El Córdoba CF, Antonio Casas y un segundo paso para todos

«Cordobesistas, me siento muy afortunado de poder seguir vistiendo la camiseta blanquiverde durante las tres próximas temporadas», manifestaba Antonio Casas nada más hacerse oficial la renovación del rambleño por el Córdoba CF hasta el 2025. No hubo desequilibrios que lamentar ni hipotecas que llorar. En el vídeo realizado por el club se veía, al menos aparentemente, El Arcángel intacto, y por las sonrisas del consejero delegado blanquiverde, Javier González Calvo, y el director deportivo, Juanito, el futuro del club parecía garantizado, pese a la renovación del máximo goleador del equipo la pasada temporada, a sus insultantes 22 años. Un goleador cordobés, una especie no muy abundante por estos lares, que recuerdan aún a Pepe Díaz y más allá en el tiempo a un tal don Manuel Cuesta, Manolín en el mundo futbolístico. El rambleño aseguraba también que «la temporada pasada disfrutamos de muchos goles juntos y os prometo que las próximas temporadas daré el máximo para que podais sentiros orgullosos de mi». Es decir, el chaval pondrá lo mismo que puso el año pasado para intentar mantener la producción goleadora, pero en fútbol, ya se sabe, el gol va y viene. Por lo que si la cosa no es tan productiva, tanto él como El Arcángel deberán tener paciencia. Llegará tarde o temprano y más con su juventud, por lo que la grada debe cuidar al máximo a ese producto de la tierra, siempre tan reclamado y luego no en todos los partidos cuidado.

Porque de lo que se trata es de lo que dijo el propio chaval, ayer en El Arcángel: «Estoy seguro de que en las próximas temporadas este escudo y yo podremos seguir creciendo juntos. Volveremos». La implicación del chaval es indiscutible y por más que se pretendiera tensar su continuidad, Antonio Casas ha mostrado las ganas que tiene de hacer carrera en blanco y verde, en su tierra. «La temporada pasada todos juntos dimos el primer paso y tocamos el cielo en Las Tendillas. En esta temporada, juntos de nuevo, vamos a por el segundo paso», finalizó el rambleño, apelando al lema de la campaña de abonados del Córdoba CF, este verano. Un lema que se hace especialmente significativo en su renovación y que sería precioso en caso de que se cumpliera al cien por cien. Y para todo. Es decir, que ese paso y otros lo dieran todos los que lo tienen que dar y no solo unos cuantos. Pues eso, que ojalá se cumpla el deseo de Antonio Casas.