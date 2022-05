¿Y ahora qué? Así fue la temporada de los jugadores del Córdoba CF

El curso ha terminado y el Córdoba CF 21-22 quedará en la historia como un equipo irrepetible. El grupo se disolverá en las próximas horas y los números, formidables desde el punto de vista colectivo, quedarán en el recuerdo de la afición y como referencia para el futuro en una Segunda División RFEF en la que difícilmente pueda verse en el futuro un ejercicio de dominio tan absoluto como el que ejerció la escuadra de Germán Crespo. Líder desde la jornada primera hasta la última y campeón con más puntos de toda la categoría, ha exprimido al máximo el potencial de su plantilla. Hasta 29 jugadores han intervenido en el campeonato de Liga. ¿Qué hicieron y cuál es su situación?

CARLOS MARÍN

Llegó tras un recorrido extraño, sin cuajar en los filiales de Atlético y Betis. Comenzó como suplente pero se ganó la titularidad con actuaciones convincentes. Muy regular, sin altibajos, protagonizó paradas clave en momentos determinantes de la temporada. Renovó su contrato por objetivos y el club se lo prolongó un curso más, hasta 2024. Un portero para el futuro del Córdoba. PJ: 21. Minutos: 1.890. Goles encajados: 14. Tarjetas: 1.

FELIPE RAMOS

Con la vitola de ser uno de los mejores porteros de la Segunda B, el madrileño disputó las diez primeras jornadas como titular. Desde ahí fue desbancado por Carlos Marín y solamente disputó cuatro citas ligueras desde diciembre de 2021. Tiene un año más de contrato. La intención inicial del club de no mover la portería podría variar si llega alguna oferta para él. PJ: 13. Minutos: 1.170. Goles encajados: 12. Tarjetas: 1.

JOSÉ RUIZ

El lateral derecho de Picassent mostró las cualidades que le avalaban. A sus 31 años, titular durante toda una década en sus equipos en Segunda B, ofreció unas excelentes prestaciones. Las lesiones le golpearon en algún momento del curso, pero se mantuvo firme hasta sellar el ascenso. El club le renovó el contrato hasta 2023 antes de cumplir la cláusula por objetivos. PJ: 26. Minutos: 2.213. Goles: 0. Tarjetas: 5.

EKAITZ JIMÉNEZ

Un jugador referencial en el lateral izquierdo de la defensa, donde exprimió su potencial hasta que una lesión quebró su resistencia en el tramo final del curso. El zaguero donostiarra, que en la Liga anterior había subido a Segunda con el filial de la Real Sociedad, jugó su último partido del campeonato liguero en marzo y no vivió desde el césped las citas clave del ascenso. Tiene contrato hasta 2023 y es considerado como una pieza importante para el porvenir en la Primera RFEF. PJ: 21. Minutos: 1.865. Goles: 0. Tarjetas: 2.

JOSÉ CRUZ

Un hijo pródigo que retornó a su ciudad a los 33 años tras un largo periplo por clubs de Segunda B. El defensa central que más minutos ha acumulado en un curso en el que tuvo que actuar con varias parejas, debido a una plaga de lesiones en la zona. Duro y expeditivo, cumplió. Tiene contrato en vigor hasta 2023. PJ: 28. Minutos: 2.393. Goles: 0. Tarjetas: 9. Rojas: 1.

JOSÉ ALONSO

Se atornilló al centro de la defensa desde el principio formando un dúo muy efectivo con José Cruz. Lo jugó todo hasta que se lesionó en el primer partido de la segunda vuelta, en El Arcángel ante el Xerez. Le sustituyó Gudelj, que acababa de llegar al grupo en el mercado de invierno. Las prisas por querer regresar le perjudicaron y estuvo más de tres meses alejado de la competición. Jugó minutos en los últimos partidos. Tiene contrato hasta 2023. PJ: 19. Minutos: 1.331. Goles: 0. Tarjetas: 5.

