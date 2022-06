González Calvo: "Intentaremos no sacar nada en prensa para que no se meta el Deportivo"

El consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, entregó los premios de la Fundación de la entidad blanquiverde a los jugadores del fútbol base cordobesista en la Ciudad Deportiva y, tras el acto, trató diversos temas de actualidad del club de El Arcángel.

Tras comentar la situación de Isi Gómez, que se explica en estas mismas páginas, González Calvo remarcó que en el Córdoba CF pretenden «jugadores comprometidos», por lo que la marcha del centrocampista no supone ningún contratiempo, aunque avisó de que «el Córdoba CF defenderá sus derechos».

Asimismo, González Calvo deseó « la mejor de las suertes» a Luismi Redondo y a Toni Arranz, tras anunciarse sus compromisos por el Ceuta y el Numancia, respectivamente y aseguró que sobre las otras salidas «se trabaja en ello. Bernardo es un hombre de la casa y jugadores que han defendido esta camiseta», valoró, «deben salir lo mejor posible. Entiendo que se llegará a un acuerdo con ellos y ya está», opinó el dirigente.

Sobre las alternativas a Isi Gómez y otros fichajes en los que trabaja el Córdoba CF, González Calvo opinó, con sorna que va a «intentar sacar lo menos posible en prensa para que no se meta por medio el Deportivo». «Tenemos un proyecto y lo tenemos claro. La familia que es dueña del Córdoba CF está mejor económicamente que la que sostiene al Deportivo, pero eso no significa que derroches dinero porque sí», declaró el consejero delegado del Córdoba CF. «No es solo es dinero, sino convencer a los jugadores que vivir aquí y que jugar aquí es lo mejor para un futbolista», aseveró el mandatario blanquiverde, que reiteró en ceñirse «a los precios de mercado». «El que no lo entienda así que se vaya a otro equipo», aseguró González Calvo, que dijo que la plantilla se está confeccionando «para quedar primeros, que es lo que vamos a intentar».

Sobre Carlos Puga, González Calvo reiteró que «es jugador del Córdoba CF un año más y estamos a la espera» para su reincorporación «el día 11», fecha de vuelta al trabajo del equipo, mientras que sobre la campaña de abonados, el consejero delegado mostró su satisfacción, porque «1.100 son nuevas altas, un dato más que relevante, porque tarde o temprano los 9.200» de la pasada temporada «renovarán, pero el ritmo va más alto de lo que pensábamos», reconoció. Finalmente, desveló que el Córdoba CF votó por la configuración final que salió mayoritariamente, «tras una reunión de los estamentos del club» y que «finalmente el fútbol nos pondrá a cada uno en su sitio».