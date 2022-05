¿Quiénes serán los vecinos del Córdoba CF en la Primera RFEF?

Nueva Liga y nuevos vecinos. El Córdoba CF fue el primer equipo que logró el ascenso a la Primera RFEF y desde entonces aguarda el momento de conocer con quiénes compartirá la competición 22-23. Ya están definidos 20 de los 40 integrantes de la próxima edición y este fin de semana, tras la disputa de la última jornada y la celebración de las finales del play off de Segunda RFEF, se desvelará la identidad definitiva de 14 más. Los seis restantes serán los que caigan eliminados en el play off de ascenso a la Liga Smartbank, que tiene dos plazas más reservadas para los ocho que abordarán la fase.

Desde la Segunda División llegan, tras sus respectivos descensos, los conjuntos del Alcorcón, Fuenlabrada, Amorebieta y Real Sociedad B. Junto a ellos están los que encaran la última jornada de Primera RFEF sin ninguna opción de ascenso o descenso, que son Calahorra, San Sebastián de los Reyes, Badajoz, Cultural Leonesa, SD Logroñés, Dux Internacional de Madrid y Athletic de Bilbao B -todos ellos del Grupo 1-, y Real Madrid B, Barcelona B, Alcoyano y Castellón, del Grupo 2.

Este sábado se disputan los partidos de la última jornada, con mucho en juego tanto en los puestos de play off -reservado para los clasificados del segundo al quinto puesto- como los de descenso a Segunda RFEF, que recaen en los cinco últimos de la tabla. En el Grupo 1, con el Racing de Santander ya ascendido a Segunda, los conjuntos del Depor y Racing Ferrol tienen sitio en el play off, con Celta B, Rayo Majadahonda, UD Logroñés, Unionistas Salamanca y Real Unión Irún opositando a los dos últimos vagones. En el Grupo 2, el Andorra de Piqué ya subió a Segunda como campeón. Villarreal B y Albacete irán a un play off' cuyos dos últimos billetes tienen como candidatos a Sabadell, Nástic de Tarragona, Linares, Atlético Baleares y Algeciras. Todos los encuentros se disputarán a las 18.30 de la tarde del sábado, en horario unificado por la RFEF.

Los que llegan desde atrás

Tras romper su pasado en la Segunda RFEF con la conquista del título de campeones de sus respectivos grupos acceden a la Primera RFEF, junto al Córdoba CF -campeón del Grupo 4-, los conjuntos del Pontevedra (Grupo 1), Osasuna Promesas (Grupo 2), Numancia (Grupo 3) e Intercity de Alicante (Grupo 5). La última eliminatoria de ascenso dejará el camino libre a los vencedores de los partidos: Sestao-Eldense, La Nucía-Arenas Club, Mérida-Teruel, Unión Adarve-Ceuta y Peña Deportiva-Real Murcia. Con ello se completarán los 10 ascensos desde Segunda RFEF.

El domingo habrá, por lo tanto, 34 clubs que tendrán el derecho deportivo para militar la próxima campaña en la Primera RFEF. Para terminar haciéndolo tendrán que superar los requisitos económicos y administrativos pertinentes, una cuestión que ya resultó complicada para algunas entidades el pasado verano y que aventura de nuevo episodios complejos. De hecho, ya hay varios equipos cuyas dificultades financieras son públicas -Badajoz, Leonesa...- y alguno, como el histórico Extremadura, llegó a desaparecer en plena competición.

El próximo lunes 30, la Federación Española (RFEF) tiene convocada su asamblea general ordinaria a partir de las 11:45 en el salón de actos "Luis Aragonés" de la Ciudad Deportiva de Las Rozas. En un orden del día que contempla puntos como la aprobación de cuentas del 2021 y de la retribución del presidente, Luis Rubiales, se encuentran la aprobación del nuevo formato y calendario para las competiciones de la temporada 22-23. La reubicación de clubs en los dos grupos de Primera RFEF es un asunto relevante, ya que para reducir los gastos se optaría por un reparto entre norte y sur.