BERNARDO CRUZ

Hombre de club en el más amplio sentido del término. Apareció de modo intermitente, cuando las circunstancias le reclamaron, y cumplió su cometido con sobriedad. Muy apreciado por sus compañeros en el vestuario y por la afición. Con Germán Crespo no ha sido protagonista, aunque siempre dio el tono. Fue uno de los cuatro capitanes que permanecieron desde el año del descenso. En principio, no seguirá. PJ: 17. Minutos: 1.042. Goles: 1. Tarjetas: 4.

RICARDO VISUS

El defensa central madrileño ha cumplido su segunda temporada en el club blanquiverde en calidad de cedido por el Real Betis. Su protagonismo creció en la segunda vuelta, especialmente cuando coincidieron las ausencias por lesión de Alonso y Ekaitz, teniendo el serbio Gudelj que acoplarse al flanco izquierdo. Termina su vinculación con el Córdoba y retornará con 21 años a las filas del Betis. PJ: 11. Minutos: 607. Goles: 0. Tarjetas: 2.

DRAGISA GUDELJ

Llegó por sorpresa desde el Cádiz B en enero para convertirse en cuatro meses en un icono del cordobesismo. Muy bien de central, correcto en el lateral zurdo, siempre entregado. Tiene cualidades, margen de progresión y carisma. El club, en una operación muy trabajada, se ha garantizado su continuidad para la temporada del estreno en la Primera RFEF con una opción de prolongar si el equipo consigue el ascenso a la Segunda División. PJ: 16. Minutos: 1.402. Goles: 1. Tarjetas: 4.

JULIO IGLESIAS

El prometedor mediocampista de Arcos de la Frontera, en su segunda temporada en el club, no terminó nunca de despegar en un campeonato muy irregular. Las lesiones le lastraron en su rendimiento y no hizo ningún partido completo en el campeonato de Liga. Finaliza su contrato en junio y no seguirá. PJ: 15. Minutos: 335. Goles: 0. Tarjetas: 1.

LUISMI REDONDO

Un futbolista en el que depositó su fe Germán Crespo desde el año en el filial. El pacense tuvo protagonismo pese a la gran competencia dentro de la plantilla, cuajando algunas actuaciones determinantes en muchos partidos. Aún tiene margen de recorrido. Con contrato hasta 2023, tiene sitio en el grupo. PJ: 31. Minutos: 1.555. Goles: 8. Tarjetas: 5.

TONI ARRANZ

El mediocentro madrileño fue de más a menos durante la temporada. Arrancó formando una dupla muy eficiente con Álex Bernal, pero fue perdiendo sitio y acabó convirtiéndose en revulsivo desde el banquillo o repuesto de urgencia. El ascenso del Córdoba activó una cláusula de renovación de su contrato hasta 2023. PJ: 23. Minutos: 1.158. Goles: 1. Tarjetas: 5.

ALEJANDRO VIEDMA

El centrocampista jiennense solamente disputó un partido completo en el campeonato de Liga. No consiguió estabilidad en el equipo y desaprovechó algunas oportunidades, aunque dejó algún detalle de su indiscutible calidad técnica. Su contrato de un año finaliza y no continuará en el Córdoba. PJ: 19. Minutos: 603. Goles: 0. Tarjetas: 1.

DE LAS CUEVAS

A sus 35 años, el alicantino ejerció su labor de modo impecable. Estuvo cuando tenía que estar. El arranque del campeonato fue fulgurante, con un hat-trick en Jerez y siete tantos en las primeras cinco jornadas ligueras. Después volvió a aparecer con seis dianas en sus nueve últimos encuentros. Fue titular en el Romano de Mérida el día del ascenso, que se consumó en el descanso del partido. Fueron sus últimos momentos en el césped en esta campaña. Una lesión le ha dejado fuera en el tramo final del campeonato. Su contrato quedó renovado por una temporada por objetivos (goles y asistencias). PJ: 24. Minutos: 1.522. Goles: 13. Tarjetas: 2.

OMAR PERDOMO

El canario llegaba como uno de los refuerzos estelares, pero su aportación fue residual. Solo cuatro partidos como titular y con poco impacto. Tiene contrato por una temporada más, pero su continuidad en el Córdoba es compleja. PJ: 25. Minutos: 580. Goles: 5. Tarjeta roja: 1.

