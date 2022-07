¿Qué hacen los rivales del Córdoba CF en el mercado de fichajes?

El Córdoba CF dio por cerrado el mercado veraniego de fichajes con sus dos últimas incorporaciones, la de Sergio Benito, que se anunció el domingo a primera hora de manera oficial y la que ha de realizar este lunes con Cedric Teguía. Ocho son los fichajes realizados por la dirección deportiva blanquiverde, por lo que el Córdoba CF será el equipo que menos se refuerce de los tres que ascendieron del Grupo 4 de Segunda RFEF.

Cuando aún restan algo más de 40 días para que se inicie la Liga, el Mérida ha fichado a 12 jugadores, mientras que el Ceuta lo ha hecho en ocho unidades. Ambos equipos aún deben incorporar futbolistas para reforzar sus plantillas. Los del Romano José Fouto han incorporada Juan Palomares, Erik Ruiz, Benjamín Garay, Luis Llácer, Alejandro Meléndez, Luis Acosta, Kamal, Busi, Fran Viñuela, Dani Sandoval, Fernando Harta y Carlos Cinta. Un portero, dos centrales, un lateral zurdo, cuatro centrocampistas, dos extremos y dos delanteros. Por su parte, los caballas incorporaron ocho caras nuevas y deben fichar, al menos, a dos más. Entre esos ocho incorporados destacan los exblanquiverdes Adri Cuevas (llegó desde el Badajoz), Luismi y Julio Iglesias, así como el central Robin Lafarge (Valley United) y el delantero hispano-suizo Lorenzo González (St. Gallen).

La crisis del DUX Inter

El equipo que menos se ha movido en el mercado es el Dux Inter de Madrid, que aún no ha anunciado ninguna cara nueva, mientras que el Pontevedra de Charles solo ha firmado, hasta ahora, al lateral derecho Ángel Bastos, procedente del Rayo Majadahonda, aunque se prevé que este lunes mismo incorpore a dos jugadores más. Por su parte, el Algeciras solo fichó a tres futbolistas: el portero Juan Flere, del Cádiz B, el lateral derecho Ale Benítez (Malagueño) y el extremo César García (Sporting de Gijón). Por su parte, un recién descendido desde Segunda como es el Fuenlabrada tan solo ha incorporado hasta ahora cuatro caras nuevas, aunque son jugadores o con mucha experiencia o con una remarcada proyección: el veterano portero del Tenerife Dani Hernández, el lateral zurdo del Oviedo Christian Fernández, el mediocentro Fer Ruiz y el también centrocampista Javi Robles, del Almería.

Eso, en lo que se refiere a equipos que, hasta ahora, han transformado poco sus plantillas y tienen ante sí un mes de julio y agosto bastante movidos. En el lado contrario, los que han adelantado mucho sus deberes está el San Fernando CD, el club que más se ha movido hasta ahora en el mercado veraniego de fichajes, con 15 incorporaciones y aún sin cerrar completamente la puerta del vestuario. Dos porteros, dos centrales, tres laterales, dos centrocampistas, tres extremos y tres delanteros ha firmado su director deportivo, David Vizcaíno, que estuvo cerca de firmar hace solo un año en el Córdoba CF relevando a Juanito. Los exblanquiverdes Ismael Falcón y Manu Farrando, junto a nombres como Marcelo Dos Santos (delantero procedente de la Liga india), Antonio Marín, Jon Ceberio o Dani Molina apuntan a que el San Fernando pretende rondar los puestos nobles de la tabla. Tras el San Fernando (15) y el Mérida (12), la Cultural Leonesa es el tercer club que más se ha movido en el mercado hasta ahora, con 11 fichajes y con nombres destacados como el portero Pol Ballesté, el lateral derecho Saúl González, el central Pablo Trigueros, el centrocampista Kevin Presa, el extremo Néstor Querol o el delantero Claudio Medina. Con una decena de incorporaciones le siguen el Badajoz y la UD Sanse. El club pacense aún tiene mucho trabajo de mercado por delante, aunque ya apunta al proyecto que pretende ser con el regreso del portero Kike Royo y los fichajes del lateral zurdo Luis Valcarce, el extremo Jesús Alfaro, el delantero Tahiru o el extremo Calderón. Tras los pacenses, la UD Sanse ha incorporado al mediocentro Coulibaly (Balona), al lateral izquierdo Sergio Nieto, al delantero Pedro Benito, al centrocampista Villapalos o al exblanquiverde Alberto Ródenas, que tras una buena campaña en el Avilés ha recuperado la categoría en el club sansero.

