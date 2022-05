La desastrosa "operación Guardiola" del Córdoba CF SAD

La calificación concursal del Córdoba CF SAD, de la que informó este periódico y en la que se declara como «culpable» al consejo de administración blanquiverde presidido por Jesús León e integrado por Francisco López, Manuel Garrido, Magdalena Entrenas y Alfredo García Amado como consejeros, argumenta a lo largo de 51 páginas la «desastrosa» gestión de la entidad blanquiverde en los dos años inmediatamente anteriores a la intervención judicial del club. El administrador concursal, Francisco Estepa, detalla diversos movimientos del Córdoba CF SAD en aquella etapa y remarca, por ejemplo, las sanciones de LaLiga por diversas irregularidades encontradas en la gestión y que supusieron multas por valor de 388.000 euros, nada menos.

Pero existe una operación en la que se detiene Estepa de manera especial en el informe de calificación concursal: el traspaso de Sergi Guardiola -actualmente jugador cedido al Rayo Vallecano- al Real Valladolid en el mercado invernal de la temporada 2018-19 y que generó dichas multas por la patronal del fútbol. En el verano del 2018, la entidad blanquiverde cedió a Sergi Guardiola al Getafe, ya que la intención del entonces presidente, Jesús León, era «venderlo por diez millones de euros», aseguró, aunque no hubo ofertas de ese calibre por él. En una operación «como la bolsa», declaró, buscando ganar tiempo para encontrar ese tipo de oferta, cedió al futbolista al club presidido por Ángel Torres, logrando así el jugador su objetivo de competir en Primera División.

Una negociación favorable al Getafe

Sin embargo, Bordalás, técnico azulón, no contó con él, y las necesidades económicas del Córdoba CF SAD iban en aumento. Así, en el mercado invernal de la 2018-19, el Valladolid se interesó en el jugador y también en Álvaro Aguado. La negociación por el delantero fue un desastre económico para el Córdoba CF SAD, detalla Estepa. El traspaso se cifró en tres millones de euros, pero había que liberar a Guardiola del Getafe. Y para ello, León negoció con Torres una prima de liberación de 1,5 millones de euros. Es decir, la mitad del traspaso se marchó a Getafe.

Pero no quedó ahí la cosa. Eisenar Sports, una financiera y aseguradora cercana a León, se llevó el 10% del valor económico del jugador, es decir, 300.000 euros, por compromisos satisfechos anteriormente al entonces presidente del Córdoba CF SAD. Y posteriormente, dentro de la orgía en la que se convirtió dicho traspaso, Joaquín Vigueras y Mesas Sports también pillaron tajada. El primero, agente del futbolista, se llevó según Estepa 466.666 euros («iva no incluido», detalla con cierta sorna el administrador concursal en el informe), mientras que Mesas Sports Asesores ingresó 150.000 euros por la operación. Esta última firma está participada al 50% por el entonces director general del Córdoba CF SAD, Alfredo García Amado, al que en el informe se le piden casi 300.000 euros y dos años de inhabilitación. Mesas Sports no tenía ninguna relación profesional con Sergi Guardiola.

«Si bien, con todo, lo más lacerante radica en que si se lee el contrato de cesión de derechos federativos del Sergio Guardiola al Valladolid, la concursada», es decir, el Córdoba CF SAD, «y la entidad vallisoletana reconocieron expresamente (estipulación séptima) que en dicha operación no habían participado intermediarios», remata Estepa sobre el traspaso.

Una operación que resultó dramática para las arcas blanquiverdes, según Estepa. El Córdoba CF SAD tenía un patrimonio en forma de jugador por valor de tres millones de euros, una cantidad ya de por sí algo devaluada sobre las pretensiones iniciales. Pero lo grave es que de esos tres millones tan solo llegó a ingresar 583.334 euros, a los que habría que descontar los porcentajes por formación del jugador y esos 388.000 euros en forma de multas de LaLiga. En definitiva, y siempre según el administrador concursal, el Córdoba CF SAD ingresó, en realidad, menos de 200.000 euros por Sergi Guardiola.