WILLY LEDESMA

Una lección permanente de pundonor y compromiso. Más allá de los números, su entrega fue siempre un ejemplo. La gran competencia en las posiciones de vanguardia le exigió dar el máximo y lo hizo. El Búfalo de Torremejía, de 32 años, tiene una temporada más de contrato. PJ: 33. Minutos: 2.404. Goles: 16. Tarjetas: 2.

SIMO BOUZAIDI

Aterrizó libre desde el filial del Sevilla y no tardó en convertirse en una pieza referencial. Sobrado para la categoría, enseñó su clase en el duelo de Copa del Rey ante el Sevilla. El Córdoba le realizó un contrato muy mejorado y ampliado hasta 2024. Es uno de los ídolos de la afición y un jugador que debe progresar todavía. PJ: 30. Minutos: 2.163. Goles: 7. Tarjetas: 8.

ÁLEX BERNAL

Un año de redención para el pivote sevillano, que fue uno de los ejes del juego cordobesista. Tuvo un inicio de campaña magnífico, pero se lesionó en octubre y no reapareció hasta enero. El de Triana, de 30 años, vio cómo el club le renovaba el contrato por una temporada antes de cumplir los objetivos. En Primera RFEF encontrará un mejor escenario para su talento. PJ: 25. Minutos: 1.743. Goles: 0. Tarjetas: 4.

CARLOS PUGA

Un jugador con futuro. El carrilero granadino, que será sub-23 la próxima temporada, progresó de la mano de Crespo, su valedor. Tiene un año más de contrato y el club pretende ampliarlo, aunque sin acuerdo. PJ: 29. Minutos: 1.800. Goles: 0. Tarjetas: 6.

JAVI FLORES

Un curso memorable para el capitán, que a sus 35 años dio un curso de orgullo y profesionalidad en una categoría dura. Su capacidad para generar juego ofensivo y su manejo de los ritmos fue clave. Aportó personalidad y vivió un año mágico: levantó el título de la Copa RFEF y puso la bufanda al Gran Capitán en Las Tendillas celebrando el ascenso. Tiene un año más de contrato. Su futuro está dentro del club. PJ: 28. Minutos: 2.088. Goles: 2. Tarjetas: 10.

ADRIÁN FUENTES

Un descubrimiento. A su potencia física añadió capacidad goleadora. Hizo más que nunca. Aún tiene carrera por delante. El Córdoba le renovó hasta 2023 antes de cumplir su cláusula. PJ: 33. Minutos: 1.739. Goles: 13. Tarjetas: 4.

ANTONIO CASAS

El rambleño, que seguirá siendo sub-23, es un talento emergente. Acabó haciéndose con un puesto a base de goles y lucha. La afición le idolatra. Tiene un año más de contrato y el club negocia para prolongarlo varios más. PJ: 31. Minutos: 1.423. Goles: 17. Tarjetas: 5.

CHRISTIAN DELGADO

En medio de la racha de lesiones ayudó desde el B. El malagueño hará la pretemporada. PJ: 7. Minutos: 272. Goles: 0. Tarjetas: 1.

TALA

Primer repuesto por la lesión de Ekaitz. No cuajó. PJ: 2. Minutos: 95. Goles: 0. Tarjetas: 0.

ÁLEX MELÉNDEZ

Se lesionó y decidió irse y retirarse del fútbol. PJ: 2. Minutos: 45. Goles: 0. Tarjetas: 0.

ÁLEX MARÍN

Sale de sub-23, pero podría seguir como cedido sin descartar nada. PJ: 3. Minutos: 166. Goles: 4. Tarjetas: 1.

MANOLILLO

Un chico con futuro, uno de los premiados del filial. PJ: 2. Minutos: 28. Goles: 0. Tarjetas: 0.

ROBER ABREU

Se puede ganar un hueco en pretemporada. PJ: 1. Minutos: 20. Goles: 0. Tarjetas: 0.

RAFA CASTILLO

Un jugador cordobés con porvenir, que puede hacer la pretemporada y seguir en el filial o cedido. PJ: 1. Minutos: 20. Goles: 0. Tarjetas: 0.