa ante el Villarreal B

Otro ensayo con sustancia. El Córdoba CF se va haciendo a fuego lento, con la receta tradicional. Ante un rival que milita en división superior -el Villarreal subió a Segunda-, el conjunto blanquiverde dejó un buen mensaje de actitud colectiva y detalles prometedores.

Cuando no hay puntos en juego, el pellizco de la presión es siempre para el anfitrión. En la Liga todo es matemática: la gente quiere lo mismo que el equipo. Ganar y sumar. En verano es otra cosa. Los entrenadores se afanan por ajustar tuercas y probar porque, ahora sí, se lo pueden permitir; los jefes del palco piensan también en la repercusión en las arcas -a más expectativas, más clientela, más ingresos y más fuerza para la marca-; y los futbolistas, por su parte, van a lo suyo. A enseñar qué son capaces de hacer para ganarse el puesto. Y lo hacen con energía, Incluso jugando con temperaturas extremas, como la de la noche cordobesa pese a que el retraso del inicio en media hora trató de paliar algo la sofocante sensación.

El filial del Villarreal anda sobrado de talento. Ascendieron a Segunda División y están trazando una pretemporada impactante. En el cuadro groguet sobresalía el toledano Alberto Del Moral, un exblanquiverde que apunta altísimo. Como el ruso Nikita Iosifov, que rompió el equilibrio en el marcador en el minuto 13 en una jugada desgraciada para los locales, que se quedaron titubeantes pensando que el punta estaba en fuera de juego. Felipe Ramos no salió y el ex del Lokomotiv, que ya dejó su sello el pasado curso de amarillo, resolvió con pericia. Los forasteros iban con fuerza. Igual les contaron la historia de la fortaleza de El Arcángel y se estimularon. El caso es que se emplearon a fondo ante un Córdoba muy experimental, con una retaguardia novedosa en la que Manolillo sigue aferrado al flanco izquierdo -Ekaitz y Calderón siguen de baja-, José Ruiz estuvo en la derecha y Jorge Moreno y Ramón Bueno -por primera vez ante el que fue su único equipo en 27 años- fueron los centrales. Sufrieron para sacar la pelota ante un Villarreal muy presionante y con movilidad en sus puntas.

Un latigazo lejano de Kike Márquez fue el primer testimonio de peso el ataque. El balón lo repelió en una estirada el meta Gianni, Antes hubo incursiones de Sergio Benito y Cedric Teguia. En el 26, Collado se quedó en posición franca tras un contragolpe que cogió adelantada a la zaga local. El del Villarreal se freno y pensó en las opciones. Ese atisbo de duda fue fatal, porque Jorge Moreno llegaba como un rayo desde atrás para sacarle el balón de los pies. Bueno, que reculaba también, lo protegió después. La defensa blanquiverde estuvo muy exigida.

Ante el atasco, Simo salió a escena para tratar de alborotar la situación. El hispano marroquí burló a tres adversarios en el área, pero no encontró aliados y su acción en el 36’ se perdió. Javi Flores, ante las dificultades para hilar jugadas en combinación, optó por unos cuantos envíos largos hacia Sergio Benito. En el tramo final de la primera parte empezó el Córdoba a tenerla más, pero el Villarreal era incomodísimo. En cada robo de pelota salían en tropel, sembrando el pánico en las filas locales.

Cambio de guión

Tras el intermedio, Germán introdujo solo un cambio: el meta Marín por Ramos. El Villarreal sí empezó el carrusel. En unos minutos iniciales de insistencia local llegó el empate. Primero avisó Márquez al cabecear blandito una falta de Javi Flores. A los cinco minutos, Sergio Benito firmó un gol de clase tras acomodarse la pelota en el área y batir de tiro cruzado a Gianni, después de una andanada por la banda con Manolillo y centro de Cedric. El tanto incentivó al Córdoba, que empezaba a mandar en el campo. Hasta que el guion dio un nuevo giro. Germán introdujo un equipo nuevo a falta de media hora, cambiando a todos los jugadores excepto al canterano Manolillo.

Carlos Marín rechazó con los puños un tiro potente de Haissam. La réplica la puso Carracedo, muy insistente en sus subidas. Uno de sus centros estuvo a punto de cazarlo Casas, pero un zaguero obstaculizó su remate.

La grada explotó cuando De las Cuevas marcó a falta de doce minutos, pero el árbitro anuló la acción por fuera de juego del alicantino, que remachó en la línea un buen servicio de Turmo. El Córdoba no se desfiguró con los cambios. Al contrario, terminó mandando en el campo, moviendo mejor la pelota y llegando con más determinación. Lo peor, la agria sensación de la salida de Carracedo, que se dejó caer sobre el césped con molestias y salió cabizbajo. El staff técnico traga saliva a la espera de que lo vean los médicos. El Córdoba no ganó en el marcador, pero sí en esas sensaciones que persigue. No era cuestión de forzar más. El equipo va tomando cuerpo.