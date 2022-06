Bellido: "Es de sentido común tener un recuerdo en la ciudad y para siempre" a Rafael Campanero

El alcalde de Córdoba, José María Bellido manifestó este lunes, tras el funeral por Rafael Campanero, presidente de honor del Córdoba CF, que el fallecido fue "una persona muy querida en la ciudad, muy comprometida y creo que sería algo de lógica, de sentido común y consenso que tengamos un recuerdo en la ciudad y que quede para siempre, pero lo hablaré primero con los grupos". Se abre de esta manera la puerta a que Rafael Campanero dé nombre a una calle, avenida o plaza de la ciudad, preferentemente cercana al actual emplazamiento de El Arcángel. También se mostró abierto a ello el consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, que además mostró la disposición de la entidad blanquiverde de realizar al menos un homenaje a su socio número 1. "Tenemos que hablar con el Ayuntamiento, que quiere participar" en dicho homenaje, comentó González Calvo, que avanzó que "lo que vayamos a hacer lo haremos tranquilos y en los próximos días os informaremos". En todo caso, González Calvo informó de que se ofreció a la familia de Campanero instalar la capilla ardiente en El Arcángel y realizar allí un homenaje, al estilo de los que se realizaron en su día a Litri o a José Luis Navarro, aunque se declinó el ofrecimiento.

Javi Flores y Pepe Díaz

Las reacciones al fallecimiento de Campanero no pararon y después del funeral también hablaron Pepe Díaz y Javi Flores. El cuco comentó que "Rafael, como quiere que se le recuerde es con alegría, con su Córdoba CF, con su Almodóvar natal, en esta plaza hay muchos años de historia y él ha sido nexo de unión". Obviamente, para Pepe Díaz el de este lunes era "un día muy complicado, con muchos recuerdos, de gente que ya no está y que la estamos recordando hoy. Rafael es de mi pueblo, fue amigo de mi abuelo" y opinó que "nosotros, que somos cordobeses, nunca valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos". El que fuera máximo goleador del Córdoba CF en Segunda División aseguró que Rafael Campanero le enseñó "a querer al Córdoba CF. Ha sido lo más bonito que me ha dejado, el recuerdo de mi abuelo, que yo no llegué a conocerlo, y en mi presentación lloré", recordó el cuco. "Hoy estoy llorando, pero de alegría", aseguró Pepe Díaz, "porque sé que Rafael es una persona que deja un legado tremendo y del que nos vamos a aprovechar nosotros. Ya nos aprovechamos. Son los cimientos para que el Córdoba CF tenga una base sólida y en un futuro podamos disfrutar de unas categorías que es en la que merecemos estar", finalizó.

Por su parte, el actual capitán del Córdoba CF, Javi Flores aseguró que Campanero "fue como un padre" para él. "Llegué al primer equipo con 18 o 19 años, cuando él estaba y me trató como si fuese un hijo", recordaba el de Fátima, que evocó que "a partir de ahí no perdimos relación. Era un hombre que tenía una virtud, que era llamar continuamente a todos sus amigos, a todos sus conocidos, para ver cómo estaban y a la vista está que la Iglesia se ha quedado pequeña de la gente que lo quería", valoró. Para Javi Flores, Rafael Campanero fue "un ejemplo como persona, como presidente, un hombre honesto, sacrificado, siempre estaba trabajando, no escatimaba en esfuerzo y era muy sencillo, muy cercano, muy noble. Un hombre de los que quedan pocos", señaló. Finalmente, también opinó sobre ese homenaje a Rafael Campanero del que hablaron José María Bellido y Javier González Calvo. "No es algo que dependa de mí, pero entiendo que estaría muy bien que pudiésemos tenerlo presente cerca de nuestro estadio o en nuestra ciudad. No me compete a mí, pero estaría muy bien", finalizó.