La Balona ha firmado hasta ahora siete jugadores, aunque quizá lo más destacado sea la llegada del exblanquiverde Omar Perdomo junto al extremo del Vasco de Gama Joao Pedro. Tanto el Racing de Ferrol como Unionistas -seis fichajes- son clubs que claramente han apostado por la continuidad, sobre todo los gallegos, ya que la pasada temporada rozaron el ascenso. Así, el club departamental ha hecho hasta ahora cinco fichajes, destacando el delantero Manu Justo (Racing Santander), el central Tomás Bourdal (Talavera) o el centrocampista Jesús Bernal (Rayo Majadahonda), mientras que los charros han firmado al delantero del Numancia Juampa Barros, al centrocampista Oscar Sanz (Ebro) o al mediocentro Borja Díaz (Hércules), entre otros. Con seis incorporaciones se encuentran hasta ahora el Linares Deportivo y el Rayo Majadahonda. Los madrileños han incorporado algún futbolista de nivel, como Íñigo Alayeto, Aitor Aldalur, Ozkoidi o Sergio Llamas, mientras que en Linarejos andan intentando recomponer el plantel que la pasada campaña les llevó a los play off y que se ha descompuesto en gran medida. El delantero Samu Corral, el central Squadrone o los extremos Abeledo y Alfonso Fernández intentarán mantener el nivel en el equipo azulillo.

Deportivo y Alcorcón, destacados

Pero si el Badajoz, la Cultural Leonesa o el Fuenlabrada han hecho incorporaciones de nivel, a priori, el Deportivo y el Alcorcón son los que destacan especialmente. El club gallego suma hasta ahora ocho caras nuevas y debe incorporar, como mínimo, cuatro más, sobre todo sub-23. Gorka Santamaría, Isi Gómez, Raúl García Carnero, Mario Soriano -prácticamente cerrado-, Roberto Olabe, Jaime Sánchez, Edu Sousa y Víctor Narro son nombres lo suficientemente contundentes como para que se señale al conjunto coruñés como claro candidato a la primera plaza del Grupo 1 de Primera RFEF. Tendrá un enemigo claro en el Alcorcón. Los alfareros también han firmado hasta ahora ocho futbolistas y no han cerrado la libreta. Álvaro Bustos, Berto González -aquel extremo que intentó el Córdoba CF fichar en reiteradas ocasiones-, Emmanuel Addai, Chiky (15 goles con el Cornellá la pasada temporada y que tuvo contactos con el Córdoba CF-, Pedro Mosquera, Javi Ribelles, Babin y Javi Lara componen la lista, aún no cerrada, de caras nuevas alcorconeras para la próxima campaña, en al que aspiran a regresar al fútbol profesional por la vía rápida.

Exceptuando a los dos filiales, Real Madrid Castilla y Celta de Vigo B, hasta ahora son 119 los fichajes realizados por los otros 17 rivales del Córdoba CF, a una media de siete incorporaciones por equipo. El club blanquiverde ha cerrado el cupo en ocho. Cinco equipos ya han superado la cifra de ocho fichajes, tope del club de El Arcángel, mientras que otros tres han igualado el número de los cordobesistas, ocho, y probablemente lo superarán en las próximas semanas.