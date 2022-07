Así es el segundo plan de trabajo del Córdoba CF en su pretemporada

Comienza lo bueno. El Córdoba CF se encuentra ante las últimas fechas antes de dar el verdadero pistoletazo de salida al proyecto 2022-2023, con el inicio de los dos primeros amistosos en su calendario: ante el Granada en El Arcángel (20 de julio, 20:30 horas) y frente al Almería en Montecastillo (23 de julio, 20:00 horas). Citas para las que los de Germán Crespo ya han comenzado a elevar el ritmo, con otro plan de trabajo trazado de hasta seis sesiones ubicadas en la Ciudad Deportiva, con doble ración en dos de ellas.

La semana comenzará precisamente con una jornada por partida doble en las instalaciones del Camino Carbonell, donde la plantilla arrancará su puesta a punto previa a los dos compromisos que se avecinan. Comenzará a ejercitarse desde las 8.45, como viene siendo habitual, mientras que por la tarde lo hará desde las 19.30 horas, también en la Ciudad Deportiva. La matinal del martes será la única sesión del día, repitiendo horario desde las 8.45 en el recinto. El miércoles no habrá entrenamiento, sino partido, ante el Granada, mientras que el jueves se retomará la dinámica con otra sesión a las 8.45 horas. El viernes, último día dentro del plan, habrá otra doble sesión a las 8.45 y a las 19.30 horas, para el sábado, finalmente, cerrar la semana con el choque ante el Almería en Jerez.

Los siguientes amistosos en el horizonte, por otro lado, también se sucederán sistemáticamente, con fechas ya establecidas para los encuentros ante el Sevilla Atlético (30 de julio, C. Deportiva José Ramon Cisneros), frente al Villarreal B (3 de agosto, El Arcángel), frente al Linares Deportivo (6 de agosto, Linarejos), contra el Mérida (10 de agosto, El Arcángel), ante el Pozoblanco (17 de agosto, Municipal) y una última prueba ante el Badajoz (20 de agosto, Nuevo Vivero). Compromisos que marcarán el inicio de la temporada para el nuevo bloque, aunque partiendo con la premisa de una plantilla ganadora y unos refuerzos de mucho impacto. Las líneas han quedado marcadas.