Álex Meléndez, un adiós en silencio en la fiesta del Córdoba CF

En los festejos en los vestuarios del Romano de Mérida estaban prácticamente todos los jugadores que han formado parte de la plantilla del Córdoba CF en este curso. Algunos de ellos, lesionados y vestidos de calle, compartían abrazos y vítores con sus compañeros después de la consumación del título de campeones y el ascenso a la Segunda RFEF. Pocos reparaban en una ausencia: Álex Meléndez. El lateral zurdo malagueño, cuyo papel en este curso como recambio natural de Ekaitz Jiménez se rompió por las lesiones, no estaba allí. ¿El motivo? "Meléndez no quiere continuar jugando al fútbol y se le ha rescindido el contrato, porque decidió no operarse y dejarlo". Lo desveló el presidente y consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, en La Jugada de Córdoba de Canal Sur.

Con 22 años, Meléndez se desvinculó del Córdoba CF y puso fin a una relación marcada por los percances físicos. El jugador, uno de los talentos de la cantera del Málaga, llegó en verano de 2020 desde el Atlético Malagueño para integrarse en las filas del filial cordobesista. Su destino natural estaba en la primera plantilla, en la que debutó ante el Recreativo Granada en la etapa de Pablo Alfaro, pero su progresión se cortó por una lesión de rotura de ligamentos en la rodilla. La primera. Tras recuperarse, se integró para el presente curso después de que el club renovara su contrato por un año más otro opcional. "Yo tuve una lesión grave y depende de la recuperación para demostrar lo que puedo ser. La lesión de rodilla es muy complicada y puede ser que te condicione", apuntaba Meléndez ante los medios el día de su presentación, en las vísperas de la primera jornada liguera ante el Jerez. Desgraciadamente, su propio vaticinio se hizo realidad. Se marchó con 156 minutos de competición acumulados en dos temporadas. Un partido completo en Torremolinos "Era un pedazo futbolista y es una pena. Todo el mundo no aguanta el fútbol profesional, pero es un chico estupendo", subrayó González Calvo sobre Meléndez, que se despidió de una forma extraña, sin ruido. "Dejó de venir y decidió no someterse a una nueva operación", apuntó el presidente. El malagueño estuvo con el grupo en la pretemporada y empezó a entrar en los planes de Germán Crespo con cuentagotas, siempre con la recuperación de su lesión como telón de fondo. El técnico granadino lo convocó para el partido de la Copa RFEF ante la Balompédica Linense (1-3) y le hizo debutar en la eliminatoria ante el Juventud Torremolinos en esta misma competición. El Córdoba ganó por 1-2 y Meléndez disputó los 90 minutos. En la Liga intervino 20 minutos contra el San Fernando (4-1) y 25 frente al Antequera (2-0), ambos en El Arcángel. El último fue el 23 de octubre, vísperas de San Rafael. Desde entonces, dolor, dudas y, finalmente, un adiós silencioso. Una parte del ascenso también es suya.